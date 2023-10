Apple dévoile une nouvelle gamme de MacBook Pro alimentés par M3

Apple a annoncé sa dernière gamme d’ordinateurs portables MacBook Pro, équipés des nouveaux processeurs M3. Les nouveaux appareils sont disponibles en modèles de 14 et 16 pouces et offrent plusieurs améliorations par rapport à leurs prédécesseurs, notamment des performances plus puissantes, une autonomie de batterie plus longue et une nouvelle option de coloris Space Black.

Apple Macbooks avec processeurs M3 : une amélioration significative des performances

Les nouveaux processeurs M3 représentent une amélioration significative par rapport aux anciens processeurs M2, offrant des performances CPU jusqu’à 20 % plus rapides et des performances GPU jusqu’à 30 % plus rapides. Cela rend les nouveaux MacBook Pros idéaux pour des tâches exigeantes telles que le montage vidéo, le rendu 3D et l’apprentissage automatique.

Autonomie de batterie plus longue

Apple affirme que les nouveaux MacBook Pros offrent jusqu’à 22 heures d’autonomie de batterie avec une seule charge. C’est une amélioration significative par rapport aux modèles précédents et en réalité des ordinateurs portables idéaux pour les utilisateurs qui ont besoin de travailler ou de créer du contenu en déplacement.

Nouvelle option de coloris Space Black

Les nouveaux MacBook Pros sont désormais disponibles dans une nouvelle option de coloris Space Black, plus sombre que la couleur Space Gray précédente. Apple affirme que cette nouvelle couleur attire également moins les empreintes digitales.

Autres améliorations

Outre les nouveaux processeurs M3, une autonomie de batterie plus longue et une nouvelle option d’affichage, les nouveaux MacBook Pros offrent également plusieurs autres améliorations, notamment :

Un nouvel écran Liquid Retina XDR avec une luminosité de 600 nits, soit 20 % plus lumineux que l’écran précédent.

Un nouveau design en encoche qui abrite la caméra frontale et le capteur Face ID.

Un nouveau connecteur MagSafe pour la recharge.

Trois ports Thunderbolt 14, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise casque.

Tarifs et disponibilité

Les nouveaux MacBook Pros sont disponibles en précommande dès maintenant et seront expédiés à partir du 7 novembre. Le MacBook Pro M3 de base en 14 pouces est proposé à partir de 1 599 $, tandis que le MacBook Pro M3 de base en 16 pouces est proposé à partir de 2 499 $. Les MacBook Pros M3 Pro et M3 Max sont plus chers, avec le MacBook Pro M3 Max de 16 pouces haut de gamme proposé à 3 999 $.

En résumé, les nouveaux MacBook Pros représentent une amélioration significative par rapport à leurs prédécesseurs, offrant des performances plus puissantes, une autonomie de batterie plus longue et plusieurs autres améliorations. Si vous recherchez un nouvel ordinateur portable professionnel, les nouveaux MacBook Pros valent certainement la peine d’être considérés.

Performances

Les nouveaux processeurs M3 représentent une amélioration significative par rapport aux anciens processeurs M2. Selon les tests, le M3 est jusqu’à 20 % plus rapide que le M2 en termes de performances CPU et jusqu’à 30 % plus rapide en termes de performances GPU. Cela rend les nouveaux MacBook Pros idéaux pour des tâches exigeantes telles que le montage vidéo, le rendu 3D et l’apprentissage automatique.

Autonomie de batterie

Apple affirme que les nouveaux MacBook Pros offrent jusqu’à 22 heures d’autonomie de batterie avec une seule charge. C’est une amélioration significative par rapport aux modèles précédents, qui offraient jusqu’à 18 heures d’autonomie de batterie. Cette autonomie plus longue est due à plusieurs facteurs, notamment les processeurs M3 plus efficaces et les batteries plus grandes des nouveaux MacBook Pros.

