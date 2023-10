realme GT5 Pro – Les caractéristiques ont été révélées par TENAA

Le lancement du realme GT5 Pro se rapproche maintenant que Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 3 et a lancé une nouvelle génération de fleurons. Le prochain smartphone de realme fait partie des nombreux nouveaux smartphones qui seront équipés de ce SoC phare de Qualcomm. Aujourd’hui, avant le lancement du téléphone, l’agence de régulation TENAA a révélé (Source) toutes les caractéristiques du nouveau téléphone. Avec les caractéristiques dévoilées, il ne reste plus qu’à attendre que realme divulgue la date de lancement de son prochain fleuron. Sans plus tarder, plongeons dans les caractéristiques du nouveau téléphone.

realme GT5 Pro – Écran AMOLED, Snapdragon 8 Gen 3, appareil photo de 50 MP et plus encore

Le realme GT5 Pro sera équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces. Le panneau AMOLED offrira des visuels nets et des couleurs vives ainsi que des noirs profonds grâce à sa conception avec des pixels noirs éteints. La résolution du téléphone sera de 2 780 x 1 264 pixels. Le panneau abritera également un scanner d’empreintes digitales en dessous et un appareil photo frontal de 32 MP au centre supérieur.

Sous le capot, le realme GT5 Pro embarquera le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. realme vendra le téléphone dans plusieurs configurations avec 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage. En termes de RAM, le téléphone sera disponible en déclinaisons avec 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM. Le chipset offrira une fréquence de base de 3,3 GHz pour son cœur Cortex-X4 prime. Avec ce SoC phare puissant, les utilisateurs pourront exécuter n’importe quelle application ou tâche sans problème. Les jeux pourront également être joués aux réglages maximaux sans aucun souci.

Le téléphone ne décevra pas en termes de configuration de l’appareil photo. En réalité, ce sera le meilleur fleuron de realme en termes d’appareil photo. Au lieu d’une combinaison générique d’appareils photo principaux, ultra grand-angle et macro, realme investira dans cette configuration pour impressionner en photographie. Le téléphone comprendra un appareil photo Sony IMX966 de 50 MP avec une taille de 1/1,4″. Il sera accompagné d’un module téléobjectif de 50 MP lui permettant de capturer des images avec un zoom optique de 2,7x. Il y aura également une lentille ultra grand-angle de 8 MP. Les dimensions listées du realme GT5Pro sont de 161,6 x 75,1 x 9,2 mm et il pèse 220 grammes. Le téléphone fonctionne sous Android 14 et est équipé d’une énorme batterie de 5 260 mAh avec une charge de 100 W.

Notre avis

Avec les caractéristiques dévoilées, il ne reste plus qu’à attendre que realme décide de partager la date de lancement avec nous. Jusqu’à présent, le realme GT5 Pro s’annonce comme l’un des fleurons les plus intéressants de cette année.