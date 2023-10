Comment enregistrer les appels WhatsApp [audio et vidéo]

WhatsApp est l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires appartenant à Meta. Elle permet aux utilisateurs d’envoyer des textes, des documents, des images, etc., y compris des messages vocaux et vidéo, à d’autres utilisateurs de la plateforme, et les utilisateurs peuvent également effectuer des appels vocaux et vidéo.

Alors que pour la plupart des utilisateurs, les appels vocaux de WhatsApp remplacent les appels normaux, il ne permet pas aux utilisateurs d’enregistrer des appels vocaux ou vidéo. Mais si vous cherchez à le faire, ne vous inquiétez pas ; voici quelques solutions de contournement pour enregistrer les appels WhatsApp sur des appareils Android ou iOS.

Comment enregistrer les appels vocaux de WhatsApp sur Android

L’enregistrement des appels vocaux de WhatsApp sur Android est aussi simple que d’effectuer des appels téléphoniques normaux. Il existe une application appelée Call Recorder: Cube ACR qui permet aux utilisateurs d’enregistrer les appels WhatsApp sans payer quoi que ce soit. Voici comment vous pouvez l’installer et l’utiliser :

Étape 1 : Ouvrez le Google Play Store sur votre téléphone et recherchez Cube ACR.

Étape 2 : Cliquez sur Installer pour télécharger l’application sur votre téléphone Android.

Étape 3 : Une fois installée, ouvrez l’application et effectuez les réglages nécessaires.

Étape 4 : Appuyez sur l’icône en forme de trois lignes en haut.

Étape 5 : Sélectionnez Enregistrement parmi les options qui apparaissent dans le menu.

Faites maintenant un appel vocal WhatsApp et l’application enregistrera les appels vocaux de WhatsApp et les enregistrera sur votre appareil.

Comment enregistrer les appels vocaux de WhatsApp sur iPhone ?

Alors qu’il n’existe pas d’application permettant d’enregistrer les appels vocaux de WhatsApp sur un appareil iOS, vous pouvez les enregistrer si vous avez un ordinateur Mac. Suivez les étapes ci-dessous pour connaître le processus complet.

Étape 1 :Connectez votre iPhone à un Mac à l’aide d’un câble.

Étape 2 :Appuyez sur Faire confiance à cet ordinateur sur votre iPhone.

Étape 3 :Ensuite, ouvrez l’application QuickTime sur Mac et cliquez sur le menu Fichier en haut.

Étape 4 :Sélectionnez Nouvel enregistrement audio.

Étape 5 :Désormais, cliquez sur l’icône en forme de flèche vers le bas à côté de l’icône d’enregistrement et choisissez iPhone.

Étape 6 :Cliquez sur le bouton d’enregistrement.

Étape 7 :Passez un appel WhatsApp à votre téléphone depuis votre iPhone.

Étape 8 :Une fois connecté, appelez la personne dont vous souhaitez enregistrer l’appel.

Étape 9 :Enfin, terminez l’appel et l’enregistrement et sauvegardez l’enregistrement sur Mac.

Comment enregistrer les appels vidéo de WhatsApp sur Android

Certains téléphones Android disposent d’une fonction d’enregistrement d’écran intégrée, mais ne vous inquiétez pas si votre téléphone ne l’a pas. Ici, nous avons ajouté les étapes pour enregistrer les appels vidéo de WhatsApp à l’aide d’une application d’enregistrement d’écran, qu’il s’agisse d’une application intégrée ou tierce.

Utiliser l’enregistreur d’écran intégré du téléphone

Les téléphones exécutant Android 11 ou une version supérieure disposent d’un enregistreur d’écran intégré. Voici comment les utiliser pour enregistrer des appels vidéo :

Étape 1 :Faites glisser l’écran vers le bas depuis le haut pour ouvrir le menu des paramètres rapides d’Android.

Étape 2 :Cliquez sur l’option Enregistrement d’écran. Si vous ne la voyez pas, cliquez sur l’icône du crayon pour afficher toutes les options.

Étape 3 :Suivez les instructions et appuyez sur le bouton d’enregistrement avant de passer un appel vidéo WhatsApp.

Étape 4 :Une fois terminé, arrêtez l’enregistrement et il sera enregistré sur votre téléphone.

Utilisation d’une application d’enregistrement d’écran tierce

Si vous avez un téléphone fonctionnant sous des versions d’Android inférieures à 11 ou s’il ne dispose pas d’un enregistreur intégré, vous devez installer une application tierce d’enregistrement d’écran. Voici comment procéder :

Étape 1 :Ouvrez le Google Play Store sur votre téléphone.

Étape 2 :Recherchez et installez une application tierce comme XRecorder.

Étape 3:Après l’avoir installée, ouvrez l’application et autorisez les autorisations nécessaires.

Étape 4 :Sélectionnez les options d’enregistrement et cliquez sur le bouton d’enregistrement pour commencer l’enregistrement de l’écran avant de passer un appel.

Étape 5 :À présent, allez sur WhatsApp et passez l’appel vidéo.

Comment enregistrer les appels vidéo de WhatsApp sur iPhone

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, vous pouvez facilement enregistrer les appels vidéo de WhatsApp car les iPhones ont une fonction d’enregistrement d’écran intégrée pour tous les appareils fonctionnant sous iOS 11 ou une version supérieure. Voici comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité ou enregistrer les appels vidéo :

Étape 1 :Sur l’écran d’accueil de l’iPhone, faites glisser vers le bas depuis le haut pour accéder au Centre de contrôle.

Étape 2 :Ici, vous verrez l’option Enregistrement de l’écran. Si vous ne la trouvez pas, accédez aux Réglages > Centre de contrôle et ajoutez l’Enregistrement de l’écran à la liste des contrôles actifs.

Étape 3 :Depuis le Centre de contrôle, appuyez sur l’icône d’enregistrement de l’écran pour commencer l’enregistrement. Assurez-vous que le microphone est activé.

Étape 4 :Ensuite, ouvrez WhatsApp et passez un appel vidéo pour l’enregistrer.

Étape 5 :Une fois l’appel terminé, arrêtez l’enregistrement et il sera sauvegardé sur votre appareil.

Questions fréquemment posées

Où puis-je trouver les appels vidéo de WhatsApp enregistrés ?

Tous les appels vidéo de WhatsApp enregistrés à l’aide de l’enregistreur intégré seront sauvegardés dans l’application Photos si vous avez un iPhone et dans la Galerie si vous avez un téléphone Android. En revanche, si vous avez enregistré les appels à l’aide d’une application tierce, vous devez ouvrir l’application pour les retrouver.

Les appels WhatsApp sont-ils enregistrés automatiquement ?

Non, officiellement, WhatsApp ne dispose d’aucune fonctionnalité permettant d’enregistrer automatiquement les appels vocaux ou vidéo. Bien qu’il ne dispose d’aucune de ces fonctionnalités, vous pouvez utiliser une application tierce pour enregistrer les appels vocaux ou vidéo et un enregistreur intégré pour enregistrer les appels vidéo si votre téléphone en dispose.

Voilà donc comment vous pouvez enregistrer les appels WhatsApp, qu’il s’agisse d’appels vocaux ou vidéo. J’espère que cet article vous aide à enregistrer les appels vocaux ou vidéo de WhatsApp avec l’audio.

