Samsung Galaxy M55 passe par Geekbench avec Snapdragon 7 Gen 1

Samsung prévoit de présenter très bientôt le Samsung Galaxy M55. L’appareil fait partie d’une toute nouvelle génération de la série Samsung Galaxy M, destinée à dominer le marché du milieu de gamme l’année prochaine. Avant son lancement, le Samsung Galaxy M55 nous a donné la preuve de son existence grâce à un essai de référence Geekbench. Le référentiel confirme certains détails, notamment la présence du Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Le Samsung Galaxy M55 a ses premières caractéristiques répertoriées par Geekbench

D’après la liste de Geekbench, le Samsung Galaxy M55 porte le numéro de modèle SM-M556B. Il est alimenté par la puce Snapdragon 7 Gen1 de Qualcomm. Cette puce n’a pas fait consensus parmi les passionnés de performances. Cependant, elle devrait permettre l’exécution de tâches de base et une bonne autonomie de la batterie. La liste confirme également la présence de 8 Go de RAM, ce qui signifie une expérience de multitâche décente avec ce téléphone. Il exécutera Android 14 basé sur One UI 6 dès sa sortie de la boîte.

Curieusement, le téléphone a été testé sur une ancienne version 4.2 de Geekbench, qui est obsolète à ce stade. Les scores sont plus élevés par rapport aux téléphones modernes qui exécutent un benchmark Geekbench 5.0 ou 6.0. Le téléphone a obtenu 3 575 en monocœur et 11 330 en multicœur. Cependant, en raison de la version obsolète du benchmark, nous ne pouvons pas comparer ces chiffres avec d’autres smartphones.

Cependant, nous pouvons toujours comparer son processeur Snapdragon 7 Gen 1 à d’autres appareils. La puce est la même que celle des smartphones Honor 90 et Xiaomi 13 Lite. Elle est correcte pour les jeux modérés et l’utilisation d’applications de base. C’est une bonne amélioration par rapport à l’Exynos 1380 du Galaxy M54. Le changement peut également se faire sentir dans la durée de vie de la batterie, qui est plus optimisée dans les processeurs Qualcomm.

Bien qu’il y ait d’autres facteurs à prendre en compte tels que l’écran, les appareils photo et la taille de la batterie, le Samsung Galaxy M55 devrait être une option décente selon ce que nous pouvons extraire de Geekbench. Évidemment, il manque quelques détails, mais nous nous attendons à ce que Samsung partage des informations lorsque les dates de lancement approcheront. En plus du Galaxy M55, Samsung travaille déjà sur le Galaxy A55 et sur d’autres appareils qui feront partie de sa génération de milieu de gamme 2024. Nous nous attendons à ce que l’entreprise partage plus de détails prochainement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :