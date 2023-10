Meilleurs Casques Supra-Auriculaires – Découvrez le Mélange Parfait de Confort et de Portabilité

Il est indéniable que les casques supra-auriculaires ne sont pas les meilleurs en termes de confort. Ce sont plutôt les casques circum-auriculaires qui se distinguent à cet égard. Mais tout le monde n’aime pas les écouteurs circum-auriculaires, car ils ont tendance à être plus volumineux et peuvent entraîner une transpiration excessive. En revanche, les meilleurs écouteurs supra-auriculaires sont plus adaptés aux voyages et certains modèles peuvent offrir un certain confort.

De plus, grâce à la stabilité et à l’amortissement des écouteurs supra-auriculaires, ils sont souvent meilleurs pour les entraînements. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à une expérience de premier ordre avec tous les modèles supra-auriculaires sur le marché. Certains mettent tout en œuvre pour atteindre la perfection. Et si vous continuez à lire, vous pourrez tout apprendre à leur sujet.

Beats Solo3 Wireless – Meilleurs écouteurs supra-auriculaires globaux

Les écouteurs Beats Solo3 sont considérés comme une paire emblématique d’écouteurs supra-auriculaires. Avec leur design caractéristique et une configuration robuste des haut-parleurs, ce casque supra-auriculaire a tout pour plaire.

Pour être précis, les Beats Solo3 offrent des performances sonores polyvalentes. Vous pouvez bénéficier d’une bonne expérience audio globale, quel que soit ce que vous écoutez. Les haut-parleurs sont un peu lourds sur les basses, ce qui leur donne l’impact supplémentaire que recherchent la plupart des personnes.

Vous trouverez également la puce Apple W1 à l’intérieur de cette paire d’écouteurs supra-auriculaires. Cette puce facilite l’appairage du casque avec les appareils Apple. La bonne nouvelle est qu’elle fonctionne également bien avec les appareils Android et autres dispositifs compatibles Bluetooth. De plus, la qualité de fabrication est excellente. Vous pouvez le porter pendant des heures sans ressentir d’inconfort.

Une autre caractéristique remarquable des Beats Solo3 est la prise en charge de l’audio spatial. Cette fonctionnalité améliore la capacité du casque à offrir une expérience sonore surround immersive.

Points forts des Beats Solo3 Wireless

38 heures d’autonomie de batterie

Livré avec une puce Apple W1

Offre des performances sonores polyvalentes

Excellente qualité de fabrication

Sony WH-CH520 – Meilleurs écouteurs supra-auriculaires abordables

Les écouteurs Sony ne nécessitent pas d’introduction. Ils sont généralement connus pour offrir une expérience audio supérieure. Mais cela ne signifie pas que toutes leurs offres s’adressent à une clientèle haut de gamme. Prenez par exemple le Sony WH-CH520. C’est un casque supra-auriculaire super abordable qui regroupe tous les éléments essentiels.

Oui, il n’y a pas d’annulation active du bruit (ANC) ni de prise en charge audio haute résolution. Mais la configuration des haut-parleurs du Sony WH-CH520 peut vous plonger efficacement dans la musique. Les basses des haut-parleurs sous-tendent très bien les choses. Elles ajoutent de la profondeur à la lecture tout en gardant tout sous contrôle.

De plus, les médiums et les aigus des écouteurs supra-auriculaires vous garantissent de percevoir tous les détails complexes de la lecture. Le casque est également doté d’un bon amorti. Grâce à cela, vous bénéficiez d’une expérience de port confortable avec le casque. Il dispose également de plusieurs technologies sans fil avancées, telles que le multipoint Bluetooth.

Points forts du Sony WH-CH520

Offre 50 heures d’autonomie de batterie avec une charge complète

Livré avec une application de personnalisation audio utile

Offre un son bien équilibré

Dispose de Bluetooth 5.2 avec Multipoint

Sennheiser HD 250BT – Un autre meilleur casque supra-auriculaire bon marché

Si vous souhaitez acheter le Sony WH-CH520 mais que vous voulez quelque chose qui offre de bonnes performances sans vous ruiner, vous devriez vous intéresser au Sennheiser HD 250BT. Bien qu’il arbore un prix abordable, il est doté de nombreuses fonctionnalités.

L’une des choses qui distingue le Sennheiser HD 250BT est l’aptX Low Latency. La prise en charge de ce codec signifie que le casque peut offrir une lecture audio avec un décalage minimal. Et cette fonctionnalité fait du casque supra-auriculaire un excellent choix pour le jeu.

En ce qui concerne le son, le HD 250BT offre des performances bien équilibrées. Il peut offrir une lecture détaillée sur toute la plage de fréquences. En réalité, les écouteurs supra-auriculaires peuvent même vous faire découvrir de nouveaux détails de vos morceaux de musique préférés. Il est même fourni avec une application qui vous permet d’ajuster l’audio selon vos préférences.

Points forts du Sennheiser HD 250BT

Offre une présentation détaillée

Offre une personnalisation de l’égaliseur dans l’application

Raisonnablement confortable à porter

Batterie de 25 heures d’autonomie

AKG N60NC Wireless – Meilleurs casques supra-auriculaires avec réduction de bruit active (ANC)

Vous recherchez les meilleurs casques supra-auriculaires avec annulation active du bruit (ANC) ? Votre recherche se termine ici ! L’AKG N60NC est ce que vous cherchez.

Maintenant, bien qu’il ne soit pas courant de voir l’ANC sur les écouteurs supra-auriculaires, AKG l’a implémenté de manière optimale. Les microphones intégrés peuvent capter et annuler efficacement les bruits externes. De plus, la mousse à mémoire de forme avec revêtement en cuir synthétique peut offrir une bonne isolation, ce qui facilite l’immersion dans vos morceaux préférés.

Une autre chose géniale à propos de l’AKG N60NC est qu’il dispose d’un audio sans perte. Avec le Bluetooth aptX, le casque s’assure que vous entendez tous les détails de la lecture. De plus, comme le casque supra-auriculaire dispose d’un profil sonore de référence AKG, vous obtiendrez des basses profondes, des médiums riches et des aigus bien équilibrés.

Ce casque supra-auriculaire est également très portable. Il se plie à plat et peut tenir dans presque tous les sacs à dos.

Points forts de l’AKG N60NC

Livré avec une technologie ANC haut de gamme

Peut offrir un ajustement confortable et étanche

Dispose d’un audio sans perte

Batterie d’autonomie jusqu’à 15 heures

Actualité mobile et vidéo du moment