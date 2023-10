OnePlus et BOE présenteront un écran de 3000 NITS le 24 octobre

OnePlus Open, qui est le premier téléphone pliable de la marque, a fait ses débuts officiels hier. Et au cas où vous l’auriez manqué, l’appareil est doté de nombreuses fonctionnalités. Parmi toutes, l’un des points forts est les écrans. Ils présentent des notes de luminosité de premier ordre. Eh bien, ce n’était que le début. Maintenant, OnePlus et BOE veulent dévoiler la prochaine grande technologie d’affichage.

Le fabricant chinois vient de teaser « une nouvelle aube » pour les écrans chinois, qui seront dévoilés le 24 octobre. C’est à ce moment-là que OnePlus, ainsi que sa société mère Oppo, dévoileront un nouvel écran fabriqué par BOE.

Tout ce que nous savons sur le nouvel écran BOE

Le tout nouveau panneau que OnePlus et BOE vont présenter sera exceptionnellement lumineux. Il présentera une résolution de 1440p et atteindra une luminosité maximale de 3000 NITS. Il y aura également un panneau de 1220p. Il présentera une note de luminosité maximale encore plus élevée que le panneau de 1440p.

Si l’on compare, le OnePlus Open présentait une note de luminosité régulière de 1400 NITS, tandis que la note de luminosité maximale était de 2800 NITS. Et si vous vous demandiez, plus la note de luminosité NITS est élevée, plus il est facile de voir l’affichage dans des conditions d’éclairage difficiles.

Néanmoins, le nouveau panneau que OnePlus et BOE vont présenter prendra également en charge le gradateur PWM 2160 Hz. Les panneaux actuels, en comparaison, prennent en charge jusqu’à 1440 Hz. Pour ceux qui se posent la question, une note de gradation PWM plus élevée signifie que l’affichage peut contrôler en douceur la luminosité dans différentes conditions d’éclairage. L’écran prendra également en charge Single Pulse DC.

Cela dit, OnePlus et BOE présenteront l’écran à la même date que la date d’annonce du Snapdragon 8 Gen 3. Cela signifie qu’il y a une chance que nous voyions le OnePlus 12 faire ses débuts avec la nouvelle puce et le nouvel écran BOE.