Quelles sont les attentes pour la mise à jour de Windows 11 en 2023 de Microsoft : Des changements passionnants pour Microsoft Teams.

Microsoft a lancé sa mise à jour Windows 11 2023. De nombreux utilisateurs s’attendaient à une mise à niveau significative pour Windows 11. Cependant, bon nombre des fonctionnalités telles que Windows Copilot, des améliorations alimentées par l’IA à Paint, Snipping Tool, et Photos, la prise en charge de l’éclairage RGB et un explorateur de fichiers plus moderne ont été publiées un mois plus tôt. Le principal changement de la mise à jour Windows 11 2023 est la suppression de l’intégration de Microsoft Teams. La société appelle cette application Chat.

Microsoft présente la nouvelle version de Teams sur Windows 11

Le nouveau Chat est désormais disponible en tant que Microsoft Teams (gratuit) et est épinglé à la barre des tâches par défaut. Selon John Cable, vice-président de la gestion des programmes pour la maintenance et la livraison de Windows, Microsoft Teams offre une expérience de communication simplifiée qui vous permet de discuter, d’appeler, de rencontrer et de créer des espaces pour la collaboration et le partage d’idées au sein de groupes communautaires.

L’intégration d’origine de Microsoft Teams était profondément intégrée au système d’exploitation et était épinglée à la barre des tâches par défaut. Les utilisateurs ne pouvaient pas simplement la retirer comme d’autres applications. Ils devaient accéder aux paramètres pour la désactiver de la barre des tâches. Le Chat était quelque peu déroutant dans Windows 11 et était uniquement disponible pour les consommateurs, ce qui le rendait moins utile pour la majorité des utilisateurs de Microsoft Teams qui utilisent la version professionnelle de l’application.

Autres changements dans Windows 11

La mise à jour Windows 11 2023 inclut également des modifications dans la gestion des applications. Les composants du système Windows 11 sont désormais étiquetés « système » et appartiennent à un groupe dans une nouvelle section des paramètres. Les applications intégrées telles que le Microsoft Store, Game Bar, Phone Link et Tips figurent toutes dans la liste. Il semble que Microsoft se prépare à permettre aux utilisateurs de Windows 11 de supprimer ces composants système à l’avenir.

En résumé, la mise à jour Windows 11 2023 introduit plusieurs améliorations, notamment la transition de Chat à Microsoft Teams, la simplification des expériences de communication et une meilleure gestion des composants système. Bien que de nombreuses fonctionnalités aient été déployées plus tôt, cette mise à jour vise à rendre Windows 11 plus convivial et efficace.