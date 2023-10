Meilleurs écouteurs pour appels téléphoniques – Dites adieu à la mauvaise qualité des appels téléphoniques

Une des choses qui rend les écouteurs sans fil vraiment pratiques est que vous n’avez pas besoin de garder votre téléphone à portée de main pour prendre un appel. Même si le téléphone est à portée de main, vous n’avez pas besoin de le tenir à vos oreilles pour prendre l’appel avec ces écouteurs. Mais sans les meilleurs écouteurs pour les appels téléphoniques, vous ne pouvez pas vraiment vous attendre à avoir une bonne expérience d’appel mains libres.

C’est parce que tous les écouteurs sans fil du marché ne sont pas équipés d’un bon microphone. Et ce n’est pas seulement la qualité du microphone qui compte. Pour une bonne performance en appel, les écouteurs doivent également avoir des avantages en matière de réduction du bruit et de captation vocale.

Maintenant, un bon nombre d’écouteurs peuvent répondre aux critères mentionnés ci-dessus. Mais vous n’achèterez pas des écouteurs sans fil uniquement pour les appels téléphoniques, n’est-ce pas ? Ils doivent également être bons dans d’autres domaines. Alors, quels modèles devriez-vous réellement considérer pour obtenir les meilleurs écouteurs pour les appels téléphoniques ? Continuez à lire pour obtenir la réponse !

Jabra Elite 7 Pro – Les meilleurs écouteurs pour les appels téléphoniques

Si vous êtes une personne qui fait beaucoup de trajets ou qui voyage beaucoup, le Jabra Elite 7 Pro est le meilleur choix d’écouteurs pour les appels téléphoniques. Ses performances d’appel sont excellentes dans presque toutes les situations. Mais qu’est-ce qui le rend vraiment si bon ? Jabra a intégré la technologie MultiSensor Voice à l’intérieur des écouteurs.

Cette technologie utilise des microphones à conduction osseuse. Et ces microphones entrent en jeu lorsque vous êtes dans des conditions venteuses ou bruyantes. Cela permet finalement à la personne à l’autre bout de l’appel téléphonique de mieux vous entendre. La clarté de l’appel est également excellente dans des conditions normales.

De plus, le Jabra Elite 7 Pro dispose d’une excellente réduction active du bruit (ANC). Il offre des personnalisations sur la quantité et le type de bruit que vous souhaitez annuler. Ainsi, vous pouvez ajuster le son de l’appel selon vos préférences. En plus de cela, ses performances sonores sont comparables à celles des écouteurs haut de gamme. Il excelle également en termes de confort et d’autonomie de la batterie.

Points forts principaux du Jabra Elite 7 Pro

Excellente qualité d’appel

Bonnes performances de réduction du bruit et de transparence

Design très confortable

Offre de nombreuses options de personnalisation

Nothing Ear (2) – Les meilleurs écouteurs pour les appels téléphoniques de milieu de gamme

Le Nothing Ear (2) répond non seulement à tous les critères essentiels pour offrir une excellente expérience d’appel, mais il satisfait également les autres critères. Nothing a fait un excellent travail pour équilibrer les choses. Pour commencer, il est équipé d’un excellent microphone. Il peut offrir une bonne qualité d’enregistrement.

Et sans une bonne qualité d’enregistrement, votre voix ne sera pas facilement compréhensible au téléphone. La configuration du microphone excelle également dans la gestion des bruits de fond pendant les appels téléphoniques. Grâce à cela, la personne à l’autre bout n’entendra pas le bruit ambiant autour de vous.

En plus de cela, le Nothing Ear (2) offre d’excellentes performances de réduction du bruit (ANC). Sa fonction ANC facilite l’écoute de la personne à l’autre bout. De plus, le son est suffisamment polyvalent pour la plupart des types de contenus audio. Vous bénéficiez également d’un grand confort, d’une autonomie de batterie décente et d’un excellent rapport qualité-prix.

Points forts principaux du Nothing Ear (2)

Gère efficacement les bruits de fond pendant les appels

Peut capter votre voix avec une précision accrue

Bonne autonomie de batterie et confort

Excellentes performances sonores globales

Sony WF-1000XM5 – Les meilleurs écouteurs haut de gamme pour les appels téléphoniques

Le Sony WF-1000XM5 est une véritable amélioration par rapport au WF-1000XM4. Il offre des améliorations dans la plupart des critères importants. Cela inclut également les performances d’appel. Parmi toutes ces améliorations, ces écouteurs sans fil ont une forme ergonomique, ce qui rend les sessions d’appels téléphoniques prolongées confortables.

Sony s’est fait remarquer avec ses performances ANC sur le WF-1000XM5. Ces performances ANC de premier ordre jouent également un rôle dans les appels téléphoniques. Elles vous permettent de prendre un appel quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Mais tout cela concerne principalement votre capacité à entendre la personne à l’autre bout lors des appels téléphoniques.

En ce qui concerne l’assurance que l’on vous entende clairement, le WF-1000XM5 dispose d’un solide système de microphone. Il peut capter votre voix avec une précision accrue. Les écouteurs font également un excellent travail en bloquant beaucoup d’appels pendant les appels téléphoniques. Par ailleurs, vous bénéficiez d’excellentes performances sonores et d’une longue autonomie de batterie. Ils disposent également d’autres fonctionnalités pratiques.

Points forts principaux du Sony WF-1000XM5

Performances ANC de premier ordre

Peut bloquer efficacement le bruit pendant les appels téléphoniques

Design axé sur le confort

Offre une excellente qualité sonore et une excellente autonomie de batterie

Soundcore Liberty 4 NC – Les meilleurs écouteurs abordables pour les appels téléphoniques

Vous n’avez pas besoin de vous ruiner pour obtenir les meilleurs écouteurs pour les appels téléphoniques. Prenons par exemple le Soundcore Liberty 4 NC. Il offre à peu près tout pour un prix bien inférieur à celui de la concurrence. Et alors que la plupart des écouteurs bon marché négligent la qualité de construction, le Liberty 4 NC est très bien construit.

De plus, bien que le Liberty 4 NC soit bon marché, sa réduction active du bruit rivalise avec celle des écouteurs haut de gamme. Cela inclut les AirPods Pro 2. Avec une telle performance de réduction du bruit, vous pouvez entendre les personnes lors des appels téléphoniques avec une clarté accrue. Les applications fournies vous permettent également de régler les paramètres de réduction du bruit.

En plus de cela, le microphone de ces écouteurs fait un excellent travail pour bloquer le bruit extérieur. Pour cette raison, la personne à l’autre bout vous entendra avec une grande clarté également. Et ces écouteurs sans fil se démarquent également dans d’autres critères. Ils offrent un son superbe, un grand confort et une autonomie de batterie fiable.

Points forts principaux du Soundcore Liberty 4 NC