Pixel Watch 2 vs. Galaxy Watch6: Quelle montre connectée est meilleure ?

La Google Pixel Watch 2 offre beaucoup plus que le modèle de l’année précédente grâce à ses nouveaux capteurs et fonctionnalités. En revanche, la Galaxy Watch6 de Samsung s’améliore « seulement » de manière marginale par rapport à la Galaxy Watch5. Est-ce que la montre Google peut surpasser le leader actuel des smartwatches avec le système d’exploitation WearOS ? À notre avis, pas encore. Mais la montre Google a nettement progressé…

Pixel Watch 2 vs. Galaxy Watch6 : Design

Comme c’était le cas lors de la comparaison entre la Pixel Watch et la Galaxy Watch5 l’année dernière, il est difficile de dire quelle smartwatch est la plus belle. Les approches sont trop différentes.

Elle a à peine changé par rapport à la première Pixel Watch, mais la Pixel Watch 2 est maintenant en aluminium et dispose d’une couronne plus grande. (Photo : Google)

La Pixel Watch 2 mise pour la première fois sur de l’aluminium recyclé et une couronne plus grande par rapport à la Pixel Watch. Les propriétés de rotation et de pression de cette couronne sont utilisées pour la navigation. D’autres boutons ou une lunette ne sont pas nécessaires. Elle pèse 31 grammes, ce qui la rend plus légère que le modèle précédent en acier inoxydable. Avec son écran fortement incurvé, elle a une hauteur de 12,3 millimètres. Cependant, l’écran AMOLED avec une luminosité allant jusqu’à 1 000 cd/m² est sans aucun doute le point fort visuel et un véritable accroche-regard.

La Galaxy Watch6 est également en aluminium. Le modèle de 40 mm pèse 28,7 grammes, ce qui le rend légèrement plus léger que la Pixel Watch 2. Cependant, il n’y a pas de couronne, mais deux boutons sur le côté droit du boîtier ainsi qu’une lunette virtuelle. La Samsung Galaxy Watch6 Classic est dotée d’une lunette « réelle » et rotative. Samsung offre plus de variété que son concurrent : la Galaxy Watch6 est disponible en 40 et 44 millimètres, ainsi qu’en version Classic avec 43 et 47 millimètres. Chaque modèle dispose d’un écran plat, ce qui est atypique pour les montres-bracelets.

Il y a plusieurs tailles et deux variantes différentes de la Galaxy Watch6. (Photo : Charles A)

Ce que les deux smartwatches offrent, ce sont de nombreux bracelets. Alors que la Pixel Watch proposait déjà en 2022 un mécanisme de changement rapide du bracelet, c’est maintenant également le cas pour la Galaxy Watch6. Vous pouvez ainsi changer rapidement de style, par exemple d’un bracelet de sport à un bracelet de luxe.

Personnellement, je trouve que les deux montres sont esthétiquement très attrayantes, le design étant de toute façon une question de goût personnel.

Pixel Watch 2 vs. Galaxy Watch6 : Comparaison de la configuration matérielle

Tant Google que Samsung ont fait des progrès techniques avec leurs montres intelligentes de 2023. La Pixel Watch 2 abandonne un processeur Samsung au profit d’une puce Qualcomm plus puissante. Mais il y a aussi des similitudes et des différences dans d’autres domaines…

Pixel Watch 2

Galaxy Watch6 (modèle 40 mm)

Processeur :

Qualcomm 5100 + Cortex M33 Processeur :

Exynos W930 Écran :

Écran AMOLED de 1,2 pouce (320 ppp, jusqu’à 1 000 nits de luminosité, Corning Gorilla Glass 5 3D) Écran :

Écran AMOLED de 1,3 pouce (432 x 432 pixels, verre de cristal de saphir) Mémoire :

2 Go de RAM

32 Go de ROM Mémoire :

2 Go de RAM

16 Go de ROM Batterie :

306 mAh Batterie :

300 mAh Autonomie de la batterie :

Jusqu’à 24 heures (avec l’affichage Always On activé) Autonomie de la batterie :

Jusqu’à 30 heures (avec l’affichage Always On activé) Logiciel :

Wear OS 4.0 Logiciel :

Wear OS 4.0 alimenté par Samsung avec One UI 5 Connectivité :

Wi-Fi : 802.11 b/g/n 2,4 GHz

NFC

Bluetooth 5.0 Connectivité :

Wi-Fi : 802.11 a/b/g/n 2,4+5 GHz

NFC

Bluetooth 5.3 Fonctionnalités supplémentaires :

Boussole

Altimètre

SOS d’urgence/Détection de chute

Appels d’urgence internationaux Fonctionnalités supplémentaires :

Boussole

Altimètre

SOS d’urgence/Détection de chute Fonctions de santé :

Oxymètre de pouls (SPO2)

Capteur de fréquence cardiaque optique (ECG)

