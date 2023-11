Optimisez votre expérience de jeu sur PC – Un guide complet

Les ordinateurs ont beaucoup évolué ces dernières années. D’une pile de hardware qui permettait à l’utilisateur de naviguer sur le web ou d’effectuer certaines tâches, à un ensemble qui apporte des possibilités infinies. Parmi tout ce que vous pouvez faire sur un PC de nos jours, le jeu est certainement l’un des aspects les plus attrayants. Alors que certains utilisateurs ont abandonné le PC en raison de la montée en puissance des smartphones, le jeu reste l’une des grandes raisons qui incitent un utilisateur puissant à investir dans une configuration puissante. Ainsi, après avoir économisé pendant des mois pour dépenser dans le meilleur hardware, vous avez enfin votre PC de jeu. Vous avez soigneusement sélectionné le hardware pour vous assurer des meilleures performances pour votre argent et voulez commencer à jouer immédiatement. Eh bien, avant de continuer, nous avons quelques conseils qui vous aideront à améliorer votre expérience, quel que soit votre hardware. Dans cet article, nous vous fournirons quelques astuces qui vous aideront à optimiser votre configuration pour le jeu. (Via).

Astuces pour améliorer les jeux sur PC

Cet article aidera également les utilisateurs qui n’ont pas construit un PC exclusivement pour jouer, mais qui ont le hardware nécessaire. Si vous disposez d’un hardware correct et que vous souhaitez commencer à jouer, cet article vous aidera également. Il existe quelques choses que vous pouvez faire sous Windows pour optimiser votre PC et obtenir la meilleure expérience possible. Quelques petits ajustements peuvent faire toute la différence. Alors, sans plus attendre, plongeons dans ces astuces. Il est important de souligner que ces conseils sont formulés en supposant que vous utilisez un ordinateur avec la dernière version de Windows 11.

1 – Activer le mode jeu

Le plus important en premier. Oui, Windows 11 propose un mode décent qui améliore les jeux par lui-même. Microsoft est bien conscient de l’amour des utilisateurs de PC pour les jeux. C’est pourquoi le Game Pass est si populaire, même sur les PC. Avec une meilleure optimisation en tête, l’entreprise a développé le mode jeu. Il s’agit d’un paramètre qui gère automatiquement les ressources système pour une meilleure performance lors de la lecture de jeux.

Pour activer le mode jeu, suivez ces étapes :

Appuyez sur le bouton Démarrer de votre clavier et tapez « Jeu »

Cliquez sur Paramètres du mode jeu une fois qu’ils apparaissent

Cliquez sur le bouton pour activer le mode jeu.

2 – Désactiver les notifications de Windows

Dans les versions récentes, Microsoft a ajouté la fonctionnalité de notifications à Windows. Elle permet aux utilisateurs d’être informés de tout nouveau message, de nouvelles alertes, etc. Cela fonctionne comme sur un smartphone classique. Cependant, lorsque vous jouez en plein écran, cela peut briser l’immersion.

Heureusement, Windows a un paramètre qui permet à l’utilisateur de désactiver les notifications à certains moments ou lorsque certaines choses se produisent.

Pour accéder aux paramètres, suivez ces étapes :

Appuyez sur le bouton Démarrer de Windows sur votre PC ou votre clavier et tapez « Assistant de concentration »

Dans les paramètres de concentration, cliquez sur Notifications – « Alertes des applications et du système, ne pas déranger »

Trouvez le paramètre « Activer automatiquement le mode ne pas déranger »

Cochez « Lorsque je joue à un jeu »

Vous pouvez également sélectionner des heures spécifiques de la journée pour activer le mode ne pas déranger. Cela fonctionne si vous savez que vous jouez toujours le soir par exemple. Il suffit de régler l’heure à laquelle vous jouez régulièrement et de profiter d’une expérience fluide sans notifications pour vous distraire.

