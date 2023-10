Les nouveaux écrans Gaming KTC sont arrivés: Belles caractéristiques et petits prix

Les passionnés de jeux vidéo sont constamment à la recherche de la configuration de jeu parfaite, et un élément crucial dans cette quête est le moniteur de jeu. KTC, une marque renommée pour son engagement à fournir aux joueurs des écrans pas chers et avec de bonnes spécifications. Dans cet article nous allons vous présenter les trois nouveaux moniteurs de jeu du constructeur, les KTC G27P6, H27V13 et H24V13, nous allons explorer les caractéristiques et les avantages de ces moniteurs et mettre en lumière leurs promotions actuelles qui pourraient bien vous intéresser.

KTC G27P6: Écran gaming OLED 240Hz pour une réactivité maximum

Le KTC G27P6 est un moniteur gaming avant-gardiste équipé d’un éventail impressionnant de fonctionnalités qui font passer la qualité du jeu à un niveau supérieur. Il dispose d’une résolution QHD de 2560×1440 qui offre des images d’une qualité exceptionnelle. L’un des atouts majeurs du G27P6 est son temps de réponse ultra-rapide de 0.03ms GTG, combiné à un taux de rafraîchissement de 240Hz qui permet une réactivité excellente. De plus, il dispose d’un rapport de contraste de 1,500,000:1 et d’un gamut de couleurs sRGB de 136%, garantissant des images brillantes et vibrant de couleurs.

L’écran de jeu KTC G27P6 est doté d’une dalle OLED qui offre des angles de vue supérieurs, une meilleure qualité d’image, des écrans flexibles, une luminosité et un contraste élevés, ainsi qu’un temps de réponse rapide. Il couvre 100% du gamut des couleurs DCI-P3, et peut afficher 1.07 milliard de couleurs. Grâce à sa haute résolution et à son large gamut de couleurs, il vous offre des images plus réalistes et vous procure des expériences immersives.

Le KTC G27P6 est actuellement à 749,99€ au lieu de 899,99€ et vous pouvez en plus bénéficier d’une réduction de 10€ en utilisant le code GMXG27P6.

➡️ Voir l’offre sur l’écran KTC G27P6

KTC H27V13: Dalle VA pour des noirs profonds

Le KTC H27V13 est un moniteur de jeu de 23.8 pouces offrant une expérience de jeu fluide et sans effort avec son taux de rafraîchissement de 100Hz. Il embarque une résolution Full HD de 1920×1080, un rapport de contraste de 4000:1 et couvre 106% du gamut de couleurs sRGB. Cette configuration permet d’offrir des couleurs plus riches et plus réalistes, ainsi que des détails améliorés, capturant les teintes vibrantes du monde pour une expérience de jeu immersive.

Pour offrir une expérience de jeu exceptionnellement fluide, ce moniteur de 23.8 pouces est équipé de la technologie Adaptive Sync. Cette technologie synchronise dynamiquement les taux de rafraîchissement du moniteur avec le GPU, garantissant l’absence de retards, de déchirures, de saccades ou de lags, même dans les scènes de jeu les plus rapides. C’est une des clés de la victoire en jeu.

Procurez-vous le KTC H27V13 à 159,99€ au lieu de 229,99€ et ajoutez même une réduction de 10€ en utilisant le code GMXH27V13.

➡️ Voir l’offre sur l’écran KTC H27V13

KTC H24V13: L’écran gaming à moins de 100€ !

Le KTC H24V13 est un moniteur de jeu de 27 pouces offrant une expérience de jeu fluide avec son taux de rafraîchissement de 100Hz. Il offre une résolution Full HD de 1920×1080, une profondeur de couleur de 10 bits affichant 1.07 milliard de couleurs, un rapport de contraste dynamique de 4000:1 et couvre 104% du gamut de couleurs sRGB. Ces caractéristiques permettent d’offrir des couleurs plus riches et plus réalistes, ainsi que des détails améliorés, capturant les teintes vibrantes du monde pour une expérience de jeu immersive.

Comme le H27V13, le H24V13 est équipé de la technologie Adaptive Sync pour offrir une expérience de jeu exceptionnellement fluide. Cette technologie synchronise dynamiquement les taux de rafraîchissement du moniteur avec le GPU, garantissant l’absence de retards, de déchirures, de saccades ou de lags, même dans les scènes de jeu les plus rapides.

Profitez d’un prix remisé sur le KTC H24V13 qui est à 99,99€ au lieu de 169,99€ et ajoutez 5€ de réduction en utilisant le code GMXH24V13.

➡️ Voir l’offre sur l’écran KTC H24V13

De plus, ces écrans de jeu KTC sont également dotés de technologies de protection des yeux, telles que le mode Low Blue Light, qui réduit efficacement la lumière bleue nocive, et la technologie Flicker-Free qui élimine le scintillement pour minimiser la fatigue visuelle. Que vous soyez en train de travailler, de vous divertir ou de jouer à des jeux, ces écrans vous procurent une expérience visuelle confortable et agréable.

Ils disposent également d’un support réglable et sont compatibles avec le montage VESA, ce qui vous permet d’ajuster l’écran à la hauteur et l’angle qui vous conviennent le mieux. De plus, ils sont dotés de haut-parleurs intégrés et de nombreux ports pour une connectivité facile avec plusieurs hôtes et appareils.