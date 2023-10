Certains téléphones Google Pixel 8 expédiés avec des chargeurs de démarrage déverrouillés : ce que vous devez savoir

Après avoir passé la phase de précommande, les appareils Google Pixel 8 ont finalement commencé à être expédiés aux clients il y a quelques jours. Ils sont également officiellement disponibles sur la boutique officielle de Google. Et si vous n’avez pas mis à jour votre téléphone depuis un moment, ces appareils sont un bon achat. Cependant, certains utilisateurs signalent un problème étrange avec leurs appareils nouvellement achetés.

D’après les rapports des utilisateurs, certains des téléphones Google Pixel 8 sont fournis avec le bootloader déverrouillé. Le problème n’est pas répandu, mais il affecte à la fois le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro. Et ceci n’est pas une bonne chose.

Pourquoi un téléphone Google Pixel 8 avec le bootloader déverrouillé est-il un problème ?

En général, vous auriez besoin de déverrouiller le bootloader d’un appareil pour y installer une ROM personnalisée. De plus, le rootage des appareils Android nécessite un bootloader déverrouillé. Fondamentalement, en déverrouillant le bootloader, vous pouvez effectuer des personnalisations avancées sur le téléphone. Mais cela comporte un inconvénient majeur.

Un téléphone Android avec le bootloader déverrouillé est un appareil sans sécurité bootloader. Cela ouvre la porte aux attaquants pour compromettre facilement le système, accéder aux fichiers personnels et éventuellement installer un logiciel malveillant sans que vous ne vous en rendiez compte. Il y a d’autres conséquences également. Par exemple, les applications financières ne fonctionneront pas sur un téléphone dont le bootloader est déverrouillé. Et les propriétaires de Google Pixel 8 qui signalent le problème rencontrent exactement la même chose. Ils ne peuvent pas utiliser le paiement sans contact ni exécuter les applications bancaires.

Cela dit, il est possible de verrouiller à nouveau le bootloader avec des commandes ADB. Mais encore une fois, cela requiert des connaissances avancées. La bonne nouvelle est que Google remplace les appareils Pixel 8 concernés par ce problème. Et si vous constatez que votre téléphone est déverrouillé après qu’il vous a été fourni, vous devriez faire de même. Google n’a pas encore répondu à propos de ce problème et nous vous tiendrons informé dès qu’il le fera.