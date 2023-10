Meta lance un service d’abonnement sans publicité pour Instagram et Facebook en Europe

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a annoncé qu’elle proposera un service d’abonnement aux utilisateurs de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse pour utiliser Facebook et Instagram sans publicité. Le service d’abonnement sera disponible en novembre 2023 et coûtera 9,99 € par mois sur le web et 12,99 € par mois sur les appareils iOS et Android.

Le service d’abonnement

Le service d’abonnement permettra aux utilisateurs d’utiliser Facebook et Instagram sans publicité. Les utilisateurs auront le choix de continuer à utiliser les plateformes gratuitement avec des publicités ou de souscrire à un abonnement pour ne plus voir de publicités. Pendant la durée de l’abonnement, leurs informations ne seront pas utilisées à des fins publicitaires. L’abonnement s’appliquera à tous les comptes Facebook et Instagram liés dans le Centre des comptes d’un utilisateur.

L’abonnement sans publicité sera uniquement disponible pour les personnes de 18 ans et plus dans l’UE, l’EEE et la Suisse. Initialement, l’abonnement s’appliquera à tous les comptes Facebook et Instagram liés, mais à partir du 1er mars 2024, des frais supplémentaires de 6 € sur le web ou de 8 € sur iOS et Android seront facturés par compte lié.

Raisons de l’introduction du service d’abonnement

L’introduction du service d’abonnement vise à se conformer à l’évolution de la réglementation européenne. En juillet 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a statué que Meta devrait obtenir le consentement avant de proposer des publicités personnalisées à ses utilisateurs. Les règles strictes limitent la capacité de Meta à adapter les publicités en suivant l’activité en ligne des utilisateurs. Proposer un choix entre un plan gratuit avec publicité et un abonnement payant sans publicité pourrait inciter les utilisateurs à opter pour la première option. Cela aidera Meta à se conformer à la réglementation sans affecter son activité publicitaire. Meta estime que l’option pour les personnes d’acheter un abonnement sans publicité équilibre les exigences des régulateurs européens tout en offrant aux utilisateurs un choix et en permettant à Meta de continuer à servir toutes les personnes de l’UE, de l’EEE et de la Suisse.

Implications

L’introduction du service d’abonnement est une étape importante pour Meta. L’entreprise s’est toujours appuyée sur les publicités comme principale source de revenus. Ce service permettra aux utilisateurs d’utiliser Facebook et Instagram sans publicité. Il pourrait être un argument de vente important pour les utilisateurs qui en ont assez de voir des publicités sur leur flux. Cependant, il reste à voir combien d’utilisateurs seront prêts à payer pour une expérience sans publicité, compte tenu du fait que les plateformes ont toujours été gratuites. Le service d’abonnement pourrait également avoir des implications pour les petites entreprises qui dépendent des publicités Facebook et Instagram pour atteindre les clients potentiels.

Notre avis

L’introduction par Meta d’un service d’abonnement sans publicité pour les utilisateurs de Facebook et Instagram dans l’UE, l’EEE et la Suisse est une étape importante pour l’entreprise. Le service d’abonnement est une réponse à l’évolution de la réglementation européenne. La loi exige que Meta obtienne le consentement avant de montrer des publicités personnalisées aux utilisateurs. Il permettra aux utilisateurs d’utiliser Facebook et Instagram sans publicité s’ils le souhaitent. Cela pourrait être un argument de vente important pour les utilisateurs qui en ont assez de voir des publicités sur leur flux.

Le service d’abonnement pourrait également avoir des implications pour les petites entreprises, en particulier celles qui dépendent des publicités Facebook et Instagram. Meta a déclaré qu’il croyait en un internet soutenu par la publicité. Il affirme que cela donne aux personnes accès à des produits et services personnalisés, quel que soit leur statut économique. L’entreprise continuera de plaider en faveur d’un internet soutenu par la publicité, même avec sa nouvelle offre d’abonnement.