Black Friday 200€ offerts sur les nouvelles trottinettes électriques Yadea ElitePrime X1 et Yadea KS6 Pro !

Nous vous parlions récemment de la toute nouvelle trottinette électrique Yadea ElitePrime X1, un modèle qui sort du lot grâce à ses nombreux atouts. Nous retenons en tête ses pneus auto-réparateurs, ses suspensions unilatérales d’amortisseur en polymère, son moteur puissant et son système de freinage triple. Et bien sachez qu’à partir de maintenant et pour une durée limitée, vous pouvez l’obtenir pour 200€ de réduction !

Notons la Yadea KS6 Pro, un modèle plus abordable, bénéficie elle aussi d’une solide réduction. Sans plus attendre, voyons ensemble pourquoi ces nouvelles trottinettes électriques sont intéressantes et comment bénéficier de cette belle promotion.

Yadea ElitePrime X1 : puissance, confort et robustesse

Design moderne et absorption des chocs

La technologie révolutionnaire d’absorption des chocs de la Yadea Elite Prime provient directement des domaines de l’aérospatiale et de l’ingénierie à grande échelle. Grâce à sa conception modulaire, cette trottinette électrique est équipée de suspensions unilatérales d’amortisseur en polymère à l’avant et à l’arrière, assurant une conduite douce et confortable.

Hautes performances pour plus de sécurité à l’arrêt et en pente

La trottinette électrique Yadea ElitePrime X1 est un concentré de puissance et de performance. Équipée d’un moteur de 800W (pouvant aller jusqu’à 1500W), capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, elle offre une accélération ultra rapide, permettant de s’engager en toute sécurité et possède une capacité impressionnante de montée en pente. Vous pouvez rester à pleine vitesse même sur des pentes allant jusqu’à 30%, vous permettant ainsi de vous adapter facilement à différents types de terrains accidentés.

Autonomie et sécurité en route

De plus, sa batterie de grande capacité vous offre une autonomie allant jusqu’à 65 km sur une seule charge, idéal pour les trajets quotidiens ou les balades plus longues. Avec une charge maximale de 120 kg, cette trottinette électrique est capable de répondre aux besoins des utilisateurs de toutes tailles et conditions.

En ce qui concerne la sécurité, Yadea a pris soin d’équiper la ElitePrime X1 d’un système de freinage complet. Avec un frein à disque double effet, un frein à tambour et un frein électronique, vous pouvez compter sur une excellente performance de freinage dans toutes les situations.

Les pneus de 10 pouces de la trottinette sont également un atout fort, car ils sont conçus avec un revêtement auto-cicatrisant en nano-gel, ce qui améliore leur résistance à l’usure et à l’endommagement. Même les jours de pluie ou sur des sols glissants, vous pourrez conduire en toute sécurité grâce à cette caractéristique. De plus, la structure innovante d’absorption des chocs garantit une conduite confortable en absorbant efficacement les vibrations de la route.

Intelligence intégrée

La Yadea ElitePrime X1 est également dotée de caractéristiques intelligentes qui la placent au niveau supérieur en termes de technologie. Grâce à une connexion Bluetooth et à une application dédiée, vous pouvez profiter de fonctionnalités telles que la navigation, la protection antivol et le diagnostic à distance. L’écran LED vous permet de basculer entre quatre modes de conduite et affiche en temps réel des informations essentielles telles que la vitesse, la puissance restante et l’état du véhicule. Avec une trottinette électrique aussi intelligente, vous pouvez facilement contrôler et personnaliser votre expérience de conduite.

La bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent acheter la Yadea ElitePrime X1 est qu’elle bénéficie d’un contrôle de qualité strict avant l’expédition. De plus, Yadea offre un service de réparation gratuit pendant 2 ans à partir de la date d’achat. Vous pouvez donc acheter cette trottinette électrique en toute tranquillité d’esprit, sachant que vous serez pris en charge en cas de problème. La vente flash actuelle vous permet de bénéficier de 200€ sur ce modèle alors si vous êtes intéressé, ne tardez pas !