Affichage

Les nouveaux MacBook Pros sont dotés d’un nouvel écran Liquid Retina XDR avec une luminosité de 600 nits. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport aux écrans précédents, qui avaient une luminosité de 500 nits. L’écran plus lumineux rend les nouveaux MacBook Pros idéaux pour une utilisation en extérieur et pour la visualisation de contenus HDR.

Design

Les nouveaux MacBook Pros ont un design similaire aux modèles précédents, avec quelques légères modifications. Le changement le plus notable est le nouveau design en encoche qui abrite la caméra frontale et le capteur Face ID. Le design en encoche est similaire à celui que l’on trouve sur l’iPhone et l’iPad.

Autres améliorations

Outre les nouveaux processeurs M3, une autonomie de batterie plus longue et un nouvel affichage, les nouveaux MacBook Pros offrent également plusieurs autres améliorations, notamment :

Un nouveau connecteur MagSafe pour la recharge. Le connecteur MagSafe est un connecteur magnétique qui facilite le branchement et le débranchement du câble de recharge.

Trois ports Thunderbolt 14, un port HDMI, un lecteur de carte SD et une prise casque. Cela offre aux utilisateurs plusieurs options pour connecter des périphériques externes à leur MacBook Pro.

Les nouveaux MacBook Pros sont dotés d’un nouveau clavier avec une meilleure réactivité des touches et une meilleure sensation au toucher. L’amplitude des touches est maintenant de 1 mm, ce qui est identique à celle du clavier précédent. Cependant, le nouveau clavier est plus réactif et tactile. La sensation au toucher est également améliorée, ce qui rend la frappe sur le nouveau clavier plus satisfaisante.

Nouveau pavé tactile avec une surface plus grande

Les nouveaux MacBook Pros sont également équipés d’un nouveau pavé tactile avec une surface plus grande. Cela facilite l’utilisation des gestes et la navigation sur le bureau. Le nouveau pavé tactile dispose également d’un système de retour haptique qui rend l’interaction avec des objets virtuels plus réaliste.

Nouveaux haut-parleurs et microphones

Les nouveaux MacBook Pros sont dotés de nouveaux haut-parleurs et microphones offrant une meilleure qualité audio. Les haut-parleurs sont plus puissants et produisent un son plus clair. Les microphones sont également meilleurs pour capter le son, ce qui les rend idéaux pour les visioconférences et l’enregistrement audio.

Nouvelles fonctionnalités logicielles

Les nouveaux MacBook Pros sont accompagnés de plusieurs nouvelles fonctionnalités logicielles, notamment :

Stage Manager : Stage Manager est une nouvelle fonctionnalité qui organise vos applications ouvertes et vos fenêtres dans une vue unique. Cela facilite la concentration sur la tâche en cours et évite les distractions.

Universal Control : Universal Control est une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’utiliser votre Mac et votre iPad ensemble comme s’il s’agissait d’un seul appareil. Vous pouvez faire glisser et déposer des fichiers entre les appareils et même utiliser votre iPad comme deuxième écran pour votre Mac.

Metal 3 : Metal 3 est une nouvelle version de l’API graphique d’Apple qui offre des améliorations significatives des performances. Cela permet aux développeurs de créer des jeux et des applications plus exigeants pour les nouveaux MacBook Pros.

Apple pourra-t-il gagner une plus grande part de marché avec les nouveaux ordinateurs portables ?

Il est possible qu’Apple puisse gagner une plus grande part de marché avec les nouveaux MacBook Pros. Les nouveaux appareils offrent plusieurs améliorations significatives par rapport à leurs prédécesseurs, notamment des performances plus puissantes, une autonomie de batterie plus longue et une nouvelle option de coloris Space Black. Ces améliorations devraient attirer un large éventail d’utilisateurs, notamment des professionnels, des étudiants et des professionnels créatifs.

