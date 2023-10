Xiaomi HyperOS est fourni avec un traducteur d’applications 32 bits intégré

a récemment annoncé la sortie de son nouveau système d’exploitation, HyperOS, qui devrait arriver chez les consommateurs le 31 octobre 2023, lorsque les derniers téléphones, wearables et téléviseurs de Xiaomi commencent à être vendus en Chine. L’une des principales caractéristiques de HyperOS est son traducteur d’applications 32 bits intégré, qui est en réalité meilleur que le support natif de la génération précédente.

Aujourd’hui, Xiaomi Zhang Guoquan a publié une déclaration confirmant que le nouveau HyperOS prend en charge la traduction des applications 32 bits. Il affirme que bien que le Xiaomi 14 ne prenne en charge que l’architecture 64 bits, avec HyperOS, les utilisateurs peuvent exécuter de manière transparente des applications 32 bits sur les nouveaux appareils grâce à un Core de traduction 32 bits intégré. En d’autres termes, le Xiaomi 13 peut exécuter nativement des applications 32 bits grâce au petit cœur du CPU. Cependant, le Xiaomi 14 peut exécuter des applications 32 bits sur le grand cœur grâce au décodeur. Ainsi, même si le CPU ne prend pas en charge les applications 32 bits, il est toujours compatible avec celles-ci.

Afin d’éviter les plantages d’applications tierces et les problèmes d’incompatibilité, Xiaomi a développé un ensemble de moteurs CampatEngine. Ils peuvent s’adapter activement aux applications tierces sans dépendre des développeurs d’applications tierces. Xiaomi affirme que plus de 90% des applications non adaptées peuvent être utilisées normalement avec ce moteur.

Qu’est-ce que HyperOS ?

HyperOS est un nouveau système d’exploitation développé par Xiaomi qui est destiné à remplacer MIUI, le précédent système d’exploitation de l’entreprise. Le cœur du nouveau système HyperOS est formé par Linux et le système Xiaomi Vela, développé par Xiaomi. Le nouveau système est conçu pour être plus léger et plus fluide que MIUI, en mettant l’accent sur les performances et l’autonomie de la batterie. Xiaomi a déclaré que HyperOS devrait être plus rapide et plus réactif que MIUI, et devrait également être plus efficace en termes d’autonomie de la batterie.

Fonctionnalités de HyperOS

Traducteur d’applications 32 bits

L’une des principales fonctionnalités de HyperOS est son traducteur d’applications 32 bits intégré, qui est en réalité meilleur que le support natif de la génération précédente. Ce traducteur, appelé Tango, permet aux applications 32 bits de s’exécuter sur des processeurs ARM 64 bits, ce qui représente une amélioration significative par rapport au support natif de la génération précédente. Avec Tango, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs applications 32 bits préférées sur leurs nouveaux appareils Xiaomi, même si ces applications n’ont pas été mises à jour pour prendre en charge les processeurs 64 bits.

Réduction des logiciels superflus

Une autre fonctionnalité que les passionnés de Xiaomi espèrent voir dans HyperOS est une réduction des logiciels superflus. MIUI a été critiqué dans le passé pour la quantité d’applications préinstallées avec le système. Avec HyperOS, les utilisateurs espèrent une expérience Android plus standard, avec moins de personnalisations et d’applications préinstallées.

Mises à jour plus rapides

Xiaomi a également été critiqué dans le passé pour la ponctualité de ses mises à jour. Avec HyperOS, les utilisateurs espèrent des mises à jour plus rapides de la part de Xiaomi. C’est quelque chose que Xiaomi s’est engagé à fournir avec le nouveau système d’exploitation.

Expérience Android plus standard

Une autre fonctionnalité que les utilisateurs espèrent voir dans HyperOS est une expérience Android plus standard. Cela signifie que le système devrait comporter moins de personnalisations et d’applications préinstallées, et offrir une expérience Android plus pure.

Notre avis

Le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, HyperOS, est destiné à remplacer MIUI et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités aux appareils Xiaomi. L’une des principales caractéristiques de HyperOS est son traducteur d’applications 32 bits intégré. Cette version est en réalité meilleure que le support natif de la génération précédente. Avec HyperOS, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser leurs applications 32 bits préférées sur leurs nouveaux appareils Xiaomi. Peu importe si ces applications n’ont pas été mises à jour pour prendre en charge les processeurs 64 bits. Les autres fonctionnalités de HyperOS comprennent une réduction des logiciels superflus, des mises à jour plus rapides et une expérience Android plus standard. Dans l’ensemble, HyperOS est un développement passionnant pour les utilisateurs et les passionnés de Xiaomi. Il sera intéressant de voir comment le nouveau système d’exploitation se compare à MIUI.