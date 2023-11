Le compte à rebours du Black Friday a commencé, et cette année, BLUETTI s’apprête à illuminer les fêtes de fin d’année avec un éventail éblouissant de remises, de cadeaux, d’offres exclusives sur gamme de générateurs portables et de panneaux solaires.

Sortez vos calendriers pour le vendredi 24 novembre 2023 : le jour du BLACK FRIDAY de BLUETTE ! Mais, ce n’est pas tout. Accédez de façon anticipée aux préventes Black Friday de BLUETTI qui débutent du 10 au 23 novembre.

La vente officielle du Black Friday, quant à elle, débutera le 24 novembre et proposera de nombreuses offres flash que vous ne voudrez pas manquer.

Les Soldes Anticipées du Black Friday avec BLUETTI

Jusqu’à 25 % de réduction

BLUETTI se réjouit de vous proposer de bonnes affaires sur les centrales électriques portables et plus encore. En plus des offres classiques, BLUETTI offrira jusqu’à 25 % de rabais sur certains articles ! Que vous soyez un campeur chevronné à la recherche d’une centrale électrique portable ou que vous essayiez de réduire votre empreinte carbone, nous avons tous les gadgets dont vous aurez besoin.

Les offres Black Friday de BLUETTI sur les stations d’alimentation portables

Les soldes Black Friday de BLUETTI visent à vous faire réaliser des économies incroyables. BLUETTI propose diverses stations d’alimentation qui répondent à tous vos besoins en matière d’alimentation, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Profitez de toutes les offres spéciales et profitez-en aussi sur des produits phares de BLUETTI (offres valables du 17 au 27 novembre 2023).

BLUETTI AC180 (1,800 W / 1,152 Wh)

L’AC180 dispose d’une batterie de 1152 watts-heure et peut produire 1800 watts en mode standard. Il dispose également d’un mode « puissance constante » qui porte cette puissance à 2700 watts pour les appareils de grande capacité tels qu’un four à micro-ondes ou un chauffe-eau.

Ces caractéristiques permettent à l’AC180 d’alimenter 99 % des appareils électroménagers et électroniques. Dans le monde réel, cela se traduit par la possibilité de recharger un smartphone plus de cent fois ou un ordinateur portable plus de quinze fois.

Prix Black Friday : 899 € au lieu de 1 099 € !

BLUETTI EB70 + PV200 (1,000 W / 716 Wh)

La centrale électrique portable EB70 est le fruit d’une innovation ultime et de technologies de pointe. Elle est équipée d’un onduleur de 1000 W et d’une batterie LiFePO4 de 716 Wh, ce qui est suffisant pour alimenter vos appareils essentiels sur la route ou pendant les pannes de courant.

L’EB70 prend en charge quatre méthodes de chargement : par prise murale, par panneau solaire, par prise allume-cigare et par générateur, et peut être chargé à des vitesses allant jusqu’à 200W.

Prix Black Friday : 998 € au lieu de 1 158 € !

BLUETTI AC200MAX + PV350 (2,200 W / 2,048 Wh)

La première centrale électrique modulaire et extensible de BLUETTI. Dotée de cellules LFP ultra-durables d’une capacité de 2048 Wh et d’un onduleur sinusoïdal de 2 200W, l’AC200MAX peut être votre centre de recharge mobile en dehors du réseau ou sur la route.

L’AC200MAX permet jusqu’à 900W d’entrée solaire et 500W via l’adaptateur, vous pouvez même le charger via votre prise murale et vos panneaux solaires simultanément, pour un taux de charge total de 1400W qui peut recharger votre bête électrique en moins de deux heures !

Prix Black Friday : 2 198 € au lieu de 2 798 € !

BLUETTI AC200MAX + B230 (2,200 W / 2,048 Wh – 6,144 Wh)

Vous hésitez entre puissance et flexibilité ? Nous avons ce qu’il vous faut ! Avec deux ports d’extension, l’AC200MAX peut accueillir jusqu’à deux modules de batterie BLUETTI B230 (2048 Wh chacun), dont la connexion peut augmenter la capacité totale jusqu’à 6144 Wh !

Prix Black Friday : 2 598 € au lieu de 3 299 € !

