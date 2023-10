Microsoft présente Business Assist Forecast, un nouvel complément d’IA pour Excel.

Microsoft a récemment introduit un nouvel add-in Office pour Excel appelé Business Assist Forecast Service. Cet outil puissant peut aider les marques à prévoir le volume de support client et à gérer les effectifs. Il contribuera en fin de compte à réduire les coûts de support.

Qu’est-ce que le Business Assist Forecast Service ?

Le Business Assist Forecast Service est un complément pour Excel utilisant l’apprentissage automatique pour prédire les volumes de cas et de conversations basés sur des données historiques. Analyser manuellement les tendances passées et les niveaux de volume est une tâche chronophage, mais ce nouveau service vous permet de prévoir rapidement et en toute confiance le volume de support futur. Ce complément peut aider les entreprises à planifier et à allouer leurs ressources de support, ce qui réduit finalement les coûts de support.

Caractéristiques du Business Assist Forecast Service

L’add-in Business Assist Forecast Service propose plusieurs fonctionnalités qui en font un outil puissant pour les entreprises. Certaines de ces fonctionnalités incluent :

Modèles de prévision : L’add-in utilise un ensemble de modèles de prévision pour prédire les volumes de cas et de conversations basés sur des données historiques.

Visualisations : Ce service permet aux utilisateurs de visualiser les volumes prévus à intervalles horaires, quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour une période allant jusqu’à six mois.

Fuite et analyse : Les utilisateurs peuvent filtrer et analyser des sous-ensembles de volumes prévus pour affiner les prévisions.

Détection d’événements saisonniers : L’add-in peut détecter et ajuster automatiquement les événements saisonniers et les jours fériés à partir du trafic historique, avec une option pour importer votre calendrier de service. Cela aide le modèle de prévision à prédire avec précision le volume pendant les événements spéciaux ou saisonniers.

Comment utiliser ce service

Ce service est disponible sur Microsoft AppSource. Pour utiliser l’add-in, suivez ces étapes :

Ouvrez Excel et cliquez sur l’onglet « Insertion ». Cliquez sur « Obtenir des compléments » et recherchez « Business Assist Forecast Service ». Cliquez sur « Ajouter » pour installer l’add-in. Une fois installé, ouvrez l’add-in et sélectionnez la plage de données que vous souhaitez prévoir. Choisissez le modèle de prévision que vous souhaitez utiliser et ajustez les paramètres si nécessaire. Cliquez sur « Prévoir » pour générer la prévision.

Les utilisateurs d’Excel peuvent ouvrir l’option Accueil et accéder à l’option des compléments pour installer le complément Business Assist Forecast. Les versions actuellement applicables sont les suivantes :

Excel pour le web

Excel 2013 pour Windows

Excel 2016 pour Windows

Excel pour Windows (Microsoft 365)

Excel 2015 pour Mac

Excel pour Mac (Microsoft 365)

Notre avis

Le Business Assist Forecast Service est un outil puissant qui peut aider les marques à prévoir le volume de support client et à gérer leur personnel. En utilisant l’apprentissage automatique pour prédire les volumes de cas et de conversations basés sur des données historiques, l’add-in peut aider les marques à réduire les coûts de support et à mieux utiliser leurs ressources. Avec des fonctionnalités telles que les visualisations, le filtrage et l’analyse, ainsi que la détection d’événements saisonniers, ce service est un ajout précieux à l’arsenal de toute marque.