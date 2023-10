Google renomme Google Camera : Dites bonjour à Pixel Camera

L’application Google Camera qui était exclusive aux appareils Pixel vient d’être renommée par Google. Si vous êtes propriétaire d’un Pixel et que vous allez dans votre bibliothèque d’applications, vous verrez Pixel Camera à la place. Google a également modifié la description de l’application dans le Google Play Store.

Maintenant, la description de l’application Google Camera rebrandée dit: « Ne manquez jamais un moment avec la Pixel Camera entièrement repensée. » La description vous donne également un aperçu de ce que vous pouvez faire avec l’application de l’appareil photo. Il indique: « Prenez des photos et des vidéos fantastiques en utilisant des fonctionnalités telles que Portrait, Night Sight, Time Lapse et Cinematic Blur. »

Plus d’informations sur le nouvel appareil photo Google Pixel redessiné

Alors que l’application portera le même nom sur différents appareils Pixel, sa version ne sera pas la même. Par exemple, le Google Pixel 7 Pro, Fold et Tablet obtient la version 9.0. En revanche, les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro récemment lancés fonctionnent avec la version 9.1 et recevront un correctif.

Il est important de noter que la nouvelle application Google Pixel Camera n’est disponible que sur les appareils fonctionnant sous Android 14. De plus, la version destinée aux appareils Wear OS ne fonctionne que sur les appareils équipés de Wear OS 3 et versions ultérieures. De plus, pour les appareils Wear OS, vous devez les maintenir connectés aux smartphones Pixel.

Fait intéressant, Google utilise la liste de l’application Pixel Camera pour mettre en avant les « fonctionnalités du Pixel 8 Pro ». Cela inclut la fonction de capture de haute résolution de 50 MP et les contrôles professionnels. De même, les captures d’écran de l’application dans le Google Play Store proviennent du Pixel 8 Pro.

En plus de lancer l’application Google Camera repensée, Google a également déployé la feuille de partage native d’Android 14. Vous la trouverez dans Google Photos. Et avec celle-ci, vous disposez de meilleures options de partage. Encore une fois, la nouvelle feuille de partage n’est disponible que sur les appareils Pixel fonctionnant sous Android 14.

