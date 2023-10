La mise à jour HyperOS du Xiaomi 13 Ultra a déjà fuité, quelles fonctionnalités attendent les utilisateurs ?

Xiaomi a annoncé HyperOS la veille. Immédiatement après l’annonce, de nombreux utilisateurs se demandaient quand HyperOS arriverait sur leurs smartphones. Lei Jun, PDG de Xiaomi, a officiellement annoncé que le nouveau HyperOS serait déployé sur les produits du marché mondial au premier trimestre 2024. Bien sûr, il y a des utilisateurs impatients. Un utilisateur de Xiaomi en Chine a fuité la mise à jour Xiaomi 13 Ultra HyperOS et l’utilise actuellement sur son Xiaomi 13 Ultra. Nous avons vérifié la véracité de cela plus tard et avons découvert que c’est réel.

Mise à jour HyperOS pour Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra est l’un des modèles avec le meilleur matériel photo de 2023. L’appareil photo quadruple Leica de 50 MP vous permet de prendre des photos exceptionnelles. Les utilisateurs se demandaient quand le Xiaomi 13 Ultra recevrait la mise à jour HyperOS. Maintenant, la mise à jour Xiaomi 13 Ultra HyperOS a fuité depuis le serveur officiel de Xiaomi. La stabilité de la version fuitée OS1.0.0.0.6.UMACNXM n’est pas encore connue, mais des captures d’écran de cette mise à jour ont été partagées.

La mise à jour HyperOS fuitée pour le Xiaomi 13 Ultra est ici. La mise à jour fuitée a le numéro de version OS1.0.0.6.UMACNXM. La photo montre l’utilisateur du Xiaomi 13 Ultra disposant d’un stockage de 1 To / 16 Go de RAM. Nous pensons que la capture d’écran est correcte. Car cette version est disponible sur le serveur officiel de Xiaomi.

Comme le montre l’image, cette version est absolument correcte. Pour de nombreux smartphones, HyperOS est testé en interne. HyperOS est en réalité la nouvelle interface MIUI 15. Mais Xiaomi a soudainement décidé de changer le nom. MIUI 15 a été renommé HyperOS. Nous avons un article de critique détaillé sur HyperOS. Si vous le souhaitez, vous pouvez en savoir plus sur HyperOS en cliquant ici.

Source: Weibo