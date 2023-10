Linux: La Plateforme Parfaite pour les Codeurs – Voici Pourquoi

Contrairement aux jeux et à la vidéo, la programmation ne demande pas un PC haut de gamme avec le dernier processeur et la dernière carte graphique. Les besoins matériels minimaux le rendent accessible à la programmation, même si vous utilisez un Chromebook. Votre choix de système d’exploitation peut avoir une incidence significative sur votre parcours de codage. Bien que Linux ne soit peut-être pas aussi performant que Windows 11 pour les jeux et la conception graphique, il existe de nombreuses raisons d’opter pour une distribution Linux si vous êtes intéressé par la programmation.

Linux est une plateforme open source, plus personnalisable et axée sur la communauté

Grâce à la licence publique générale GNU, les codes source complets du Core Linux et des distributions Linux sont open source et entièrement transparents. Cela signifie que vous pouvez personnaliser l’interface utilisateur de votre distribution Linux préférée en ouvrant un éditeur de code et en ajustant son code source. Linux est également fortement axé sur la communauté et largement documenté, ce qui simplifie le processus de résolution des problèmes auxquels vous pourriez être confronté lors du déploiement de vos applications. Contrairement aux problèmes de mise à jour problématiques de Windows 11, vous n’aurez pas à traiter les bugs ou les problèmes de compatibilité dans vos applications à chaque nouvelle mise à jour de votre distribution Linux préférée.

De plus, les distributions Linux offrent une personnalisation illimitée, vous permettant de sélectionner les applications, modules et services qui correspondent le mieux à votre système. Linux se conforme également mieux à POSIX par rapport à Windows. Cela signifie que toutes les applications que vous développez sous Linux peuvent être facilement adaptées à une utilisation sous macOS et d’autres systèmes d’exploitation basés sur UNIX.

Linux OS Ne présente pas d’Exigences Systèmes Élevées

Comme je l’ai mentionné précédemment, vous n’avez pas besoin d’un PC haut de gamme pour développer, modifier ou dépanner des programmes. Si vous avez un ordinateur plus ancien qui existe depuis dix ans ou plus, vous pouvez le rajeunir en installant Linux. En réalité, pour un ancien ordinateur du début des années 2000, vous pouvez même opter pour une configuration SSH sans tête et passer outre l’environnement de bureau.

En revanche, Windows 11 exige un minimum de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un processeur 64 bits avec une prise en charge de la version 2 de TPM. En plus de leurs exigences de mémoire moins élevées, les distributions Linux sont généralement dépourvues des logiciels superflus et des publicités qui accompagnent souvent le système d’exploitation le plus récent de Microsoft. De plus, de nombreux outils de développement logiciel ont été initialement créés pour les systèmes basés sur UNIX avant d’être adaptés à Windows. Cela signifie que vous bénéficiez d’une meilleure performance lorsque vous utilisez la plupart des environnements de développement intégrés (IDE) et des éditeurs de code sur Linux.

Linux OS Se vante de Gestionnaires de Packages Supérieurs

En revanche, si vous souhaitez installer Python sur un système Windows, cela implique un processus plus manuel. Vous devez visiter le site officiel de Python, télécharger la dernière version de Python, puis exécuter le fichier .exe en spécifiant le répertoire d’installation. Le processus est similaire si vous avez besoin d’un autre environnement de développement intégré (IDE) ou de bibliothèques supplémentaires pour votre projet. Linux simplifie cela avec les gestionnaires de packages. Vous pouvez facilement installer des bibliothèques, des modules et des packages en entrant une commande dans le terminal. Cette facilité simplifie la gestion des logiciels, ce qui permet de gagner du temps et des efforts.

Alors que Windows propose des gestionnaires de packages tels que Winget et Chocolatey, ils ne parviennent pas à égaler les gestionnaires de packages par défaut de Linux, tels que APT, Pacman, DPKG, RPM, et autres. Les gestionnaires de packages Linux offrent une sélection plus étendue de modules par rapport à leurs homologues Windows. Bien que Chocolatey soit un gestionnaire de packages puissant pour Windows, certaines de ses fonctionnalités premium nécessitent un abonnement payant. En revanche, les gestionnaires de packages Linux sont généralement gratuits et offrent une large gamme de modules. Linux excelle dans la facilité de partage et de téléchargement de packages, ce qui en réalité un choix privilégié pour de nombreux développeurs.

Il est plus facile de gérer les serveurs sur le système d’exploitation Linux

Linux est largement préféré comme système d’exploitation pour les serveurs Web et les plateformes cloud. Cela est dû à ses performances rapides, à ses fonctions de sécurité robustes et à sa capacité de mise à l’échelle. De nombreux rôles d’administration de serveur nécessitent une familiarité avec bash et les scripts shell. Les utilisateurs peuvent facilement accéder à ces plateformes grâce aux puissants terminaux disponibles sur la plupart des distributions Linux.

La similitude du système de fichiers, des bibliothèques et des commandes de terminal entre les différentes distributions Linux et les serveurs Web rend avantageux de maîtriser l’interface Linux pour la gestion des serveurs. Une bonne compréhension de Linux facilitera grandement votre transition vers la conteneurisation. Cela est dû au fait que de nombreux conteneurs Docker et machines virtuelles reposent sur des fondations Linux.

Microsoft WSL2 n’est pas suffisamment robuste pour remplacer le système d’exploitation Linux natif

En 2016, Microsoft a introduit le sous-système Windows pour Linux (WSL). Il s’agissait d’un effort visant à permettre aux outils en ligne de commande et aux applications Linux de fonctionner sur Windows, avec un résultat raisonnablement réussi. WSL1 utilisait une couche de traduction pour exécuter une distribution Linux complète sur un système Windows 11. La plateforme évitait les inconvénients de performance d’une machine virtuelle traditionnelle. Cependant, il ne prenait pas en charge tous les binaires et appels système Linux. Microsoft a remédié à cette limitation en passant à une « machine virtuelle utilitaire légère » pour WSL2. Il s’agissait d’une solution fiable pour ceux qui cherchaient un environnement de développement de style Linux sur Windows, grâce à sa compatibilité avec le Core Linux.

Cependant, il est essentiel de noter que WSL2 ne remplace pas entièrement Linux. Bien qu’il offre des performances améliorées par rapport à la version précédente, il est tristement célèbre pour consommer une quantité importante de mémoire. De plus, lors de la tentative de modification ou de sauvegarde de documents sur le système de fichiers Windows, WSL2 connaît des opérations de lecture et d’écriture plus lentes. Enfin, la deuxième itération du sous-système Windows pour Linux est incompatible avec les ports séries et l’API OpenCL.

Est-il conseillé aux développeurs de passer de Windows à Linux ?

Un passage de Windows n’est pas complètement conseillé. Pour le programmeur typique qui n’est pas prêt à mettre en place à la fois Linux et Windows, Windows reste un système d’exploitation adapté. Si vous étudiez le framework .NET et les langages qui lui sont associés, il est préférable d’utiliser Windows. Cela est dû au fait que le framework logiciel exclusif de Microsoft a été créé pour cet OS. En ce qui concerne le développement de jeux et le rendu 3D, Windows a un avantage ici.

Cependant, si vous recherchez le niveau le plus élevé de commodité et une utilisation efficace des ressources, Linux est la voie à suivre. Linux excelle dans le DevOps, la gestion des serveurs et le développement Web. L’installation de Linux sur votre PC principal vous permettra d’accéder facilement à l’environnement de production. Il vous familiarisera également avec des outils de développement spécifiques à Linux tels que Nagios et Webmin.