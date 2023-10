Naviguez comme jamais auparavant : Nouvelles fonctionnalités d’IA dévoilées dans la mise à jour de Google Maps

Google Maps est avec nous depuis quelques années maintenant. Le système de navigation de Google nous a facilité la navigation dans le monde ces dernières années. Grâce à Google Maps, nous pouvons même localiser des endroits tels que des restaurants, des hôtels, des stations-service et bien d’autres. Mais cela ne s’arrête pas là, car le géant des moteurs de recherche travaille toujours à l’inclusion de nouvelles fonctionnalités pour une navigation encore meilleure. Récemment, il a ajouté des fonctionnalités utiles telles que la recherche d’itinéraires respectueux de l’environnement pour économiser de l’énergie et l’utilisation de la vue en direct pour vous aider à trouver votre chemin en marchant avec la réalité augmentée.

La dernière version de Google Maps repose également sur la puissance de l’intelligence artificielle. Google a annoncé que ces mises à jour vous aideront à mieux planifier vos voyages, à faire des choix écologiques et à vous donner des idées rapides d’activités amusantes. Examinons de plus près ces nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA disponibles sur Google Maps.

Vue immersive pour les itinéraires sur Google Maps

Lors de la conférence I/O, Google a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Vue immersive pour les itinéraires. C’est une façon unique de voir l’ensemble de votre parcours, que vous conduisiez, marchiez ou fassiez du vélo. La société a déjà commencé à déployer la Vue immersive pour les itinéraires dans différentes villes, comme Amsterdam, Barcelone, Dublin, et plus encore.

Disons que vous voulez faire du vélo jusqu’au Palais des Beaux-Arts à San Francisco. Vous pouvez demander des indications pour le vélo, puis appuyer sur la Vue immersive pour voir votre itinéraire dans une vue 3D impressionnante du début à la fin. Vous pouvez également utiliser le curseur de temps pour décider quand partir en fonction des informations sur le trafic et la météo. De cette façon, vous pouvez éviter de rouler sous la pluie ou dans les embouteillages.

Selon Google, cette fonctionnalité n’est pas seulement destinée aux itinéraires ; elle peut également être utilisée pour explorer des lieux. Elle utilise l’IA pour combiner de nombreuses images Street View et aériennes. Cela vous permet de voir à quoi ressemble un restaurant ou un monument avant de le visiter. Les développeurs peuvent également créer leurs propres expériences immersives avec des tuiles 3D photoréalistes dans la plateforme Google Maps. Cette fonctionnalité est le dernier ajout à la plateforme Google Maps que l’entreprise a introduit cette semaine.

Google Lens dans Maps

Google Maps vous aide désormais à mieux comprendre votre environnement lorsque vous arrivez quelque part. Par exemple, si vous sortez d’une station de métro et avez besoin de savoir où aller, ou si vous explorez une nouvelle région et souhaitez trouver un café à proximité, Google Maps peut vous aider. Lens in Maps, qui s’appelait auparavant Search with Live View, utilise l’IA et la réalité augmentée pour vous aider à vous orienter rapidement, que vous naviguiez dans une nouvelle ville ou que vous découvriez des trésors locaux.

Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur l’icône Lens dans la barre de recherche, de lever votre téléphone et vous obtiendrez des informations sur les distributeurs automatiques de billets, les stations de transit, les restaurants, les cafés et les stores à proximité. Cette fonctionnalité est en cours de déploiement dans plus de 50 nouvelles villes, notamment Austin, Las Vegas, Rome, São Paulo et Taipei.

Plus de détails de navigation réalistes

Google Maps bénéficie de nouvelles mises à jour pour rendre votre expérience de navigation encore meilleure. La carte affichera bientôt des bâtiments plus réalistes, ce qui vous aidera à vous repérer plus facilement, en particulier dans les zones animées du centre-ville. Sur les autoroutes, vous obtiendrez également plus de détails sur les voies pour vous aider lors de manœuvres délicates, comme changer de voie rapidement pour prendre une sortie. Ces mises à jour seront déployées dans les prochains mois dans 12 pays, dont les États-Unis, le Canada, la France et l’Allemagne.

Aux États-Unis, Google Maps vous informera prochainement de la présence de voies HOV (véhicule à occupation élevée) sur votre itinéraire. Avec cette fonctionnalité, vous pourrez choisir le meilleur itinéraire pour vous rendre à votre destination. En Europe, les informations sur les limitations de vitesse alimentées par l’IA s’étendront à 20 pays, vous aidant à rester en sécurité même lorsque les panneaux de limitation de vitesse sont difficiles à repérer sur la route. Ces deux fonctionnalités seront disponibles sur Android, iOS et les voitures avec Google intégré dans les prochains mois.

Plus d’informations sur les stations de recharge pour les conducteurs de véhicules électriques

En tant que driver de véhicule électrique, l’une des choses que vous recherchez toujours en conduisant, c’est la disponibilité des stations de recharge. Savoir où trouver des stations de recharge vous évite beaucoup de problèmes en ville. C’est parce que vous savez exactement où conduire au cas où vous auriez besoin de recharger votre véhicule. Cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps sera extrêmement utile pour les conducteurs de VE, car elle les aidera à trouver plus facilement des informations sur les stations de recharge.

Lorsque vous recherchez des stations de recharge, vous verrez désormais des informations sur la compatibilité d’un chargeur avec votre véhicule spécifique et la vitesse de charge (rapide, moyenne ou lente) des chargeurs disponibles. Cela vous aide à choisir la station de recharge la plus adaptée à vos besoins. De plus, étant donné que près de 25% des chargeurs aux États-Unis ne fonctionnent souvent pas, Google Maps indiquera la dernière utilisation d’un chargeur, ce qui vous évitera de vous rendre à une station qui est hors service. Ces mises à jour sont déployées mondialement sur iOS et Android là où des informations sur les stations de recharge pour VE sont disponibles.

De plus, Google Maps rendra ces informations sur les bornes de recharge pour VE disponibles aux développeurs via la plateforme Google Maps dans l’API Places. Ainsi, les entreprises pourront intégrer des données en temps réel sur les stations de recharge pour VE dans leurs sites Web et applications, fournissant aux utilisateurs des informations à jour pour planifier leurs voyages de manière plus efficace.

Nouvelles façons de rechercher dans Google Maps

Google Maps rend votre expérience de recherche plus visuelle et inspirante. Lorsque vous recherchez des choses spécifiques comme des « œuvres d’art du café avec des animaux » ou « une ferme de citrouilles avec mon chien », vous verrez des résultats basés sur des photos correspondant à votre requête. Ces résultats sont générés en analysant des milliards de photos partagées par la communauté Google Maps, en utilisant l’IA et la reconnaissance d’image avancée. Vous pouvez faire défiler les résultats, cliquer sur une photo pour obtenir plus de détails et vous rendre facilement sur place. Cette expérience de recherche améliorée est en cours de déploiement dans plusieurs pays et s’étendra à d’autres au fil du temps.

De plus, lorsque vous cherchez quelque chose à faire et avez besoin de suggestions, Google Maps vous fournira des résultats de recherche mieux organisés pour stimuler votre créativité. Par exemple, si vous êtes à Tokyo et recherchez des « choses à faire », vous verrez des suggestions thématiques comme « anime », « cerisiers en fleurs » ou « expositions d’art ». Vous pouvez cliquer sur ces suggestions pour explorer davantage et même les enregistrer pour plus tard. Ces résultats de recherche thématiques pour les activités et les restaurants seront disponibles dans le monde entier sur Android et iOS dans les prochaines semaines.