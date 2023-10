Windows 11 dispose d’une prise en charge native de plusieurs formats de compression

Microsoft a annoncé que Windows 11 inclura une prise en charge native de plusieurs formats, tels que les fichiers 7-Zip et RAR. Cette évolution signifie que les utilisateurs n’auront plus besoin de s’appuyer sur des outils supplémentaires ou sur l’utilitaire de compression zip standard de Windows pour compresser des fichiers. Lors de la conférence pour développeurs Build, Microsoft a partagé sa stratégie visant à offrir une compatibilité avec une large gamme de formats d’archive, notamment tar, gz et d’autres. Cette amélioration répond à une demande persistante de la base d’utilisateurs de Windows.

Alors que les versions précédentes du système d’exploitation disposaient d’une prise en charge intégrée pour les archives zip, cela s’est souvent révélé insuffisant par rapport aux solutions alternatives. Par conséquent, des formats tels que 7-Zip et RAR exigeaient l’utilisation d’outils tiers tels que WinRAR. La société a récemment poussé la version Win11 23H2 vers le canal Release Preview. Cette nouvelle mise à jour apporte une prise en charge native des fichiers RAR et 7-zip au système.

Avantages de la prise en charge native de plusieurs formats de compression

Meilleures performances

La prise en charge native de plusieurs formats de compression améliorera les performances de la fonction d’archivage lors de la compression sous Windows. Cela signifie que les utilisateurs pourront compresser et décompresser des fichiers plus rapidement et plus efficacement. Ils n’auront pas besoin de rechercher des outils tiers.

Meilleure accessibilité

La prise en charge native de plusieurs formats de compression facilitera le travail des utilisateurs avec différents types de fichiers compressés. Ils n’auront plus besoin de télécharger et d’installer un logiciel supplémentaire pour travailler avec des formats tels que 7-Zip et RAR. Cela augmentera l’accessibilité et facilitera le partage de fichiers avec d’autres personnes qui pourraient utiliser différents formats de compression.

Meilleure intégration avec Windows

La prise en charge native de plusieurs formats de compression sera intégrée au système d’exploitation Windows. Cela signifie que les utilisateurs pourront accéder à ces fonctionnalités directement depuis l’interface de l’Explorateur Windows. Cela facilitera également le travail avec des fichiers compressés sans avoir à passer d’une application à une autre.

Notre avis

L’annonce de la prise en charge native de plusieurs formats de compression dans Windows 11 est un grand progrès. Cela bénéficiera aux utilisateurs de plusieurs façons. Avec des performances améliorées, une accessibilité accrue et une meilleure intégration avec Windows, les utilisateurs pourront travailler avec des fichiers compressés de manière plus efficace et plus efficace. Cette évolution répond à une demande persistante de la base d’utilisateurs de Windows et facilitera le partage de fichiers avec des personnes utilisant différents formats de compression.