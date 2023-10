Psyché : La NASA est déjà en route vers l’astéroïde riche en métal.

La NASA continue d’étudier Psyche, découvert en 1852 et situé à 3,6 milliards de kilomètres de notre planète. On croyait que cet astéroïde était entièrement fait de fer et de nickel. Selon une estimation, l’ensemble du métal présent dans ce corps céleste serait évalué à environ 10 billions de dollars. Une navette spatiale est déjà partie des États-Unis et le rejoindra dans quelques années.