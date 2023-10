Apple dévoile un nouvel iMac de 24 pouces avec des puces M3 puissantes et plus de mémoire

Le récent événement « Scary fast » d’Apple a suscité l’enthousiasme des amateurs de technologie alors que le géant de la technologie dévoilait ses révolutionnaires puces M3, ainsi que de nouveaux MacBook et un élégant iMac de 24 pouces. Ce nouvel iMac est alimenté par la redoutable puce M3, avec un design rappelant son prédécesseur alimenté par la puce M1. Cependant, la puce M3 offre des performances impressionnantes, la rendant jusqu’à deux fois plus rapide que l’iMac M1, 2,5 fois plus rapide que l’iMac 27 pouces basé sur Intel. Et incroyablement 4 fois plus rapide que son équivalent Intel de 21,5 pouces.

Découvrez le nouvel iMac 24 pouces : la puce M3 d’Apple prend le devant de la scène

En plus de sa puissance brute, le nouvel iMac M3 propose désormais plus d’options de mémoire. Le modèle avec processeur graphique à 8 cœurs est fourni avec 8 Go, 16 Go et 24 Go de RAM, ainsi que des choix de stockage SSD de 256 Go, 512 Go et 1 To, tandis que la version avec processeur graphique à 10 cœurs offre une généreuse option de stockage de 2 To. De plus, il existe une déclinaison avec processeur graphique à 10 cœurs équipée de 512 Go de stockage de base.

Le modèle avec processeur graphique à 8 cœurs est disponible en bleu classique, vert, rose et argent. Alors que la version avec processeur graphique à 10 cœurs offre trois options supplémentaires en jaune, orange et violet. Quel que soit votre choix, Apple propose des fonds d’écran et des accessoires assortis pour garantir une expérience esthétique homogène.

L’iMac M3 apporte également des améliorations de connectivité, avec le modèle avec processeur graphique à 10 cœurs offrant deux ports USB 3 supplémentaires et la déclinaison avec processeur graphique à 8 cœurs bénéficiant de deux ports Thunderbolt 3/USB 4. Il prend désormais en charge le Wi-Fi 6E pour des téléchargements plus rapides et le Bluetooth 5.3 pour une meilleure compatibilité avec les derniers accessoires Bluetooth. Les modèles avec processeur graphique à 10 cœurs offrent même l’Ethernet Gigabit, qui est configurable sur la version avec processeur graphique à 8 cœurs.

L’écran de l’iMac M3 est un éblouissant écran Retina 4.5K avec une résolution de 4,480 × 2,250 pixels et une luminosité maximale de 500 nits. Équipé d’un système à six haut-parleurs prenant en charge le Son spatial et le Dolby Atmos, il offre une expérience audiovisuelle remarquable. L’appareil est également doté d’une caméra FaceTime 1080p de haute qualité et d’un ensemble de trois microphones de qualité studio pour une communication limpide.

Les consommateurs soucieux de l’environnement apprécieront qu’Apple a construit l’iMac M3 en utilisant des matériaux durables, notamment de l’aluminium 100 % recyclé dans le support, des aimants en terres rares et de l’étain recyclé pour le soudage dans plusieurs PCB, avec un plaquage utilisant de l’or 100 % recyclé – une première remarquable pour un iMac.

L’iMac M3 est proposé au prix de 1 299 $ pour le modèle de base avec processeur graphique à 8 cœurs et de 1 499 $ pour la version avec processeur graphique à 10 cœurs. Les deux modèles sont disponibles à la commande sur le site officiel d’Apple dans 27 pays, avec une expédition à partir du 7 novembre. Les dernières innovations d’Apple promettent de révolutionner le monde de l’informatique tout en témoignant d’un engagement envers la durabilité et la satisfaction des utilisateurs.