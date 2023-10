Le design du Vivo X100 a été révélé dans toute sa splendeur

Vivo se prépare à présenter sa nouvelle série phare sous le nom Vivo X100. Plus précisément, l’entreprise présentera trois smartphones, le Vivo X100, X100 Pro et X100 Pro+. La marque a récemment confirmé leur lancement pour le 6 novembre et continue de partager des teasers qui décrivent les caractéristiques des téléphones. Par exemple, ils incluront le Dimensity 9300, la norme de mémoire RAM LPDDR5T et même la connectivité satellite. Maintenant, le directeur de produit de la société, Han Boxiao, a partagé le premier aperçu officiel du Vivo X100 dans sa couleur bleue. Dans cet article, nous discuterons du design du téléphone qui a été révélé dans le nouveau teaser.

La série Vivo X100 améliore la formule habituelle du design

Le nouveau poster confirme le design des téléphones avec un énorme module de caméra circulaire à l’arrière. La couleur bleue comporte des éléments blancs inspirés des traînées d’étoiles. Le module de découpe massive abrite quatre caméras, le logo ZEISS et le revêtement de lentille T*. C’est un design magnifique qui emprunte certains éléments de la série Vivo X90, mais l’améliore davantage. Le module de caméra est maintenant plus grand et déplacé vers le centre de l’arrière du téléphone. Les traînées d’étoiles de l’option couleur bleue sont également un bel ajout à l’aspect général du téléphone. À l’avant, le téléphone aura des bords légèrement incurvés et une découpe en trou d’épingle pour la caméra selfie.

En bas du téléphone se trouvent le port USB Type-C et les haut-parleurs. Le bouton d’alimentation et les boutons de volume sont situés sur le côté droit lorsque vous regardez l’avant du téléphone. L’appareil aura un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, il s’agit donc d’un bouton d’alimentation conventionnel.

Le Vivo X100 et le X100 Pro seront équipés du MediaTek Dimensity 9300, tandis que le Vivo X100 Pro+ devrait être équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Le Pro+ inclura une lentille téléobjectif de 200 MP tandis que le X100 Pro offrira un périscope de 64 MP avec une lentille équivalente à 100 mm. Ces téléphones seront soutenus par le processeur d’image Vivo V3 ISP, et vous pouvez également vous attendre à toutes les fonctionnalités incluses dans le partenariat avec ZEISS.

Notre avis

Il reste encore une semaine complète avant la sortie du téléphone, nous nous attendons donc à ce que Vivo continue de partager plus de détails sur le téléphone. Jusqu’à présent, quelles sont vos impressions sur le design révélé ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.