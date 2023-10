Centrale solaire sur le toit d’un abri de jardin ou d’une terrasse : est-ce possible ?

En réponse à la question de savoir si une mini-installation photovoltaïque doit obligatoirement être montée sur un balcon, la réponse rapide est non. « Balkonkraftwerk » est simplement le terme courant pour désigner les mini-installations photovoltaïques exemptes d’autorisation d’une puissance de 600 watts – ou de 800 watts à partir du 1er janvier 2024. Nous vous expliquons ce que vous devez prendre en compte.

Contenu :

Est-il autorisé d’installer une mini-installation photovoltaïque dans le jardin ?

Que vous installiez cette installation photovoltaïque sur la rambarde du balcon, sur un toit plat ou dans le jardin, cela vous appartient en premier lieu.

Des règlements spécifiques s’appliquent uniquement lorsque la mini-installation photovoltaïque dépasse certaines dimensions et une certaine hauteur de construction. Les règles précises sont énoncées dans les réglementations de construction des États fédéraux.

Extrait d’une déclaration du Parlement de Saxe sur la modification de la réglementation de construction spécifique à l’État. (Capture d’écran personnelle)

Dans la plupart des États fédéraux, les autorisations ne s’appliquent que si elle dépasse trois mètres de hauteur et neuf mètres de longueur.

Installation d’une mini-installation photovoltaïque dans le jardin

Néanmoins, vous devez garder à l’esprit que l’installation photovoltaïque composée de panneaux, d’un onduleur et de câbles de raccordement nécessite d’autres précautions. Pour protéger l’installation contre les tempêtes et les intempéries, vous devez la monter sur une structure de support.

Support pour une ferme solaire Technaxx. (Photo : Technaxx)

De nombreux fabricants, tels que Technaxx, proposent des supports compatibles avec leurs produits photovoltaïques. Surélevés ou inclinés, ils sont mieux protégés contre les tempêtes, la neige et la pluie.

Tout cela s’applique également à l’installation sur la terrasse.

Points à prendre en compte lors de l’installation

Si vous optez pour une installation dans le jardin ou sur la terrasse, vous devez prendre en compte d’autres facteurs.

Les modules autoportants sont idéaux pour ajuster l’inclinaison et l’orientation vers le soleil. Cependant, faites attention aux éventuelles ombres et salissures causées par les arbustes, les arbres et autres objets environnants.

Avec un module solaire de 2 m sur 1,5 m, l’ombre d’une main peut déjà réduire le rendement solaire à 15 % de la puissance maximale.

Si vous avez deux modules, vous devez les orienter vers le sud-est et le sud-ouest afin de produire une quantité uniforme d’énergie tout au long de la journée.

Montage des panneaux solaires sur un toit

Dans de nombreux jardins, il y a des cabanes ou des abris dont le toit convient généralement à l’installation de panneaux solaires. Beaucoup des supports mentionnés ci-dessus conviennent également pour une installation sur le toit. Le principe est le suivant : plus les modules reposent à plat sur le toit, plus le toit et l’installation solaire sont protégés contre les dommages causés par les tempêtes.

Néanmoins, les modules doivent être légèrement inclinés pour augmenter le rendement solaire et permettre l’écoulement de la neige et de la pluie.

La prise Wieland devrait être obligatoire

Les mini-installations photovoltaïques prêtes à brancher sont généralement équipées d’une connexion secteur Schuko. Cependant, il est préférable de ne pas utiliser de prise de courant classique, en particulier dans la région du jardin. La prise Wieland est plus sûre, sa conception empêche les arcs électriques et empêche également la pénétration d’eau.

La prise Wieland empêche les arcs électriques et l’infiltration d’eau. (Photo : Wieland Electric)

Même une installation photovoltaïque dans le jardin doit être enregistrée

Même si votre mini-installation photovoltaïque est maintenant dans le jardin au lieu d’être suspendue au balcon, vous devez l’enregistrer. Pour ce faire, vous devez la faire enregistrer dans le registre des données de marché et auprès de l’opérateur de réseau local. Nous vous montrons les étapes à suivre pour vous inscrire aux deux endroits afin d’assurer un enregistrement réussi. Et nous vous révélons également à partir de quand vous devez vous inscrire en tant qu’entreprise et déclarer l’installation aux impôts :

Une installation photovoltaïque sur un balcon est donc simplement le terme courant pour désigner les installations photovoltaïques prêtes à brancher et non soumises à autorisation avec une puissance de crête de 600 W. Qu’il s’agisse de les installer sur un balcon, dans le jardin ou sur la terrasse, cela reste à votre discrétion.

Tant que les panneaux sont correctement installés ou fixés, que l’orientation est optimale pour une production maximale d’électricité et que l’enregistrement est effectué aux endroits clés, rien ne s’oppose à l’utilisation de l’énergie solaire dans le jardin.

(Image à la une via Dall-e et Adobe Firefly)