3 – Activer la planification accélérée du GPU

La planification accélérée du GPU est une nouvelle fonctionnalité qui permet à votre machine d’optimiser les performances et de réduire la latence. Si vous disposez du bon hardware (une carte graphique récente, par exemple) et que vous utilisez Windows 10 ou 11, vous pouvez facilement activer ce paramètre, tout comme le mode jeu :

Appuyez sur le bouton Démarrer et recherchez Paramètres graphiques

Cliquez ensuite pour activer la planification accélérée du GPU

Faites défiler vers le bas et consultez les paramètres de « préférence de performances graphiques »

À partir de ce menu, vous pouvez choisir l’application pour définir votre préférence. Pour NVIDIA, il s’agit du Panneau de configuration NVIDIA. Vous pouvez le sélectionner comme application de bureau ou comme application du Microsoft Store via la liste déroulante.

Cliquez sur l’application, cliquez sur Options et sélectionnez Hautes performances

Répétez cela pour chaque jeu où vous souhaitez obtenir des performances maximales.

4 – Ajustez les paramètres pour obtenir les meilleures performances

Windows se concentre sur l’apparence la plus possible pour son interface utilisateur. Bien sûr, avec le GPU gérant ces tâches, ces effets visuels peuvent avoir un impact négatif sur les performances des jeux. Vous pouvez donc essayer de privilégier les performances plutôt que l’apparence sur Windows.

Pour ce faire :

Appuyez sur le bouton Démarrer de Windows sur votre PC ou votre clavier et tapez « apparence et performances »

Cliquez sur « Ajuster les performances et l’apparence de Windows » lorsqu’il apparaît

Recherchez le paramètre qui dit « ajuster les performances pour obtenir les meilleures performances »

Sélectionnez cela et cliquez sur Appliquer

Dans l’onglet Avancé, vérifiez que les meilleures performances sont définies pour les programmes et non pour les tâches en arrière-plan

5 – Désactivez la précision du pointeur améliorée

Microsoft a développé une fonctionnalité visant à améliorer l’expérience avec les souris. Cependant, cela peut devenir un problème pour les joueurs, en particulier ceux qui ont acheté des souris haut de gamme avec plusieurs paramètres DPI. Vous pouvez désactiver la précision du pointeur depuis votre souris.

Appuyez sur le bouton Démarrer de Windows sur votre PC ou votre clavier et tapez « pointeur de souris »

Cliquez sur « Modifier l’affichage ou la vitesse du pointeur de souris »

Sous le paramètre « Mouvement », décochez l’option « Améliorer la précision du pointeur ».

Cliquez sur Appliquer.

Encore une fois, si vous avez une souris de jeu avancée, il est probable qu’elle dispose également d’un logiciel propriétaire. Les souris de jeu modernes offrent des options de taux de rafraîchissement élevé. Vous pouvez sélectionner la valeur maximale – 1 000 Hz, 4 000 Hz ou 8 000 Hz.

6 – Tenez vos drivers à jour

Pour obtenir les meilleures performances, il est important de non seulement vérifier régulièrement les mises à jour de Windows, mais également de mettre à jour vos cartes graphiques. Plusieurs éléments de votre hardware doivent être mis à jour pour obtenir les meilleures performances dans les jeux. Cependant, les drivers graphiques sont essentiels pour une expérience de jeu décente. Si vous avez une carte NVIDIA, assurez-vous de vérifier si des drivers sont disponibles pour les mettre à jour. Si vous êtes utilisateur d’une Radeon RX, rendez-vous chez AMD pour vérifier les mises à jour des drivers. Certaines nouvelles sorties ont tendance à nécessiter de nouveaux drivers, il est donc important de les suivre en permanence.

