Mise à jour du driver AMD entraînant des interdictions de VAC dans Counter Strike 2: Voici ce que vous devez savoir

Certains joueurs de Counter Strike 2 se font bannir par VAC après avoir installé la dernière mise à jour des drivers AMD. Et avant que vous ne demandiez, non, AMD n’offre pas de triches avec la mise à jour des drivers pour vous permettre de faire plus de headshots dans le jeu. Au contraire, c’est la fonctionnalité Anti-Lag d’AMD qui fait que les joueurs reçoivent un bannissement VAC.

La mise à jour des drivers en question est la version 23.10.1, que AMD a publiée plus tôt cette semaine. Son objectif était de résoudre les problèmes de saccades et de plantages de Counter Strike 2. Le driver ajoute également la prise en charge de la fonctionnalité Anti-Lag+ pour CS2.

Suite à un fil Reddit qui a soulevé l’alarme concernant le problème, le compte Twitter de CS2 a confirmé le problème. Le compte Twitter de Counter Strike 2 a demandé aux clients d’AMD de ne pas utiliser la fonctionnalité lorsqu’ils jouent au jeu.

Qu’est-ce qui ne va pas avec la fonctionnalité Anti-Lag d’AMD et pourquoi cela entraîne-t-il des bannissements VAC dans CS2 ?

Fondamentalement, la fonctionnalité Anti-Lag+ d’AMD réduit le décalage d’entrée. Elle le fait en « appliquant un alignement des images avec le code du jeu lui-même ». Ce faisant, elle permet aux joueurs d’obtenir une « meilleure synchronisation des images, ce qui entraîne une latence encore plus faible et une excellente expérience de jeu ».

En d’autres termes, la fonctionnalité Anti-Lag d’AMD s’injecte dans le code du jeu. Comme Valve le dit, la fonctionnalité est mise en œuvre par « détournement des fonctions des bibliothèques du moteur ». Counter Strike 2 l’interprète comme une manipulation non autorisée et déclenche le bannissement VAC. La déclaration de Valve suggère qu’il ne prévoit pas d’ajuster le VAC de son côté pour permettre aux joueurs de profiter de la fonctionnalité.

Au lieu de cela, la déclaration de Valve laisse entendre qu’il attendra qu’AMD publie un correctif. D’ici là, vous devriez désactiver la fonctionnalité Anti-Lag d’AMD lorsque vous jouez à Counter Strike 2. Et si vous avez déjà été banni pour avoir joué avec cette fonctionnalité, Valve annulera le bannissement une fois que le problème du driver sera résolu. Nous vous tiendrons informés lorsque AMD publiera un correctif du driver.