Yadea KS6 Pro : praticité et fiabilité

Puissance et autonomie

La trottinette électrique Yadea KS6 Pro est un autre modèle de choix pour les utilisateurs exigeants. Dotée d’un moteur de 500W pouvant atteindre une puissance maximale de 800W, cette trottinette offre une vitesse maximale de 25 km/h, avec une capacité d’escalade des pentes de 20%. La batterie haute capacité garantit une autonomie maximale de 55 km, idéale pour vos trajets quotidiens ou vos sorties de loisirs.

Conception, pneus auto-réparateurs et triple freins

La conception de la Yadea KS6 Pro est également un élément à souligner. Construite en alliage d’aluminium de qualité aéronautique, cette trottinette est à la fois robuste et légère. Les phares et les feux arrière super lumineux améliorent votre visibilité lorsque vous conduisez de nuit, assurant ainsi votre sécurité. De plus, la double absorption des chocs de la fourche à suspension avant garantit une conduite douce et une absorption efficace des chocs, vous permettant de profiter d’une conduite agréable sur n’importe quelle route.

Les pneus tubeless de 10 pouces de la Yadea KS6 Pro sont également un élément clé de cette trottinette électrique. Grâce à un gel nano-mémoire polymère MPN, ces pneus sont auto-réparateurs, ce qui réduit grandement les soucis d’entretien. En cas de petite crevaison ou de perforation, le gel se solidifie instantanément, scellant ainsi la fuite et permettant à la trottinette de continuer à rouler sans problème.

En termes de sécurité, la Yadea KS6 Pro dispose d’un système de freinage triple pour assurer une conduite en toute confiance. Avec un frein à tambour mécanique à l’avant et un système de freinage électrique à double disque à l’arrière, vous bénéficiez d’une force de freinage puissante et d’une excellente maniabilité. Que vous utilisiez votre trottinette électrique pour des déplacements professionnels ou pour vos loisirs de plein air, vous pouvez compter sur elle pour répondre à vos besoins.

Connectivité intelligente

L’un des atouts majeurs de la Yadea KS6 Pro est la connectivité intelligente qu’elle offre. Grâce à une application dédiée et à une connexion Bluetooth, vous pouvez contrôler votre trottinette électrique à distance. Allumez ou éteignez votre trottinette, ajustez les lumières et bénéficiez de mises à jour OTA pour rester à jour avec les dernières fonctionnalités. L’écran LED intégré vous permet de basculer entre trois modes de conduite, affiche les informations en temps réel telles que la vitesse, le mode de vitesse et la batterie restante, vous offrant un contrôle total sur votre expérience de conduite.

Comme pour la Yadea ElitePrime X1, la Yadea KS6 Pro bénéficie également d’une garantie de réparation gratuite pendant 2 ans à compter de la date d’achat. Cela témoigne de la confiance de Yadea en la qualité de ses produits et de son engagement à offrir un service après-vente de qualité à ses clients. La promotion sur ce modèle est elle aussi de 200€, si vous êtes intéressé par cette nouvelle trottinette électrique, c’est le moment !

Yadea, une marque de premier plan dans le domaine des deux-roues électriques, a maintenu sa position de leader mondial en termes de ventes annuelles au cours des six dernières années consécutives. Leur gamme de produits englobe des motos électriques performantes, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des trottinettes électriques. Leur objectif principal consiste à promouvoir un mode de vie respectueux de l’environnement en développant la technologie des véhicules électriques, tout en respectant les normes internationales de sécurité et de qualité. Ils sont dévoués à offrir une expérience de conduite pratique, sûre et confortable.

Leur parcours depuis leur fondation en 2001 jusqu’à leur position actuelle en tant que leader mondial dans le secteur des deux-roues électriques est jalonné d’étapes significatives, y compris leur introduction en Bourse de Hong Kong et l’atteinte de records de ventes annuelles dépassant 14 millions d’unités en 2022. Ils continuent d’explorer la voie de l’internationalisation, tout en demeurant des pionniers de l’innovation et de l’excellence dans le domaine de la mobilité électrique.