Samsung domine le marché mondial des smartphones au troisième trimestre 2023

Selon Canalys, le marché mondial des smartphones a légèrement diminué de 1% pour atteindre 293,4 millions d’unités au troisième trimestre 2023, les fabricants ayant lancé de nouveaux modèles après un niveau de stock élevé au deuxième trimestre. Samsung est resté en tête avec une part de marché de 20%, malgré une légère baisse par rapport au troisième trimestre 2022, tandis qu’Apple a pris la deuxième place avec une part de marché de 17%. Le déclin du marché mondial des smartphones est imputé à des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques mondiales. Cela a ajouté une certaine fragilité à la reprise naissante et aux opérations de distribution. Les prévisions de Canalys suggèrent un ralentissement de la croissance à moyen et long terme du marché des smartphones. Une surveillance minutieuse de la rotation des stocks et de la demande finale est essentielle pour éviter les turbulences liées à un inventaire élevé.

Points marquants du rapport de Canalys

Une version antérieure de nouveaux produits à écran pliable a propulsé Samsung en tête

Grâce à la demande de nouveaux produits iPhone 15, Apple suit de près. Il a réussi à expédier 50 millions d’unités, ce qui lui confère une part de marché de 17%.

Grâce à la forte performance de Xiaomi sur les marchés émergents, il se classe troisième. Ses expéditions ont atteint 41,5 millions d’unités, enregistrant une croissance annuelle de 2%.

OPPO (y compris OnePlus) se classe quatrième, avec des expéditions de 26,4 millions d’unités et une part de marché de 9%.

Transsion (y compris Tecno, Infinix et iTel) maintient sa cinquième position. Il a également poursuivi son élan depuis le trimestre précédent. La société a expédié 26 millions d’unités, conservant ainsi sa place dans le top 5.

Samsung en tête des ventes

Samsung conserve sa position de leader du marché avec l’expédition de 57,4 millions d’unités et une part de marché mondiale de 20%. Grâce à une mise à jour anticipée de ses appareils pliables, Samsung a pu sortir les séries Galaxy Z Flip et Fold 5 deux semaines plus tôt que d’habitude pour renforcer le chiffre d’affaires et les performances du marché au troisième trimestre 2023. Les performances de Samsung montrent des signes précoces de reprise après une fin difficile de 2022. La reprise est particulièrement liée aux lancements de produits, qui ont entraîné une augmentation des volumes de ventes. Le bénéfice de Samsung au troisième trimestre dépasse les attentes, suscitant des espoirs de reprise des puces.

Autres marques

Apple occupe la deuxième place avec une part de marché mondiale de 17% et a expédié 50,0 millions d’unités au troisième trimestre 2023. Xiaomi se classe troisième avec 41,5 millions d’unités expédiées dans le monde et une part de marché de 14% au troisième trimestre 2023. OPPO et TRANSSION ont expédié respectivement 26,4 millions et 26,0 millions d’unités, avec une part de marché de 9% chacun au troisième trimestre 2023. Les autres marques représentaient 32% de la part de marché mondiale des smartphones au troisième trimestre 2023.

Selon l’analyste principal de Canalys, Sanyam Chaurasia, à l’approche de la période des fêtes, les marchés émergents se caractérisent par une demande croissante de nouveaux produits. Cela a stimulé le développement des marques et des canaux de distribution. Xiaomi et Transsion ont maintenu leurs performances solides du trimestre précédent. Ce sont les seuls deux fournisseurs du top cinq à enregistrer une croissance.

Sanyam Chaurasia a déclaré

« Xiaomi est parvenu à revenir à des niveaux de stock normaux au premier semestre 2023. Il a activement lancé des modèles d’entrée de gamme rentables de la série digitale Redmi sur les marchés émergents. Cela lui a permis de retrouver une dynamique de croissance au troisième trimestre. Dans le même temps, les expéditions de Transsion sur son marché africain clé ont augmenté, ce qui lui a permis de réaliser une croissance stupéfiante de 40% d’une année sur l’autre. Malgré les fluctuations monétaires et les restrictions à l’importation sur ces marchés, la demande de mises à niveau persiste. Les acheteurs se sont progressivement adaptés à l’environnement de forte inflation. Sur le marché du Moyen-Orient, Transsion a su capter la demande croissante d’entrée de gamme dans certains marchés à bas prix grâce à son équipe locale solide. Sur le marché latino-américain, la construction active de canaux de distribution et les nouveaux lancements de produits ont également permis à Transsion de poursuivre son expansion locale. »

