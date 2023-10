Nokia G42 5G obtient un coup de pouce : nouvelle déclinaison 8 Go de RAM arrive sur le marché

HMD Global, le fabricant finlandais de smartphones, a fait sensation sur le marché indien le mois dernier en lançant le Nokia G42 5G, une addition prometteuse à la populaire série Nokia G. La déclinaison initiale comportait 6 Go de RAM, renforcée par un impressionnant 5 Go de RAM virtuelle, accompagnée d’un généreux stockage de 128 Go. Cependant, l’entreprise monte maintenant d’un cran avec le lancement d’une nouvelle version plus robuste, offrant 8 Go de RAM et un énorme 8 Go de RAM virtuelle, combinés à un spacieux stockage de 256 Go.

Nokia G42 5G présente une option de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage

En termes d’esthétique, le Nokia G42 5G affiche sa personnalité vibrante avec des options dans trois couleurs éblouissantes : So Grey, So Purple et So Pink. Cet appareil est maintenant disponible en vente libre et en ligne sur Nokia.com. Il séduit les acheteurs potentiels avec un prix attractif de Rs. 16,999 (environ 205 $).

Pour rendre l’offre encore plus attrayante, HMD Global propose une offre de lancement spéciale. Si vous achetez le Nokia G42 5G dans certains stores, vous recevrez en cadeau une paire de casques Bluetooth d’une offre de Rs. 999 (environ 12 $).

N’oublions pas les caractéristiques principales qui font du Nokia G42 5G un choix attrayant pour les amateurs de technologie. L’appareil est doté d’un écran HD+ de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 560 nits. Sous le capot, il est alimenté par une plateforme mobile octa-core Snapdragon 480+ 8 nm, garantissant des performances fluides et efficaces. L’appareil offre des options de stockage flexibles, avec prise en charge des cartes microSD jusqu’à 1 To.

Le smartphone fonctionne sous Android 13, vous garantissant ainsi l’accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité. Il dispose également d’un impressionnant appareil photo principal de 50 MP avec autofocus. Avec un appareil photo de profondeur de 2 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Pour les amateurs de selfies, il y a un appareil photo frontal de 8 MP.

Des avantages supplémentaires incluent un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté, une résistance à la poussière et aux éclaboussures (certifié IP52) et des options de connectivité robustes, y compris la prise en charge de la 5G et une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 20W.

En résumé, le Nokia G42 5G continue de répondre à l’héritage de qualité et d’innovation de Nokia. Et avec la version améliorée de 8 Go de RAM, il offre encore plus de puissance et de stockage pour vos besoins mobiles. De plus, l’offre de lancement rend le tout encore plus attrayant, en en faisant un choix séduisant pour les consommateurs indiens.

