Google améliore la sécurité de Chrome

Google a récemment annoncé plusieurs améliorations de sécurité à son navigateur web Chrome. Cela inclut une mise à niveau automatique de toutes les URL de « http » à « https ». Avec cette nouvelle fonctionnalité, l’entreprise a désormais ajouté un chiffrement automatique et une confidentialité accrue pour les utilisateurs. Cela signifie que 100% des requêtes HTTP non sécurisées sont automatiquement mises à niveau vers HTTPS, qui est un protocole plus sûr.

Sécurité par défaut

Chrome est sécurisé par défaut, protégeant les utilisateurs des sites dangereux et trompeurs qui pourraient voler leurs mots de passe ou infecter leurs ordinateurs. Des technologies avancées, telles que l’isolation des sites, la mise en sandbox et la protection contre le phishing prédictif, maintiennent les utilisateurs et leurs données en sécurité. Chrome se met à jour automatiquement toutes les six semaines, de sorte que les utilisateurs bénéficient toujours des dernières fonctionnalités de sécurité et corrections. Et pour les bugs de sécurité importants, Google déploie une correction dans les 24 heures, aucune action n’est requise de la part de l’utilisateur.

Protection des mots de passe

Google étend maintenant la protection contre le phishing prédictif pour les sites web susceptibles de déclencher une tentative de phishing. Désormais, Google protègera le mot de passe du compte Google des utilisateurs lorsqu’ils se connectent à Chrome, même si la synchronisation n’est pas activée. De plus, cette fonctionnalité fonctionnera désormais pour tous les mots de passe stockés dans le gestionnaire de mots de passe de Chrome. Des centaines de millions d’utilisateurs supplémentaires bénéficieront désormais des nouvelles alertes.

Protection contre le phishing en temps réel

Google offre des protections contre le phishing en temps réel sur les ordinateurs de bureau, que les utilisateurs peuvent activer en activant le paramètre « Améliorer les recherches et la navigation » dans Chrome. Cette fonctionnalité aide à protéger les utilisateurs contre les attaques de phishing en les avertissant lorsqu’ils visitent un site web susceptible de voler leurs informations personnelles.

Navigation sécurisée

Avec la navigation sécurisée, les utilisateurs reçoivent des alertes concernant les logiciels malveillants, les extensions risquées, le phishing ou les sites figurant sur la liste de Google des sites potentiellement dangereux. Chrome offre un niveau élevé de protection contre les sites web malveillants, mais les utilisateurs doivent toujours utiliser leur bon jugement lors de la navigation en ligne.

Mode HTTPS-First

Chiffrement sur l’appareil des mots de passe

Une fois que le chiffrement sur l’appareil est activé, les utilisateurs peuvent utiliser leur mot de passe Google ou le verrouillage de l’écran sur les téléphones ou tablettes compatibles pour déverrouiller leurs mots de passe. Ce type de chiffrement signifie que seul l’utilisateur dispose de la clé pour déverrouiller ses mots de passe.

Vérification de sécurité

La vérification de sécurité de Chrome peut confirmer la sécurité générale et la confidentialité de l’expérience de navigation des utilisateurs. Elle informe les utilisateurs si l’un des mots de passe enregistrés dans Chrome est peu sûr. Elle signale également les extensions dangereuses et aide les utilisateurs à s’assurer que leurs protections de sécurité sont à jour.

Notre avis

Google Chrome offre plusieurs fonctionnalités de sécurité qui aident à protéger les utilisateurs contre diverses menaces en ligne. Avec sa mise à niveau automatique de toutes les URL de « http » à « https » et sa protection contre le phishing en temps réel, Chrome garantit que l’expérience de navigation des utilisateurs est sûre et sécurisée. Les utilisateurs peuvent également utiliser la vérification de sécurité de Chrome pour confirmer la sécurité générale et la confidentialité de leur expérience de navigation.