7 – Utilisateurs NVIDIA, maintenez le mode G-Sync activé

Si vous disposez d’un moniteur compatible et d’une carte graphique moderne, vous pouvez activer G-Sync. Cela garantit que le taux de rafraîchissement de votre moniteur correspond au nombre d’images par seconde que votre carte graphique génère pour le jeu auquel vous jouez. Activez G-Sync sur votre moniteur et dans les paramètres de Windows pour éviter les déchirures d’écran et garantir une expérience de jeu fluide. Vous pouvez également ajuster les paramètres dans le jeu pour correspondre au taux de rafraîchissement de votre moniteur et limiter le nombre d’images par seconde à la limite supérieure de votre taux de rafraîchissement. Cela peut donner des résultats satisfaisants.

8 – Réglez le taux de rafraîchissement de votre moniteur

Windows ne mettra pas toujours le taux de rafraîchissement maximal pris en charge par votre moniteur. Si vous avez un moniteur de jeu avec un taux de rafraîchissement élevé et un hardware capable de le gérer, assurez-vous que le système d’exploitation fonctionne au taux de rafraîchissement prévu. Sinon, l’écran peut par défaut aux paramètres à seulement 60 Hz. Suivez ces étapes pour sélectionner le taux de rafraîchissement maximal :

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre bureau et cliquez sur Paramètres d’affichage

Faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez « Paramètres d’affichage avancés ».

Faites défiler vers le bas jusqu’au taux de rafraîchissement et cliquez sur la liste déroulante. À partir de là, sélectionnez le taux de rafraîchissement maximal de votre moniteur.

Si vous ne voyez pas le paramètre que vous attendez, il y a de fortes chances que vous utilisiez le mauvais câble. Certains écrans nécessitent l’utilisation d’un câble DisplayPort, tandis que d’autres nécessitent la norme HDMI 2.1.

9 – Ajustez les paramètres de démarrage de Windows

Windows a un problème récurrent avec les processus et les applications de démarrage. Selon les applications qui se lancent en même temps que Windows, cela peut avoir un impact sur le temps de démarrage du système d’exploitation. Cette astuce particulière est valable dans de nombreux scénarios, mais si vous souhaitez jouer rapidement après le démarrage de Windows, assurez-vous de supprimer les applications indésirables qui se lancent avec Windows.

Appuyez sur Ctrl + Maj + Échap pour lancer le Gestionnaire des tâches

Recherchez l’onglet Démarrage et cliquez dessus

Parcourez la liste des applications et recherchez celles que vous n’utilisez pas régulièrement

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les applications indésirables et cliquez sur Désactiver

Sous Windows 11, il est possible d’accéder à ces paramètres en cliquant sur le bouton Démarrer et en recherchant les applications de démarrage. Cliquez sur ce paramètre système et vous pourrez ensuite activer et désactiver les applications.

10. Utilisez un câble Ethernet plutôt que le Wi-Fi

Avec l’apparition de nouvelles normes telles que le Wi-Fi 6e, le Wi-Fi 7, les réseaux sans fil deviennent de plus en plus rapides et stables. Cependant, ils ne sont toujours pas comparables à l’utilisation d’un câble Ethernet de haute qualité directement depuis votre routeur jusqu’à votre PC de jeu. Si vous jouez à des jeux compétitifs, il est préférable d’avoir un câble connecté directement à votre PC. Ceux qui disposent d’un haut débit domestique ultra-rapide et qui peuvent se permettre d’investir dans un câble capable devraient opter pour des câbles ethernet de catégorie 8. Ils peuvent transférer des données plus rapidement et profiter de leur vitesse tout en offrant une connexion solide qui ne se déconnectera pas.

Comment rendre votre PC de jeu plus rapide

En plus des ajustements logiciels, vous devez également être conscient du hardware que vous utilisez pour jouer aux jeux. Les jeux AAA sont de plus en plus exigeants et vous devez vous assurer d’avoir le hardware pour jouer aux jeux les plus exigeants sans problème. Ces conseils ci-dessus amélioreront grandement l’expérience, mais il y a aussi d’autres choses que vous pouvez faire au niveau hardware.

