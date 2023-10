Téléphone portable Motorola Edge (2023) avec puce Dimensity 7030 et écran 144Hz lancé

Motorola a lancé le téléphone mobile Edge+ (2023) en mai de cette année. Aujourd’hui, la société japonaise a sorti le téléphone mobile Motorola Edge (2023). Ce téléphone mobile offre une gamme de fonctionnalités impressionnantes. Voyons de plus près ce que le téléphone a à offrir:

Design et affichage

L’écran du Motorola Edge (2023) est un écran pOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il prend en charge les couleurs 10 bits et le HDR10+. Cet appareil a un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et une luminosité maximale de 1200 nits. Il prend également en charge les empreintes digitales sous l’écran et il y a un trou percé au centre de l’écran pour une caméra selfie de 32 MP. Le téléphone a un écran à bords incurvés, une caractéristique de design présente dans les modèles Edge précédents. Le Motorola Edge (2023) a également une cote IP68, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière et à l’eau. Cet appareil a des cadres en aluminium sablé et un dos en simili cuir doux.

Processeur et performances

Le Motorola Edge (2023) est alimenté par un chipset Dimensity 7030 SoC. Il s’agit d’un chipset plutôt performant qui devrait offrir d’excellentes performances. Le téléphone est fourni avec 8 Go de RAM, ce qui devrait être plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. Le téléphone dispose également de 256 Go de stockage, ce qui est une quantité généreuse d’espace pour stocker des applications, des photos et d’autres fichiers.

Caméra

La caméra de cet appareil est également décente pour un téléphone mobile de milieu de gamme. À l’arrière, cet appareil est équipé d’une double caméra et d’un double flash. Il y a un appareil photo principal de 50 MP (avec stabilisation optique de l’image) et un appareil photo ultra grand-angle de 13 MP (angle de vue de 120°). Ce dernier peut également utiliser la fonction Macro Vision pour prendre des photos macro. À l’avant, il y a aussi une caméra selfie de 32 MP.

Batterie et charge

L’une des caractéristiques remarquables du Motorola Edge (2023) est sa capacité de charge rapide. Le téléphone est fourni avec une charge rapide de 68 W, ce qui devrait lui permettre de se charger rapidement. Le téléphone dispose également d’une batterie de 4400 mAh, ce qui devrait offrir une bonne autonomie. Cet appareil prend également en charge la charge sans fil 15W.

Autres fonctionnalités

Le Motorola Edge (2023) possède une gamme d’autres fonctionnalités qui en font une option attrayante pour les utilisateurs de smartphones. En termes de logiciel, cet appareil fonctionne sur le système Android 13, qui est la dernière version du système d’exploitation mobile de Google. Le téléphone dispose d’un scanner d’empreintes digitales à l’écran pour un déverrouillage sécurisé. Il possède également des haut-parleurs stéréo doubles prenant en charge le Moto Spatial Sound et la technologie Dolby Atmos. Il prend également en charge NFC, la résistance à l’eau et à la poussière IP68, et un port USB-C.

Prix et disponibilité

Le Motorola Edge (2023) n’a qu’une seule option de couleur, qui est Eclipse Black. En ce qui concerne le prix, cet appareil n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment et le prix de départ est de 599,99 €. Cependant, la société a annoncé une réduction de prix temporaire pour ce téléphone mobile. Selon Motorola, pendant une durée limitée, le Motorola Edge (2023) peut être acheté pour 499,99 € sur le site officiel de Motorola aux États-Unis. La société n’a pas précisé combien de temps durera la réduction pour cet appareil.

Actualité mobile et vidéo du moment