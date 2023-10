Nouvelle trottinette électrique Yadea Elite Prime, voici pourquoi elle est si spéciale

Connectivité intelligente

La Yadea Elite Prime est équipée d’une connectivité intelligente qui permet aux utilisateurs de se connecter à l’application mobile dédiée. Grâce à cette application, il est possible de vérifier l’état de la batterie, l’emplacement de la trottinette, le kilométrage parcouru, de personnaliser les paramètres de conduite et de profiter de nouvelles fonctionnalités et mises à jour qui s’ajoutent régulièrement.

Design élégant et ergonomique

La Yadea Elite Prime se distingue par son design élégant et moderne. Son cadre en alliage d’aluminium lui confère à la fois légèreté et solidité. Les poignées antidérapantes offrent une prise en main confortable, tandis que le guidon réglable en hauteur permet de s’adapter à différents utilisateurs. De plus, la trottinette est équipée d’un éclairage LED avant et arrière pour une meilleure visibilité et sécurité.

La Yadea Elite Prime représente une avancée significative dans le domaine des trotinettes électriques avec ses caractéristiques haut de gamme et son design raffiné. Elle offre une conduite confortable grâce à ses suspensions unilatérales d’amortisseur en polymère et ses pneus auto-réparateurs. Son moteur puissant et son système de freinage triple garantissent une conduite sécurisée. De plus, la Yadea Elite Prime intègre des fonctionnalités intelligentes telles que la recharge magnétique, la connectivité intelligente et la protection contre le basculement.

Yadea continue d’innover dans le domaine des véhicules électriques et la Yadea Elite Prime en est un exemple remarquable. Cette trottinette offre une expérience de conduite exceptionnelle tout en contribuant à la préservation de l’environnement.

Le constructeur propose également la Yadea KS6 Pro, un modèle plus abordable. Elle est équipée d’un puissant moteur de 500W, capable d’atteindre 800W, offrant une vitesse maximale de 25 km/h et une capacité de pente de 20 %. Elle dispose d’une batterie haute capacité offrant une autonomie maximale de 55 km. Ses pneus tubeless de 10 pouces intègrent une technologie auto-réparatrice, réduisant les soucis d’entretien. L’application intelligente et l’écran LED permettent un contrôle facile, tandis que le système de freinage triple garantit la sécurité. Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique, elle est dotée de phares super lumineux et d’une suspension avant à double absorption des chocs pour une conduite confortable. De plus, elle bénéficie d’une garantie de réparation gratuite de 2 ans à partir de la date d’achat, offrant une option fiable pour vos besoins de déplacement.