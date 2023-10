Un guide étape par étape pour télécharger et installer la mise à jour Windows 11 23H2

Microsoft a enfin publié la mise à jour Windows 11 23H2 pour le grand public. Cependant, il faudra encore quelques semaines ou mois pour que l’entreprise commence le processus de déploiement. Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps pour profiter des nouvelles fonctionnalités disponibles sur votre PC, cet article est pour vous. Il sera également utile aux utilisateurs qui ne recevront pas la notification de mise à jour même après que Microsoft ait déployé la mise à jour. Ce guide vous aidera à le faire vous-même sans avoir besoin de l’aide d’un spécialiste informatique.

Quoi de neuf dans Windows 11 ?

Fin septembre 2023, Windows 11 a reçu une mise à jour connue sous le nom de Windows 11 23H2. Cette mise à jour apporte une amélioration de la sécurité, des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités au système d’exploitation. Un ajout notable est Windows Copilot, un outil utile actuellement disponible dans certaines régions mais qui s’étendra à d’autres zones à l’avenir. La mise à jour vise à améliorer les performances et la sécurité globales de Windows 11, en résolvant les problèmes courants et en introduisant de nouvelles fonctionnalités pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Il est essentiel de maintenir votre système à jour avec ces améliorations.

Vous devrez peut-être attendre que la mise à jour Windows 11 23H2 atteigne votre ordinateur si vous comptez sur les protocoles standard de Microsoft. Cependant, vous pouvez accélérer le processus en suivant ces trois méthodes simples pour demander et installer la mise à jour à votre convenance.

Guide pour installer Windows 11 23H2 via les paramètres de Windows

Les protocoles de déploiement de Microsoft pour les mises à jour majeures peuvent être un peu mystérieux, mais il existe un paramètre qui peut déclencher l’installation de Windows 11 23H2.

Appuyez sur la touche Windows en même temps que la touche « I » pour ouvrir les paramètres de Windows. Sélectionnez Mise à jour de Windows dans le volet de gauche. Activez le paramètre qui indique « Obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » puis cliquez sur le bouton « Vérifier les mises à jour ».

Cette étape simple peut suffire à déclencher l’installation de la mise à jour Windows 11 23H2. Vous pouvez voir une nouvelle entrée pour 23H2 après une courte attente, et vous pouvez cliquer sur « Télécharger et installer » pour commencer.

Gardez à l’esprit que cette méthode ne produit pas toujours le résultat souhaité en raison de l’imprévisibilité des procédures de mise à jour de Microsoft.

Utilisation de l’Assistant d’installation pour installer Windows 11 23H2

Si vous souhaitez une méthode plus fiable pour installer la mise à jour Windows 11 23H2 sur un seul PC, vous pouvez utiliser l’Assistant d’installation de Microsoft. Voici comment procéder :

1. Ouvrez votre navigateur Web et allez sur le site de support de téléchargement de Windows 11.

2. Recherchez la section « Assistant d’installation de Windows 11 » et cliquez sur le bouton « Télécharger maintenant ».

Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier Windows11InstallationAssistant.exe et suivez les instructions à l’écran. L’Assistant d’installation de Microsoft se chargera de l’installation, en mettant à niveau votre système vers la nouvelle version Windows 11 23H2 tout en conservant vos fichiers, paramètres et applications.

Utilisation de l’outil de création multimédia pour installer Windows 11 23H2

Dans les situations où vous devez installer Windows 11 23H2 sur plusieurs ordinateurs, en particulier pour les petites ou moyennes entreprises, l’outil de création multimédia est la solution idéale. Il vous permet de créer une clé USB réutilisable pour mettre à jour chaque PC.

Pour commencer, ouvrez votre navigateur Web préféré et rendez-vous sur le site de support de téléchargement de Windows 11. Faites défiler la page jusqu’à ce que vous trouviez le bouton « Télécharger maintenant » sous la section « Créer un support d’installation de Windows 11 ».

Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier MediaCreationToolW11.exe et suivez les instructions. Notez que vous aurez besoin d’une clé USB avec au moins 8 Go d’espace libre pour terminer le processus. Vous pouvez également créer un disque compact DVD au lieu d’utiliser une clé USB.

Après avoir créé avec succès la clé USB d’installation, insérez-la dans un ordinateur et double-cliquez sur le fichier setup.exe trouvé sur la clé. Suivez les instructions à l’écran, et la mise à jour vers Windows 11 23H2 commencera.

