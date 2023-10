Motorola relève son niveau avec un nouveau téléphone Android pour rivaliser avec le Pixel 8.

Motorola introduce un nouveau téléphone de milieu de gamme appelé le Motorola Edge (2023). Cet appareil est proposé au prix de 100$ de moins que le Google Pixel 8 et offre certaines fonctionnalités uniques. Le téléphone arbore un design élégant avec un verre courbé et une couverture en cuir. Il est actuellement disponible aux États-Unis à partir de 599$.

Présentation du Motorola Edge (2023) : Caractéristiques et fonctionnalités

Le nouveau Motorola Edge conserve le design élégant de ses prédécesseurs. Il est alimenté par la puce Dimensity 7030 de MediaTek, dispose de 8 Go de RAM et offre 256 Go de stockage intégré. Le téléphone fonctionne sous Android 13, mais Motorola n’a pas divulgué combien de mises à jour du système d’exploitation il recevra. À noter que le pack de vente n’inclut pas d’adaptateur de charge.

À l’avant, vous trouverez un superbe écran OLED HDR-ready FHD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Le design en verre courbé lui donne une apparence élégante. Selon Motorola, le Edge (2023) dispose d’une certification IP68, ce qui le rend capable de résister à des éclaboussures d’eau occasionnelles sans endommager ses composants internes.

Le Motorola Edge (2023) est également équipé d’une batterie de 4 400 mAh qui prend en charge une charge rapide de 68 W. La vitesse de charge dépasse celle du Pixel 8 de plus du double. Selon Motorola, seulement 10 minutes de charge fourniront une journée complète d’utilisation, bien que les résultats réels puissent varier. En plus de la charge filaire, le téléphone offre une charge sans fil de 15 W et la possibilité de partager sans fil l’énergie avec d’autres appareils à un taux de 5 W.

Détails de l’appareil photo du Motorola Edge (2023)

Le Motorola Edge (2023) est doté d’un appareil photo principal de 50 mégapixels à l’arrière, qui comprend une stabilisation optique et prend en charge des fonctionnalités telles que les photos actives, la vision nocturne et l’enregistrement vidéo 4K à 30 images par seconde. Cet appareil photo principal dispose d’une ouverture f/1.4 et utilise le regroupement de pixels 4-en-1 pour améliorer la qualité de l’image en traitant les données de lumière en super-pixels de 2 microns.

En termes simples, cet appareil photo peut capturer plus de lumière, ce qui donne des photos avec plus de détails et de profondeur. L’appareil photo ultra grand angle utilise un capteur de 13 mégapixels et peut également prendre des photos macro en gros plan en recadrant numériquement l’image. À l’avant, il dispose d’un appareil photo selfie de 32 mégapixels.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge (2023) est proposé au prix de 600 $ et est actuellement disponible sur le site officiel de Motorola, Amazon et Best Buy. Il est disponible dans une seule option de couleur, Eclipse Black, avec une finition en cuir végétalien.

Le dernier téléphone Motorola semble offrir un bon rapport qualité-prix, mais il fait face à une concurrence féroce. Le Pixel 8 de Google dispose d’un processeur plus rapide, d’une prise en charge à long terme du système d’exploitation Android et d’excellents appareils photo avec un logiciel riche en fonctionnalités. Le Galaxy S23 FE de Samsung est également disponible dans une gamme de prix similaire. De plus, il est souvent possible de trouver des iPhone de génération précédente reconditionnés ou à prix réduits pour le même prix.