De plus, Apple est en position de force pour commercialiser et vendre les nouveaux MacBook Pros. La société dispose d’une base de clients fidèles et d’une réputation de fabricant de produits de haute qualité. Apple dispose également d’un solide réseau de distribution, ce qui lui permettra de mettre rapidement et facilement les nouveaux MacBook Pros entre les mains des consommateurs.

Cependant, Apple est également confrontée à certains défis. Le marché mondial des PC est en déclin et il existe une forte concurrence d’autres fabricants, tels que Dell, HP et Lenovo. Ces entreprises proposent une large gamme d’ordinateurs portables à différents prix, ce qui offre aux consommateurs plus de choix.

De plus, les nouveaux MacBook Pros sont toujours relativement chers. Cela peut dissuader certains consommateurs de les acheter.

En résumé, il est encore trop tôt pour dire si Apple pourra ou non gagner une plus grande part de marché avec les nouveaux MacBook Pros. Cependant, les nouveaux appareils offrent plusieurs améliorations significatives qui devraient attirer un large éventail d’utilisateurs. Si Apple parvient à commercialiser et à vendre efficacement les nouveaux MacBook Pros, il est possible que la société parvienne à augmenter sa part de marché.

Voici quelques facteurs spécifiques qui pourraient aider Apple à gagner une plus grande part de marché avec les nouveaux MacBook Pros :

Les performances élevées des processeurs M3.

Une autonomie de batterie plus longue.

La nouvelle option de coloris Space Black.

Les capacités de marketing et de vente solides d’Apple.

Le déclin du marché mondial des PC, ce qui pourrait entraîner une consolidation accrue et donner à Apple une plus grande part du marché restant.

Cependant, les facteurs suivants pourraient également constituer un défi pour la capacité d’Apple à gagner une plus grande part de marché :

La concurrence d’autres fabricants, qui proposent une large gamme d’ordinateurs portables à différents prix.

Le prix élevé des nouveaux MacBook Pros.

Le déclin global du marché mondial des PC.

En fin de compte, le succès des nouveaux MacBook Pros dépendra de plusieurs facteurs, notamment les performances globales de l’économie mondiale, le paysage concurrentiel et la capacité d’Apple à exécuter sa stratégie de marketing et de vente.

Notre avis

Les nouveaux MacBook Pros représentent une amélioration significative par rapport à leurs prédécesseurs. Ils offrent des performances plus puissantes, une autonomie de batterie plus longue, un nouvel affichage et plusieurs autres améliorations. Si vous recherchez un ordinateur portable professionnel, les nouveaux MacBook Pros valent vraiment la peine d’être considérés.

Voici quelques réflexions supplémentaires sur les nouveaux MacBook Pros :

L’ajout de la nouvelle option de coloris Space Black est une nouveauté bienvenue. Elle offre aux utilisateurs une option plus élégante et professionnelle pour leur MacBook Pro.

Le retour du connecteur MagSafe est une bonne nouvelle. Il facilite le branchement et le débranchement du câble de recharge et aide également à éviter que le câble soit accidentellement débranché.

Le nouveau clavier et le nouveau pavé tactile sont tous deux excellents. Le clavier bénéficie d’une meilleure réactivité des touches et de meilleures sensations au toucher, tandis que le pavé tactile a une surface plus grande et un système de retour haptique.

Les nouveaux haut-parleurs et microphones sont également excellents. Les haut-parleurs sont plus puissants et produisent un son plus clair, tandis que les microphones sont meilleurs pour capter le son.

Les nouvelles fonctionnalités logicielles, telles que Stage Manager, Universal Control et Metal 3, sont toutes très impressionnantes. Elles rendent les nouveaux MacBook Pros encore plus puissants et polyvalents.

En bref, les nouveaux MacBook Pros sont un excellent choix pour les professionnels ayant besoin d’un ordinateur portable puissant et polyvalent. Ils offrent les meilleures performances, autonomie de batterie et fonctionnalités de tous les MacBook Pros à ce jour.