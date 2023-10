MiOS de Xiaomi pourrait rester exclusif en Chine, tandis que MIUI 15 s’étend mondialement

Des rapports récents de Digital Chat Station ont agité le monde de la technologie en suggérant que Xiaomi s’apprête à sauter MIUI 15 et à adopter un nouveau système d’exploitation nommé MiOS. Cependant, Xiaomiui, un blog dédié au suivi de tout ce qui concerne Xiaomi, conteste ces affirmations en les qualifiant de non fondées et fausses.

Projets du système d’exploitation de Xiaomi : Démystification des spéculations sur MiOS et mise au point sur MIUI 15

Selon les sources de Xiaomiui, Xiaomi mène actuellement des tests internes pour MIUI 15 et a l’intention de le dévoiler aux côtés de la série Xiaomi 14. Ils précisent également qu’il n’y a actuellement pas d’informations substantielles sur MiOS.

Cependant, si une transition devait avoir lieu, elle serait probablement limitée à la Chine. MiOS, s’il voit le jour, resterait probablement un système d’exploitation Android domestique dans un avenir proche. Pour l’instant, l’accent principal de Xiaomi reste la finalisation de MIUI 15 pour ses utilisateurs.

L’affirmation de Digital Chat Station selon laquelle MIUI 14 marque le dernier chapitre de la saga MIUI a alimenté des spéculations sur l’avenir potentiel de MiOS. Il est important de rectifier les faits : toutes ces affirmations manquent de crédibilité. Xiaomi poursuit son processus de test rigoureux pour MIUI 15, qui est en cours de développement pour une multitude de smartphones. Y compris le Xiaomi 13, le Xiaomi 13 Ultra, le Redmi K60 Pro, le MIX FOLD 3, et plus encore.

Éclaircissons les choses en présentant les dernières versions internes de MIUI 15, provenant directement des serveurs officiels de Xiaomi. Ces versions sont des preuves fiables du développement actif de MIUI 15. En réalité, la version stable de MIUI 15 est en vue, prévue pour la fin octobre.

Notre avis, les rumeurs autour de MiOS sont, pour l’instant, infondées. L’engagement inébranlable de Xiaomi envers MIUI 15 et sa sortie imminente renforcent davantage l’idée que MiOS pourrait rester une possibilité lointaine. Jusqu’à l’arrivée d’octobre, nous continuerons à vous fournir toutes les dernières mises à jour sur MIUI 15, alors restez à l’écoute pour plus de nouvelles passionnantes et de rapports de Xiaomi dans les prochains jours !

Actualité mobile et vidéo du moment