Accéléromètre & Gyroscope (podomètre)

Variabilité de la fréquence cardiaque & Fréquence respiratoire, Capteur de température cutanée cEDA (entre autres le stress)

Analyse du sommeil Fonctions de santé :

Capteur BioActive Samsung

Analyse d’impédance bioélectrique (pourcentage de graisse corporelle)

Mesure de la fréquence cardiaque (ECG)

Mesure de la pression artérielle (HR)

Saturation en oxygène dans le sang (SPO2)

Compteur de calories

Capteur de température cutanée (thermomètre) avec suivi du cycle sommeil

Il est difficile de dire quel processeur est meilleur. En fin de compte, les différences sont minimes, d’autant plus que nous parlons de puces dans des montres intelligentes, où l’efficacité énergétique et l’analyse des données des capteurs priment sur les performances élevées. Le Qualcomm 5100 est une puce quadricœur fabriquée en 4 nm, qui bénéficie du support d’un coprocesseur Cortex-M33 pour les calculs en arrière-plan. Le Exynos W930 est fabriqué en 5 nm et comporte deux cœurs de calcul. La Pixel Watch 2 devrait avoir l’avantage en termes de puissance de traitement, mais est-ce que les utilisateurs le remarqueront en pratique ? Probablement pas.

Le processeur Exynos de Samsung est probablement inférieur à la puce Qualcomm de la Pixel Watch 2. (Photo : Samsung)

Dans le domaine des capteurs, le nouveau capteur cEDA de la Pixel Watch 2 se démarque. Il reconnaît les signes de stress en collaboration avec le capteur de température cutanée également nouveau, ainsi qu’avec le capteur de fréquence cardiaque revisité. Cela fonctionne également avec la Galaxy Watch6 grâce au capteur BioActive et à un algorithme. Un capteur de température cutanée est également présent. Les deux smartwatches offrent une multitude de mesures de capteurs et de fonctions de santé basées sur celles-ci. Aucune différence majeure n’est perceptible.

La Pixel Watch 2 possède de nouveaux capteurs et a comblé son retard. (Photo : Google)

Néanmoins, la Pixel Watch 2 offre le double de mémoire flash, tandis que l’écran de la Galaxy Watch6 est légèrement plus grand, de résolution supérieure et mieux protégé par du verre de saphir. Le Bluetooth 5.3 promet des connexions plus économes en énergie, tandis que la Pixel Watch 2 n’a « que » du Bluetooth 5.0.

Ce que la Pixel Watch 2 fait de mieux

Google a considérablement amélioré la Pixel Watch 2 par rapport à son prédécesseur. Cela se traduit par des avantages par rapport à la Galaxy Watch6 :

Processeur et stockage : Le Qualcomm 5100 avec Cortex M33 offre un potentiel considérable, que la Pixel Watch 2 pourrait exploiter à l’avenir, notamment pour des calculs plus complexes, l’intelligence artificielle ou des applications plus exigeantes. Mais ce n’est pas tout : Avec 32 Go de stockage, elle est généreusement équipée, vous n’avez donc pas besoin d’abandonner vos listes de lecture et podcasts préférés hors ligne.

La Pixel Watch 2 s’est considérablement améliorée par rapport à la Pixel Watch de l’année précédente. (Photo : Google)

Apprentissage automatique : Dès la première Pixel Watch, l’IA jouait un rôle, notamment dans la mesure de la fréquence cardiaque et la création d’un ECG. Selon Google, la Pixel Watch 2 offre les mesures les plus précises à ce jour (dans un produit Fitbit ; en ce qui concerne la mesure de la fréquence cardiaque) grâce à l’IA et aux capteurs existants.

Capteur cEDA : La détection du stress par le biais du capteur cEDA est utilisée par Fitbit, acquis par Google en 2020, dans ses produits. Et maintenant, ce capteur relativement simple est capable de détecter le stress des utilisateurs. La montre réagit en proposant des solutions constructives.

Ce que la Galaxy Watch6 fait de mieux

La Galaxy Watch6 de Samsung a également des avantages qui plaident en faveur de la montre connectée :

Choix de modèles : Comme les années précédentes, Samsung propose un total de quatre modèles, ainsi que des variantes de couleurs et LTE supplémentaires. Vous avez donc l’embarras du choix. Mais : Pour chaque taille de corps/poignet et chaque occasion, il y a une montre connectée adaptée.

Autonomie de la batterie : Même la plus petite Galaxy Watch6 avec un boîtier de 40 mm offre une autonomie de batterie de six heures de plus avec un affichage Always-on activé que la Pixel Watch 2. Les modèles plus grands de la Galaxy Watch6 (Classic) ou l’activation de diverses fonctions d’économie d’énergie permettent une autonomie de deux jours et plus. Ce n’est pas beaucoup mieux que la concurrence de Google, mais ce n’est pas non plus négligeable.

