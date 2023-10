Intel Arc A580: L’abordabilité rencontre la performance

Si vous vous en souvenez, Intel a dévoilé ses cartes de bureau Arc A-Series l’année dernière. Et lors de la présentation, il a présenté quatre modèles : l’Arc A770, A750, A580 et A380. Parmi eux, le marché n’a vu la sortie que de l’Arc A770, A750 et A380. L’Intel Arc A580 est resté pratiquement inaperçu.

Eh bien, Intel a finalement décidé de lancer le GPU abordable. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez obtenir l’Arc A580 pour votre système de jeu à partir de 179 $. Il est disponible auprès des partenaires constructeurs GPU Sparkle, Gunnir et ASRock. Et compte tenu de son prix, le GPU est un achat décent pour les configurations à budget limité.

Plus d’informations sur l’Intel Arc A580

Sous le capot, l’Intel Arc A580 est équipé de 24 cœurs Xe et d’unités de ray tracing. La vitesse de fréquence de base de la carte est de 1700 MHz. Cependant, tous les partenaires constructeurs GPU ont overclocké le GPU, le faisant résider dans la plage de 2000 MHz. La carte est également équipée de 8 Go de mémoire GDDR6, qui dispose d’un bus mémoire de 256 bits.

Le bus mémoire de l’Intel Arc A580 offre une bande passante mémoire de 512 Go/s. En termes de puissance, la carte dispose d’une puissance totale de 180 W. Comme vous pouvez le constater, les caractéristiques globales du GPU sont assez similaires à celles de l’Arc A750. Cependant, cette carte est vendue au prix de 249 $.

Maintenant, si vous vous demandez pourquoi Intel a pris presque un an pour lancer l’Arc A580, c’est probablement à cause de problèmes de stock. Après tout, le GPU est une version réduite de l’A750 et de l’A770. Intel a donc dû attendre suffisamment de stock d’ébauches inutilisées provenant des autres cartes de la série 7.

Mais la bonne nouvelle est que l’Arc A580 peut offrir des performances similaires à celles de l’A750. Intel a également intégré le XeSS, qui vise à offrir une expérience fluide à taux de rafraîchissement élevé en 1080p. Cependant, il est important de noter que la carte consomme plus d’énergie que ses concurrentes. Par exemple, le RX 6600 est classé à 132 W tandis que le RTX 3050 est à 130 W.

