Comment fonctionne la facturation par des tiers sur le Microsoft Store

Microsoft Store est une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de télécharger et d’acheter diverses applications, jeux et autres contenus numériques. La plateforme propose également des services de facturation par des tiers, qui permettent aux utilisateurs d’acheter des produits et des services auprès de fournisseurs tiers en utilisant leur compte Microsoft. Microsoft a récemment mis à jour le document d’assistance de Microsoft Store. Le document montre maintenant comment fonctionne le système de facturation par des tiers dans le store. Il offre des options de paiement plus flexibles pour les applications, les jeux et les achats intégrés.

Microsoft a déclaré qu’il limiterait les systèmes de facturation par des tiers afin que les utilisateurs ne puissent pas utiliser de cartes-cadeaux ou de points d’achat. De plus, les règles définies par les utilisateurs dans les paramètres Xbox Family et Microsoft Family Safety ne s’appliquent pas aux paiements par des tiers.

La société a déclaré

« Certains éditeurs d’applications proposant des produits autres que des jeux offrent des alternatives à la plateforme de paiement Microsoft pour les achats intégrés. Ces éditeurs peuvent proposer des plans de paiement ou simplement une plateforme de facturation alternative (non Microsoft). Lors de l’utilisation d’une plateforme de facturation alternative pour les achats intégrés, toutes les données de paiement enregistrées sur la plateforme de paiement Microsoft In-App Payments ne seront pas disponibles. Les cartes-cadeaux Microsoft et les crédits en store ne sont pas non plus disponibles pour les achats intégrés effectués avec des plateformes de facturation alternatives. La plateforme de facturation spécifique que vous utilisez détermine qui sécurise vos achats, traite vos paiements, stocke les données de paiement et fournit le support client pour les achats, y compris les remboursements ».

Derniers mots

Il est important de noter que Microsoft autorisera les paiements par des tiers pour les applications, les jeux et les achats intégrés. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin d’effectuer des paiements via Microsoft. Cependant, Microsoft ne sera pas responsable des données fournies aux plateformes de paiement par des tiers.

La facturation par des tiers sur le Microsoft Store est une méthode de paiement pratique. Elle permet aux utilisateurs d’acheter des produits et des services auprès de fournisseurs tiers. Les utilisateurs peuvent gérer leurs abonnements par des tiers et annuler les abonnements si nécessaire. Cependant, les utilisateurs doivent s’assurer de choisir des plateformes de paiement par des tiers en qui ils ont confiance pour effectuer des paiements.