Pour chaque occasion, il y a une montre Galaxy Watch6 adaptée. (Photo : Samsung)

Écran : L’écran de la Galaxy Watch6 s’étend presque jusqu’au bord du boîtier – les espaces sont beaucoup plus petits sur la smartwatch Samsung actuelle que sur la Galaxy Watch5 et… la Pixel Watch 2. Samsung utilise au mieux l’espace disponible.

Connectivité : Le Bluetooth 5.3 et la prise en charge du Wi-Fi en 5 GHz montrent que Samsung attache de l’importance à une connexion moderne aux réseaux Wi-Fi ou aux appareils mobiles. Cela permet également d’économiser de l’énergie, notamment si le smartphone et la montre prennent en charge le standard Bluetooth actuel.

Expérience : Depuis de nombreuses années, Samsung fabrique des smartwatches, depuis trois ans avec le système d’exploitation WearOS. Les wearables sont matures, de haute qualité, fiables, et le matériel est parfaitement adapté au logiciel. Et cela se ressent.

Comparaison des logiciels

Les deux montres connectées utilisent le système d’exploitation WearOS de Google, qui repose lui-même sur Android. Et pourtant, la Pixel Watch 2 et la Galaxy Watch6 ont des sensations différentes : Samsung utilise en plus sa propre interface OneUI en version 5, ainsi que Samsung Health pour la santé et le fitness. De son côté, Google s’appuie sur Fitbit pour la santé et le fitness, ainsi que sur une interface relativement simple.

Que ce soit la Pixel Watch 2 ou la Galaxy Watch6, elles ne manquent pas de données de santé et de fitness. (Photo : Google)

Subjectivement, je trouve que Samsung Health est plus clair et attrayant, tandis que l’application Fitbit semble un peu surchargée. Cependant, dans les deux cas, vous avez un accès complet à vos données de santé, à vos entraînements et à vos options. Les différences ne sont pas seulement d’ordre esthétique, car la Pixel Watch 2 et la Galaxy Watch6 ont des approches individuelles et des algorithmes de mesure.

En ce qui concerne la navigation dans les menus et les cadrans, il y a de nombreuses différences visuelles, mais le cœur est identique. WearOS en version 4 permet une connexion facile aux smartphones Android, offre une multitude d’applications via le Google Play Store et un suivi des notifications de haute qualité, notamment sur WhatsApp et Signal.

WearOS ne dispose toutefois pas d’un Assistant Google aussi performant que l’interface OneUI de Samsung, qui permet également de répondre aux messages texte, WhatsApp et consorts via la montre. En outre, l’Assistant Google est un peu plus lent. Si vous utilisez régulièrement l’Assistant Google pour vos questions et commandes, vous préférerez la Galaxy Watch6. Sinon, le choix entre les deux montres est principalement une question de goût.

Conclusion : Laquelle des deux montres est la meilleure ?

Dans l’ensemble, la différence entre la Pixel Watch 2 et la Galaxy Watch6 est minime. Les deux montres connectées ont fait un grand bond en avant par rapport aux versions précédentes. La Pixel Watch 2 comble son retard par rapport à la Galaxy Watch6 en matière de puissance de traitement, d’IA et de capteurs cEDA, tandis que la montre Samsung est plus polyvalente en raison de ses choix de modèles.

Les deux montres offrent une expérience utilisateur élevée. Elles sont bien faites, bien conçues et le matériel correspond au logiciel.

Subjectivement, je préfère la Galaxy Watch6. Le boîtier est plus petit et l’écran plus grand, ce qui donne l’impression d’un gadget vraiment high-tech. La Galaxy Watch6 offre un meilleur équilibre entre puissance de traitement et économie d’énergie, et une interface plus claire avec Samsung Health et l’Assistant Google amélioré. La montre Samsung offre également une meilleure autonomie, que ce soit en version 40 mm ou 44 mm.

Je recommande la Pixel Watch 2 à tous les utilisateurs de Pixel ou d’Android. Vous n’avez pas à craindre de faire un mauvais choix. Les fans de la marque Samsung devraient opter pour la Galaxy Watch6 sans hésiter. Bien que le choix soit une question de goût personnel, une comparaison peut être rentable dans ce cas. Samsung offre la montre connectée la plus polyvalente, tandis que la montre Google est plus axée sur l’IA.

D’autres fabricants de montres pourraient réagir à l’effort de Google en matière de matériel, de manière à pouvoir répondre aux exigences techniques de la Pixel Watch 2. Il est possible que la Galaxy Watch7, que nous attendons au printemps, soit une alternative encore plus intéressante. D’ici là, la Galaxy Watch6 restera à la pointe du marché des smartwatches. Si vous n’êtes pas un fan du système d’exploitation Tizen de Samsung, vous devriez envisager la Pixel Watch 2.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :