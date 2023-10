Fonctionnalités cachées de YouTube sur Android : Découvrez les meilleurs astuces

En fonction de mes données d’utilisation mobile, je passe généralement entre 20 et 45 minutes par jour à utiliser l’application YouTube. Bien que cela puisse sembler substantiel, j’ai tendance à avoir des vidéos en continu, même en arrière-plan, surtout pendant les heures de nuit. De plus, la majorité de ma consommation de YouTube se fait sur mon appareil mobile.

Cependant, je tombe fréquemment sur de nouvelles fonctionnalités dans l’application Android et sur la plateforme elle-même qui m’ont permis d’optimiser mon utilisation de YouTube sur mon smartphone et, dans certains cas, de réduire mon utilisation de l’application. Ci-dessous, je partagerai certaines fonctionnalités et stratégies cachées qui m’ont permis de maximiser mon expérience YouTube sur mon appareil mobile.

Maîtrisez YouTube sur votre mobile : Les secrets que chaque utilisateur Android devrait connaître

Google a déployé des efforts considérables pour améliorer la convivialité de l’application mobile YouTube, dans le but de garder les utilisateurs engagés en regardant des vidéos ou des Shorts, voire idéalement les deux. L’application dispose d’une interface intuitive, avec de grandes vignettes, des abonnements aux chaînes faciles et la possibilité de « Liker » les vidéos en toute simplicité. De plus, il existe des gestes qui permettent aux utilisateurs de sauter en avant ou de revenir en arrière de quelques secondes dans une vidéo.

Cependant, plusieurs astuces et fonctions précieuses ne sont pas immédiatement apparentes et semblent être nichées au sein du menu des paramètres de l’application et du compte Google de l’utilisateur. Mais ne vous inquiétez pas, dans la liste suivante, vous découvrirez une sélection de conseils, fonctionnalités et gestes des plus avantageux pour optimiser votre expérience YouTube sur un appareil Android.

Prenez le contrôle total de ce que YouTube sait de votre activité de visionnage :

Supprimez votre historique de vidéos regardées : Ouvrez l’application YouTube sur votre appareil Android. Appuyez sur votre photo de profil située en bas à droite. Appuyez sur l’icône de paramètres en forme d’engrenage. Sélectionnez « Gérer tout l’historique » et choisissez votre compte Google si vous en avez plusieurs. Cliquez sur le bouton « Supprimer » et décidez si vous voulez effacer les vidéos regardées le même jour, pendant une période de temps spécifiée ou tout votre historique. À gauche, vous trouverez une icône de calendrier ; vous pouvez l’utiliser pour filtrer votre activité antérieure à une date spécifique, vous permettant de supprimer votre historique vidéo jusqu’à un certain point.

: Suppression automatique de l’historique : Sur la même page « Historique de YouTube », vous pouvez opter pour « Suppression automatique » et programmer la suppression automatique de votre historique de vidéos regardées tous les 3, 18 ou 36 mois. Vous pouvez également supprimer manuellement votre historique à tout moment.

: Supprimer des vidéos spécifiques de votre historique : Faites défiler la page de l’écran « Historique de YouTube » pour afficher vos vidéos vues récemment et votre historique de recherche. Sélectionnez et supprimez les vidéos et les recherches individuelles de votre historique selon vos souhaits.

: Mettre en pause l’historique des vidéos regardées : Dans la fenêtre « Historique de YouTube », accédez à l’onglet « Contrôles ». Ici, vous pouvez désactiver l’enregistrement de votre historique de vidéos regardées en totalité, ou choisir de ne pas enregistrer votre historique de recherche YouTube. Vous avez la possibilité d’activer ou de désactiver l’enregistrement de l’historique à votre convenance.

: Supprimer les « Likes » et les commentaires : Sur la même page « Historique de YouTube », accédez à l’onglet « Interactions ». Cette section vous permet de consulter votre historique des « Likes » vidéo, des commentaires que vous avez faits, et plus encore. Vous pouvez supprimer les « Likes » et les commentaires au besoin.

Avec ces étapes, vous pouvez gérer et contrôler les informations que YouTube recueille sur vos habitudes de visionnage et vos interactions sur la plateforme.

