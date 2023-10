Les 9 premiers smartphones Xiaomi recevront la mise à jour HyperOS 1.0 annoncée

Xiaomi se prépare à franchir une étape importante dans le monde des smartphones avec une mise à jour appelée HyperOS. Cette nouvelle mise à jour de l’interface excite les utilisateurs de Xiaomi et est très attendue pour de nombreuses raisons. Les nouvelles fonctionnalités offertes par HyperOS visent à améliorer considérablement l’expérience utilisateur. Voici les principales fonctionnalités de HyperOS et les détails des téléphones Xiaomi qui recevront la mise à jour :

Les 9 premiers smartphones Xiaomi recevront la mise à jour HyperOS

HyperOS connaît une évolution majeure à la fois esthétique et fonctionnelle. La conception du système redessinée rend l’interface utilisateur plus propre, plus moderne et plus épurée. Les utilisateurs profiteront de ces améliorations esthétiques lors de l’utilisation de leur téléphone. Les animations rapides améliorent également la réactivité du téléphone, ce qui permet une expérience plus fluide.

HyperOS est livré avec un système d’exploitation basé sur Android 14. Cela donne accès aux dernières optimisations et fonctionnalités Android. Les utilisateurs peuvent s’attendre à de meilleures performances, une meilleure sécurité et plus d’options de personnalisation avec cette mise à jour. Android 14 offre plusieurs améliorations telles que l’augmentation de la compatibilité des applications et l’augmentation de l’efficacité énergétique.

La mise à jour HyperOS sera tout d’abord déployée sur 9 modèles de smartphones Xiaomi différents. Ces modèles permettront aux utilisateurs de découvrir la nouvelle interface et Android 14. Les appareils haut de gamme qui se distinguent par leur design élégant et leur matériel puissant offriront une meilleure expérience utilisateur avec HyperOS. Voici les premiers smartphones Xiaomi à recevoir la mise à jour HyperOS !

Xiaomi 13 : OS1.0.0.1.UMCMIXM

Xiaomi 13 Pro : OS1.0.0.1.UMBMIXM

Xiaomi 13 Ultra : OS1.0.0.7.UMACNXM, OS1.0.0.5.UMCEUXM, OS1.0.0.3.UMCMIXM

Xiaomi 12T : OS1.0.0.2.ULQMIXM, OS1.0.0.5.ULQEUXM

Xiaomi 13T : OS1.0.0.8.UMFEUXM, OS1.0.0.1.UMFMIXM

Xiaomi 13T Pro : OS1.0.0.2.UMLEUXM, OS1.0.0.1.UMLMIXM

Xiaomi MIX FOLD 3 : OS1.0.0.2.UMVCNXM

Xiaomi Pad 6 : OS1.0.0.4.UMZCNXM

Xiaomi Pad 6 Max : OS1.0.0.12.UMZCNXM

Ces 9 modèles de smartphones/tablettes Xiaomi commenceront à recevoir la mise à jour HyperOS au premier trimestre 2024. Xiaomi teste soigneusement les mises à jour et effectue des contrôles de qualité pour garantir la meilleure expérience pour ses utilisateurs. D’ici là, les utilisateurs attendront avec impatience les innovations qu’apportera HyperOS.

La mise à jour HyperOS de Xiaomi vise à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs de smartphones. Avec une conception redessinée, des animations plus rapides et une base Android 14, cette mise à jour permettra aux utilisateurs d’utiliser leur téléphone de manière plus efficace et esthétique. Nous attendons plus de détails sur la mise à disposition de HyperOS pour les utilisateurs.