Outlook

Canalys maintient sa prévision de légers déclins pour 2023. Selon lui, les expéditions se stabiliseront à ces niveaux en 2022 à mesure que nous avancerons dans le milieu de 2023. Les taux de déclin commenceront bientôt à s’améliorer, bien que cela soit davantage lié à la forte différence entre 2022 et 2023 qui se réduit.

Lucas Zhong, analyste de recherche chez Canalys, estime que les marques cherchent des opportunités pour consolider leurs positions sur le marché haut de gamme. Elles cherchent à renforcer la compétitivité de leurs gammes de produits haut de gamme et à améliorer la conception hardware et l’interface utilisateur des produits.

Lucas Zhong a déclaré

« Dans cette tendance, nous pensons que l’intensité de la concurrence sur le marché mondial des écrans pliables continuera à augmenter. Samsung a sorti les séries Galaxy Z Flip et Fold 5 deux semaines plus tôt qu’habituellement. Cela a stimulé son chiffre d’affaires et ses performances sur le marché au troisième trimestre. Cependant, à mesure que l’offre de modèles à écran pliable se diversifie, cette tendance constituera également un défi pour la domination actuelle de Samsung dans ce segment de marché. OPPO a lancé stratégiquement les modèles Find N3 et OnePlus Open dans différentes régions, démontrant l’ambition des marques chinoises d’entrer sur le marché mondial des écrans pliables. De plus, la différenciation excessive parmi la série iPhone 14 a également posé des problèmes de demande pour Apple. Elle a réduit l’USB Type-C et Smart Island aux modèles standards de la série iPhone 15 pour réduire l’écart. Cela lui a permis de stimuler la demande et de consolider sa position sur le marché haut de gamme. »

Les marques Android développent un écosystème

Lucas Zhong a également déclaré que les marques Android travaillent dur pour développer un écosystème afin de concurrencer iOS. Les utilisateurs sont de plus en plus disposés à changer de camp pour une meilleure expérience écologique. Cela a également incité les grandes marques à commencer à développer des systèmes d’exploitation et à renforcer leur image de marque.

Par exemple, la série Huawei Mate 60 offre une expérience écologique complète grâce à un SoC et à HarmonyOS développés en interne. Le nouveau HyperOS de Xiaomi a également amélioré l’expérience d’interconnexion entre plusieurs appareils et est devenu récemment un point d’attention. Le système devrait ouvrir de multiples courbes de croissance des revenus pour la marque au-delà des téléphones mobiles.

Cependant, la clé du succès d’un système d’exploitation de marque dépend toujours de sa capacité à offrir aux utilisateurs une expérience unique et attrayante. Par conséquent, les marques doivent continuer à investir dans la recherche et le développement collaboratifs des logiciels et des matériels.

Notre avis

Canalys prévoit que le marché mondial des smartphones connaîtra une croissance modérée en 2024 dans des conditions prudentes. Les marques de téléphones mobiles s’attendent à avoir des niveaux de stock relativement sains à la fin de 2023. Il y aura suffisamment de place pour reconstruire les stocks en préparation d’une éventuelle reprise de la demande.

Cependant, les performances divergeront entre les régions en raison de facteurs de risque tels que les conflits régionaux et la géographie. Par conséquent, les marques doivent rester flexibles dans leurs stratégies de développement afin de saisir les opportunités de croissance dans des régions spécifiques.

De plus, les marques doivent également surveiller de près la demande terminale dans différentes régions afin d’optimiser stratégiquement l’allocation des ressources et d’éviter les fluctuations de la demande. À l’heure actuelle, la croissance à moyen et long terme du marché rencontre encore des obstacles en raison de facteurs tels que les cycles de remplacement prolongés dans les principaux marchés.