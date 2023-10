Xiaomi effectue un retour en force, avec une augmentation considérable des expéditions!

Importante dans les développements du marché chinois des smartphones, Xiaomi fait un retour en force dans le marché des smartphones, avec une hausse des pourcentages d’expédition de Xiaomi ! Selon de nouveaux rapports préparés par des chercheurs et des sociétés d’analyse chinoises, Xiaomi, le principal fabricant de smartphones en Chine, connaît une hausse des expéditions. Les expéditions de smartphones ont dépassé les attentes, et l’industrie automobile fait face à une nouvelle tendance. De plus, les prévisions de croissance et de vente future de Xiaomi sont assez optimistes. De cette manière, le marché chinois actuel des smartphones, qui est en déclin depuis longtemps, devrait continuer à croître comme précédemment.

Selon de nouveaux rapports préparés par des chercheurs et des sociétés d’analyse chinoises, Xiaomi, le principal fabricant de smartphones en Chine, connaît une hausse des expéditions. Les expéditions de smartphones ont dépassé les attentes, et l’industrie automobile fait face à une nouvelle tendance. De plus, les prévisions de croissance et de vente future de Xiaomi sont assez optimistes. Selon le chercheur et analyste Ming-Chi Kuo, le marché chinois des smartphones commence à croître à nouveau, les expéditions du quatrième trimestre de Xiaomi étant estimées à 40-45 millions d’unités, avec un taux de croissance trimestriel et annuel d’environ 14 %, ce qui est le meilleur de l’industrie. Ce qui est important, cependant, c’est que Xiaomi puisse retrouver son élan de croissance sur les marchés mondiaux plutôt que sur le continent.

Selon d’autres rapports cités par Ming-Chi Kuo, les expéditions de smartphones de Xiaomi devraient augmenter à deux chiffres en 2024, et son taux de profit au quatrième trimestre de 2023 et l’année suivante devrait dépasser les attentes du marché. L’avantage concurrentiel de Xiaomi par rapport aux entreprises chinoises ordinaires réside dans son implantation mondiale, et on s’attend à ce que Xiaomi retrouve le sommet lorsque le marché mondial des smartphones Android se redresse. Au quatrième trimestre de 2023, les expéditions de smartphones devraient à nouveau croître trimestriellement et annuellement. De plus, il n’y a actuellement pas de concurrence en termes de prix parmi les autres marques Android, et les coûts ont baissé par rapport aux années précédentes, ce qui est très bénéfique pour les propriétaires de marques.

Source : ITHome