Améliorez votre expérience de visionnage de vidéos avec ces commandes gestuelles utiles :

Navigation précise dans la vidéo : En regardant une vidéo en plein écran, au lieu de faire glisser lentement votre doigt sur la barre de progression rouge pour trouver un moment spécifique, essayez ceci : Maintenez votre doigt sur la barre rouge et faites-le glisser vers le haut. Cette action vous emmènera vers un aperçu, ce qui rend beaucoup plus facile la localisation du moment exact que vous souhaitez regarder dans la vidéo.

: Affichage plein écran rapide et vue miniature : La transition entre l’affichage plein écran et la vue miniature est facilitée par des gestes. Pour passer en plein écran pendant la lecture d’une vidéo, faites glisser votre doigt vers le haut à partir du milieu de l’image vidéo. Lorsque vous êtes en plein écran, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de l’écran pour revenir à la vue miniature. Ces gestes sont particulièrement pratiques lorsque l’écran de votre téléphone est en mode rotation automatique.

: Personnaliser la durée de double-tap : Modifiez la durée du décalage temporel lorsque vous double-cliquez sur l’écran dans l’application YouTube Android. Par défaut, un double-clic avance ou recule de 10 secondes. Voici comment le personnaliser : Touchez votre photo de profil dans l’application. Sélectionnez l’icône des paramètres en forme d’engrenage. Accédez à « Général ». Choisissez l’option « Double-tap pour avancer rapidement ou reculer ». Choisissez des intervalles de temps de 5, 10, 15, 20, 30 ou 60 secondes. Cela vous permet d’avancer rapidement ou de reculer dans la vidéo selon l’intervalle choisi à chaque « double-clic ».

:

Ces gestes offrent un moyen plus efficace et précis de naviguer et de profiter de vos vidéos YouTube sur Android.

Rendez YouTube plus gérable grâce à ces réglages importants :

Définir des limites de temps : Si vous vous rendez compte que vous passez trop de temps sur YouTube, vous pouvez définir un rappel pour limiter votre temps d’écran. Allez sur votre photo de profil, puis « Paramètres » et « Général ». Vous pouvez établir un rappel pour vous inciter à faire une pause après une durée spécifique.

Rappel de coucher : Sur la même page, vous pouvez également définir un rappel de coucher. Cela vous rappellera qu’il est temps d’aller au lit, bien que vous ayez toujours le choix de suivre le rappel ou de continuer à regarder.

Suivre votre temps de visionnage : Pour un aperçu précis de votre utilisation de YouTube, touchez votre photo de profil et sélectionnez « Temps de visionnage ». Vous verrez votre temps de visionnage exact au cours de la semaine précédente, ainsi que la moyenne quotidienne. Cette section offre également un accès rapide aux rappels d’écran et de coucher.

Désactiver la lecture automatique : Si vous préférez ne pas avoir de vidéos jouées automatiquement après la fin d’une vidéo, vous pouvez désactiver la lecture automatique. Allez sur votre photo de profil, sélectionnez « lecture automatique » et désactivez cette option. Cela empêche la lecture automatique des vidéos sur votre appareil mobile, bien qu’elle puisse toujours se produire sur d’autres plateformes comme la télévision ou l’ordinateur.

Utiliser le mode Restreint : Si vous partagez un appareil avec un enfant et que vous souhaitez restreindre le contenu pour adultes, accédez au menu des paramètres, allez dans « Général » et activez le « Mode Restreint ». Gardez à l’esprit que ce filtre peut ne pas être parfait à 100%, comme le note YouTube lui-même.

Mode Incognito : Pour regarder des vidéos sans affecter vos recommandations personnalisées, utilisez le mode incognito. Trouvez cette option en touchant votre photo de profil et en faisant glisser jusqu’à trouver « Activer le mode incognito ». Vous pouvez le désactiver dans la section où se trouve généralement votre photo de profil. Notez que lorsque vous êtes en mode incognito, vous verrez toujours des publicités même si vous avez un abonnement YouTube Premium.

Personnaliser les recommandations : Si YouTube vous recommande des vidéos qui ne vous intéressent pas, vous pouvez appuyer sur le bouton des trois points sur une vidéo et sélectionner « Pas intéressé » ou « Ne pas recommander la chaîne ». Soyez prudent, car pour annuler cette action, vous devez vous rendre sur la page « Mon activité » de Google depuis un ordinateur de bureau et sélectionner « Autre activité » dans la colonne de gauche pour supprimer l’option « Pas intéressé » sur YouTube.



Ces ajustements vous aident à gérer votre expérience YouTube, la rendant plus personnalisée et respectueuse de vos habitudes de visionnage.