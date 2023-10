Voici le nouveau look de l’application Google Chrome pour Android

La dernière mise à jour de Chrome Canary offre aux utilisateurs un aperçu des éventuels changements visuels à venir dans le navigateur Google Chrome. Un changement notable est le lifting de la page nouvel onglet, une fonctionnalité populaire parmi les utilisateurs de Chrome.

La page nouvel onglet a subi une refonte complète, offrant un nouveau look frais et mis à jour, en ligne avec la philosophie de conception Material You. Cette philosophie de conception, soutenue par divers produits technologiques nord-américains, vise à créer des expériences utilisateur cohérentes et visuellement attrayantes. La page nouvel onglet affiche désormais une barre de recherche Google plus grande avec des coins arrondis et affiche des informations sur les pages récemment visitées par l’utilisateur.

Revitalisation visuelle : l’application Android de Google Chrome fait peau neuve

Curieusement, Google pousse encore plus loin sa mise en œuvre de la conception Material You en introduisant un nouveau look à son application Android. La confirmation est directement venue de l’entreprise elle-même via son canal Telegram. Le déploiement de ce nouveau design se fera progressivement et par phases, à commencer par la version de test Canary.

Si vous êtes impatient d’essayer le nouveau design, vous pouvez déjà le faire en mettant à jour vers la version Canary. Une fois installée, il vous suffit d’ouvrir un nouvel onglet pour contempler la page rafraîchie et explorer ses informations supplémentaires.

À la vue des images accompagnantes, il devient évident que la page « Nouvel onglet » a subi des changements significatifs. Les éléments visuels sont plus attrayants, avec la barre de recherche Google occupant plus d’espace à l’écran.

De plus, la couleur de fond de la page s’harmonise désormais avec le thème du smartphone de l’utilisateur. S’adaptant aux couleurs prédominantes choisies par l’utilisateur. Cela introduit des thèmes dynamiques dans le navigateur Chrome, permettant à la page de se fondre harmonieusement avec les esthétiques préférées de l’utilisateur. Par exemple, si le smartphone a un thème sombre ou un mode sombre activé, le fond de la page adoptera une tonalité plus subtile, et vice versa.

Il est important de noter que le nouveau design est actuellement en phase de test et est disponible exclusivement dans la version Canary de Chrome, qui peut être téléchargée depuis le Google Play Store pour les utilisateurs d’Android. Cependant, il est fort probable que cette nouvelle apparence soit finalement implémentée dans la version standard du navigateur, améliorant ainsi l’expérience de navigation pour tous les utilisateurs.