Investissez dans une bonne carte graphique

Lorsque vous jouez à des jeux, le GPU est toujours au centre de tout. Investir dans des cartes graphiques modernes est une bonne idée. Il est probable qu’avec une carte graphique NVIDIA ou AMD vieille de deux, voire trois ans, vous puissiez toujours jouer à des jeux actuels (sauf pour Alan Wake 2). Cependant, les nouvelles cartes graphiques ont tendance à inclure de nouvelles technologies qui peuvent changer la donne. Il existe également des cartes graphiques offrant un bon rapport qualité-prix qui vous offriront une expérience décente pour moins cher. Assurez-vous d’évaluer votre situation pour trouver les meilleures options.

Vérifiez que votre pâte thermique et votre système de refroidissement sont à jour

Les jeux sont très exigeants et peuvent facilement chauffer votre hardware si le système de refroidissement ou la pâte thermique ne sont pas à jour. Assurez-vous que votre pâte thermique est fraîche et qu’elle fait correctement son travail sans problème. Investissez également dans de bons refroidisseurs pour maintenir votre configuration en marche en douceur.

Le CPU est également une partie vitale

Peu importe si vous avez la dernière carte graphique comme une NVIDIA RTX 3090 ou même une RTX 4090. Vous devez vous assurer que votre CPU est capable de fonctionner aux côtés de votre GPU. Associer une carte graphique puissante à un ancien CPU entraînera des bottleneck (goulots d’étranglement). La carte graphique n’exploitera jamais pleinement sa puissance car votre CPU la limitera. Assurez-vous que votre hardware est bien compatible avec les composants.

En plus – Obtenez vos périphériques de jeu

Pour améliorer encore l’expérience, assurez-vous d’investir dans du hardware de jeu de qualité. Vous pouvez jouer à des jeux avec des souris et des claviers classiques. Cependant, il existe des périphériques qui offriront des avantages uniques pour les jeux. Vous pouvez également investir dans une expérience sonore immersive pour profiter de l’audio avancé que nous voyons dans les jeux modernes. Les périphériques jouent également un rôle important si vous recherchez la meilleure expérience de jeu.

Mon ordinateur est-il capable de le faire fonctionner ?

Enfin, avant de vous lancer dans le monde du jeu, assurez-vous que votre PC est capable de gérer les jeux auxquels vous souhaitez jouer. Parfois, vous passerez par tous les paramètres logiciels possibles, mais ils ne vous aideront pas si votre hardware ne peut pas exécuter le jeu. Bien sûr, avec un hardware moderne, vous devriez pouvoir jouer à des jeux actuels et passés sans aucun problème. Mais si vous ne recherchez pas le dernier cri, vous devez tenir compte de ce dont vous avez besoin pour jouer avant d’acheter votre hardware.

Avant de dépenser votre argent dans un jeu en particulier, assurez-vous que votre PC est capable de l’exécuter. Il existe différentes façons de le faire. Vous pouvez rechercher le titre du jeu et vérifier les caractéristiques minimales et recommandées. Celles-ci sont souvent disponibles sur les plateformes de jeux comme Steam. Si vous connaissez vos caractéristiques, vous pouvez les comparer aux exigences pour avoir une idée si votre PC sera capable de faire fonctionner les jeux.

L’outil System Requirement’s Lab peut également faire ce travail pour vous. L’outil analysera votre système, puis le comparera aux caractéristiques du jeu auquel vous souhaitez jouer. Il vous donnera des conseils avant l’achat.

Il est important de souligner que vous pouvez également profiter des jeux quel que soit votre hardware grâce aux services de jeux en streaming tels que GeForce Now et Xbox Cloud.

Notre avis – Les jeux sur PC peuvent s’améliorer

Comme vous pouvez le voir dans cet article, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour optimiser votre PC pour les jeux. Cela commence par construire le hardware et rassembler toutes les versions nécessaires. Ensuite, vous pouvez commencer à appliquer quelques astuces fournies par les systèmes d’exploitation comme Windows 11. Assurez-vous de suivre ces conseils pour tirer le meilleur parti de votre configuration.