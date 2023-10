Google résout le bug du texte rose sur l’écran toujours allumé du Pixel 8 Pro

Peu de temps après la sortie du Pixel 8 Pro, les utilisateurs ont remarqué un problème avec son affichage permanent. Ce problème faisait apparaître du texte décoloré, souvent avec une teinte rose. Google a maintenant confirmé qu’une solution à ce problème était en cours d’élaboration et serait bientôt publiée. De nombreux utilisateurs ayant acheté le Pixel 8 Pro peu de temps après sa sortie ont signalé un problème avec l’affichage permanent. Ils ont observé que le texte à l’écran pouvait parfois apparaître décoloré. La décoloration se présente sous forme de teinte rose ou jaune sur les bords du texte. Ce problème ne se produit pas lorsque l’écran est complètement éclairé. Selon les rapports, les utilisateurs remarquent généralement ce problème lorsque la fonction Always on Display est utilisée.

Commentaires de certains utilisateurs concernant le problème de l’écran permanent

Sur la plateforme Issue Tracker de Google, de nombreux utilisateurs ont signalé le même problème avec l’écran permanent du Pixel 8 Pro. Un utilisateur a écrit :

Aussi sur le mien. Seulement vraiment visible dans l’obscurité avec une faible luminosité de l’écran permanent, mais alors c’est très visible, surtout sur le côté droit et en bas. Compte tenu de la difficulté à le remarquer, je dirais que c’est beaucoup plus répandu qu’il ne semble.

Un autre utilisateur a écrit :

J’ai le même problème dans le coin supérieur gauche de mon écran sur un pixel 8 pro.

Un utilisateur qui a commenté après que Google a confirmé la résolution du problème a également déclaré :

Google confirme travailler sur la résolution du bug de l’écran permanent du Pixel 8 Pro

Bien que le problème n’ait pas touché tous les utilisateurs, il était assez répandu au cours de la première semaine après la sortie du Pixel 8 Pro. Heureusement, Google a également remarqué ce problème et y remédie activement. Google a officiellement confirmé dans un commentaire sur l’Issue Tracker qu’une solution à ce problème serait proposée dans une future mise à jour d’Android. Cependant, la date exacte de publication de cette solution reste incertaine, car elle pourrait être incluse dans un correctif de sécurité mensuel ou dans une mise à jour plus substantielle, telle que QPR1. Dans une note de publication, Google a déclaré :

Marqué comme résolu. Le problème a été résolu et sera disponible dans une future version d’Android. Veuillez vérifier les notes de publication.

Date de sortie prévue pour la résolution du bug de l’écran permanent du Pixel 8 Pro

La première version de maintenance d’Android 14 est prévue pour décembre. Cependant, il est possible que cette solution soit incluse dans le correctif de sécurité de novembre 2023, qui pourrait arriver dès la semaine prochaine. Il est important de noter que la chronologie de Google pour ces mises à jour mensuelles a récemment été quelque peu flexible.