BLUETTI AC500 + B300S + PV350

AC500 & B300S, le système d’alimentation extensible, changera définitivement la façon dont vous exploitez l’énergie solaire. Il est conçu pour vous aider à surmonter les pannes de courant et à rester connecté à une énergie illimitée, où que vous alliez.

Grâce à sa conception modulaire, l’AC500 peut accueillir jusqu’à 6×B300S pour une capacité totale de 12 288 Wh, couvrant ainsi vos besoins en énergie hors réseau pendant des jours.

Prix Black Friday : 5 198 € au lieu de 6 398 € !

Découvrez aussi le nouveau venu : La station électrique portable BLUETTI AC70

La nouvelle AC70 est la version améliorée de la populaire EB70. Elle propose la même puissance de 1 000 W, mais avec une option supplémentaire : le mode » power lifting » pour une impressionnante puissance de 2 000 W qui permet de couvrir davantage de besoins en énergie. De plus, elle peut se recharger de zéro à 80 % en 45 minutes grâce à une charge en courant alternatif de 850 W, et prendre en charge une charge solaire maximale de 500 W. L’AC70 devrait être disponible en décembre. Le prix n’a pas encore été dévoilé, mais vous pouvez vous attendre à une surprise de taille !

Profitez aussi du Tirage au sort du Black Friday

Achetez, faites tourner et gagnez — Tentez votre chance.

Les activités de BLUETTI pour illuminer votre Black Friday

Il semble que BLUETTI sache ce que vous pensez. Ce vendredi noir, BLUETTI ne se contente pas de proposer des réductions, il propose des activités interactives et des récompenses passionnantes.

La « Roue de la Chance » BLUETTI :

Faites tourner la roue pour gagner de fantastiques prix BLUETTI tels que la centrale électrique portable EB3A, le panneau solaire PV120, le coffret-cadeau extérieur BLUETTI, des bons de réduction de 50 € et 100 €, ou même des capuches et des casquettes BLUETTI. Les chances de gagner sont très bonnes. Chaque tour nécessite 500 BLUETTI Bucks, une monnaie virtuelle que vous pouvez gagner en achetant des produits ou en participant à des activités. Les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire sur le site officiel de BLUETTI et recevoir 500 dollars pour leur premier tour. Les utilisateurs existants recevront un coupon de 20 euros !

Pour obtenir des dollars BLUETTI supplémentaires, pensez à devenir membre.

En obtenant plus de dollars BLUETTI sur https://www.bluettipower.com/pages/bluetti-bucks.

Les Cadeaux BLUETTI Lifestyle :

Du 10 au 23 novembre, si vos dépenses dépassent les seuils de 1500 €/2000 €/ 2500 €/ 3000 €, vous pouvez gratuitement recevoir une casquette BLUETTI, un trépied pour téléphone portable, un multimètre numérique, un aspirateur à main.

Gagnez 3X les dollars BLUETTI :

Du 10 au 27 novembre, pour chaque commande passée, vous gagnerez trois fois les dollars BLUETTI habituels, et même cinq fois vos dollars BLUETTI le 24 novembre, que vous pourrez échanger contre des coupons BLUETTI, des cadeaux Lifestyle, des cartes-cadeaux et bien plus encore.

Faites vos achats en toute confiance cette saison

Lorsque vous achetez chez BLUETTI, vous obtenez un excellent produit à un prix fantastique et une expérience d’achat sans faille grâce au service exceptionnel de BLUETTI.

Garantie de remboursement de 30 jours pour tout problème de qualité.

Une garantie de 2+2 ans pour la série AC200 en vente, pour une plus grande tranquillité d’esprit.

Livraison locale gratuite grâce à un vaste réseau d’entrepôts locaux dans le monde entier.

Assistance clientèle à vie, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avant et après la vente.

Pendant la vente Black Friday de BLUETTI, ne manquez pas ces offres imbattables sur les stations électriques BLUETTI. Les meilleures offres de générateurs BLUETTI partent toujours rapidement, alors restez informés en suivant BLUETTI sur les médias sociaux et en vous abonnant à sa newsletter.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s’est engagé à promouvoir le développement durable et les solutions énergétiques vertes. En proposant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement pour l’intérieur et l’extérieur, BLUETTI vise à fournir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l’énergie durable a permis à BLUETTI d’étendre sa portée à travers le mode et de gagner la confiance de millions de clients dans le monde entier.