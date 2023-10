Le design de l’Honor X9b a été tease par Honor Malaysia

Honor poursuit sa campagne visant à améliorer sa présence sur le marché des smartphones. Depuis son indépendance vis-à-vis de Huawei, Honor vise haut dans le marché des smartphones avec des lancements importants. La société a lancé quelques smartphones pliables afin de concurrencer les grands acteurs du segment tels que Samsung. Cependant, le segment du milieu de gamme reste l’une des gammes les plus importantes pour les marques qui souhaitent réussir. Par conséquent, Honor se prépare à présenter un nouveau dispositif appelé Honor X9b.

Le Design du Honor X9b Révélé dans toute sa Splendeur

Le Honor X9b sera la suite directe du Honor X9a qui a été annoncé en janvier de cette année. La nouvelle déclinaison est apparue sur le site web malaisien d’Honor, montrant le design de son dos. Encore une fois, nous avons l’appareil photo circulaire, qui est l’un de mes designs préférés de tous les temps.

En réalité, le design est très semblable à celui du Honor X9a. Le prédécesseur a le même îlot d’appareil photo circulaire, bien que le téléphone semble plus épais et un peu plus proéminent avec le X9b. Le changement évident est la couleur elle-même. Le Honor X9b sera fait de cuir végétalien dans au moins l’une de ses déclinaisons.

La société a également publié une image teaser officielle sur son compte X. Elle montre une partie du panneau avant, révélant un écran incurvé avec un poinçon centré pour l’appareil photo avant.

Le Honor X9b pourrait être un Honor X50 rebadgé qui est disponible en Chine depuis juillet. La raison derrière cela est que le X9b a été repéré avec le même chipset, la même RAM et la même version d’Android que le X50 dans le benchmark Geekbench.

Caractéristiques du Honor X9b

Le Honor X9b pourrait être équipé d’un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2 652 x 1 220 pixels. Le panneau offre un rapport hauteur/largeur de 19:5:9 et un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. L’appareil fonctionnera sous Magic OS 7.1 basé sur Android 13. Sous le capot, il disposera du Snapdragon 6 Gen 1 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il embarque une batterie de 5 800 mAh avec une charge de 35W. La configuration de l’appareil photo comprend une caméra selfie de 8 MP et une caméra arrière de 108 MP associée à une lentille macro de 2 MP.

Notre avis

Le téléphone est annoncé comme étant bientôt disponible, nous pouvons donc nous attendre à voir apparaître plus de teasers en temps voulu. Selon le teaser, le Honor devrait sortir en premier en Malaisie, mais d’autres marchés de la région devraient également le recevoir. Des détails tels que le processeur du téléphone sont encore flous, mais Honor devrait partager plus de détails dans les prochains jours.

