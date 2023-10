Liste des niveaux de CounterSide – Classement des personnages JcJ et JcE [2023]

CounterSide est un jeu de roman graphique anime JPG dans lequel vous devez déployer vos combattants pour vaincre les ennemis et sauver la seule et unique Réalité. Le jeu compte un grand nombre de combattants que vous pouvez utiliser lors des batailles. Bien qu’il soit bon qu’il y ait de nombreux personnages dans CounterSide, il peut parfois être difficile de décider quels personnages choisir et lesquels éviter.

Pour vous débarrasser de toutes ces prises de tête, nous avons établi une liste de niveaux de classement de tous les personnages de CounterSide. Que vous jouiez en mode JcJ ou en mode JcE, vous pouvez désormais décider quels personnages utiliser et lesquels éviter lorsque vous vous battez dans CounterSide.

Liste de niveaux de classement des personnages de CounterSide

Nous avons divisé la liste de classement des personnages en JcJ et en JcE. Il y a 5 niveaux de classement où le niveau S regroupe les meilleurs personnages du jeu et le niveau D regroupe les personnages à éviter.

Personnages de CounterSide en niveau S

Liste des personnages JcJ en niveau S

Gaeun

Lee Sooyeon éveillée

Rosaria le Friede

Lucrecia

Elizabeth Blue Blood

Lee Yuri

Kyle Wong, Nanahara Chifuyu

Orca du Ravage Abyssal

Joo Shiyoon éveillée

Yuna Springfield éveillée

Spira

Ingrid Johanna

Joo Shiyoon Arhat

Yoo Mina Fenrir, Eins & Zwei

Yoo Mina éveillée

Xiao Lin Kestrel

Reine Remplaçante

Amy Firstwing

Arti Lana

Amy éveillée

Esterosa Near Astraea

Seo Yoon éveillée

Seo Yoon

Seo Yoon Altergressive

Yen Xing Lanchester.

Liste des personnages JcE en niveau S

Eins & Zwei

Ifrit

Horizon éveillée

Horizon Coldcase

Tarrasque

Xiao Lin Kestrel

Reine Remplaçante

Orca du Ravage Abyssal

Joo Shiyoon éveillée

Yuna Springfield éveillée

Gaeun

Nanahara Chifuyu

Kyle Wong

Rosaria le Freide

Lee Sooyeon éveillée

Seo Yoon éveillée

Lyudmila

Near Astraea Esterosa

Triana Titan

Personnages de CounterSide en niveau A

Liste des personnages JcJ en niveau A

Elizabeth Pendragon

Rosaria le Freide

Frederick Doma

Maria éveillée

Yamata no Orochi

Ingrid Johana

Ella

Évêque Remplaçant

Naielle Bluesteel

Solar Codex Yuna

Xiao Lin

Lyudmila

Karin Wong

Sylvia Lena Cooper

Meilleur Streamer Miya

Glitch

Woodpecker

Trooper d’Assaut

Eddie Fisher

Forces Spéciales Sorim

Christina Brecht

Joo Shiyoon

Lin Xien

Ace of Wings Lee Sooyeon

Alex

Liste des personnages JcE en niveau A

Seo Yoon

Shin Jia

Christina Brecht

Lucrecia

Yamata no Orochi

Kim Sobin

Seo Yoon Altergressive

Frederick Doma

Eddie Fisher

Ace of Wings Lee Sooyeon

Lin Xien

Spira

Solar Codex Yuna

Roy Burnett

Joo Shiyoon Arhat

Orca

Dash

Karin Wong

Edel Meitner

Woodpecker

Mors

Terminator

Personnages de CounterSide en niveau B

Liste des personnages JcJ en niveau B

Hilde

Clareth

Lee Sooyeon

Esterosa de Chevalier

Liona

Edel Meitner

Hayami Sanae

Agent Eujin

Lycoris

Buzzrd

ATF-35 Thunderbolt

Sparrow

Tarrasque

Janus

Trooper d’Assaut

Eddie Fisher

Forces Spéciales Sorim

Choi Jihoon

Kim Hana

Joo Shiyoung

Ministra

Biblide

Nayuka Minato

Dracasia

Cindy Looper

Dash

Liste des personnages JcE en niveau B

Nayuka Minato

Ministra

Blue

Elizabeth Blue Blood

Biblide

Esterosa de Chevalier

Hilde

Yoo Mina éveillée

Joo Shiyoung

Ella

Clareth

Alex

Liona Amy Firstwing

Lucid

Arti Lana

Amy éveillée

Titan

Sparrow

Maria éveillée

Kim Hana

Joo Shiyoon

Cindy Looper

Yen Xing Lanchester

Équipage Serina

Fenrir Yoo Mina

Xiao Lin

Hayami Sanae

Sylvia Lena Cooper

Personnages de CounterSide en niveau C

Liste des personnages JcJ en niveau C

Shena

Miya

Liv Allen

Orca

Yoo Mina

Shin Jia

Na Yubin

MA1 HMWWV

Chariot

Titan

ATL-Lincoln

HM MRLS

Roy Burnett

Reaper

Hayami Kanade

Jaina Kropel

Frederick Yuma

Jake Walker

Eujin

Expert Merc

Yoo Mina

Kim Sobin

Liste des personnages JcE en niveau C

Lycoris

Jake Walker

Lee Sooyeon

Cathy Wade

Elizabeth Pendragon

Lee Yuri

Arachne

Han Sorim

Kang Soyoung

Glitch

Expert Merc Yoo Mina

ATL-Lincoln

Agent Eujin

Meilleur Streamer Miya

Dracasia

Na Yubin

Ingrid Johanna

Évêque Remplaçant

Personnages de CounterSide en niveau D

Liste des personnages JcJ en niveau D

Tireur Stinger

Nettoyeur

Terminator

Jessica Green

Clan ACH-4

Canonnière ATAC-130

Lance ATB-1B

Maya Hunt

Lucid

Bomi

Amy Strickland

Zena Bird

Nina Anderson

Cho Hojin

Thaddeus Morgan

Yuna Springfield

Yang Hansol

Cathy Wade

Camion Tactique Deuce-and-a-half

Estaque

ZSU Shilka

Kim Chowon

Oh Saerom

Park Hyunsoo

Queue Noire

Ballista

Liste des personnages JcE en niveau D

Suppresseur

Canonnier sans recul

Éclaireur

Maintien de la paix

Tireur de fusil UBGL

Glitch

Ballista

Canon mobile PZH

ZSU Shilka

Maya Hunt

Kim Chowon

Miya

Jaina Kropel

Shena

Nina Anderson

Park Hyunsoo

Oh Saerom

Ingrid Johanna

Liv Allen

Eujin

Amy Strickland

Frederick Yuma

Naielle Bluesteel

Yang Hansol

Yoo Mina

Yuna Springfield

Thaddeus Morgan

Bomi

Zena Bird

Cho Hojin

Hayami Kanade

Clan ACH-4

Rhino

Lance ATB-1B

Queue Noire

Jessica Green

Camion Tactique Deuce-and-a-half

Balisada

Réflexions finales

Cela conclut la liste de niveaux de classement des personnages du jeu CounterSide. Avec cette liste de niveaux de classement, vous pouvez désormais facilement décider quels personnages vous devez choisir et lesquels vous devez éviter. Il n’y a aucun sens à choisir des personnages à l’aveuglette, car ces mêmes personnages pourraient ne pas s’avérer utiles lors des combats. Encore une fois, comme toutes les listes de niveaux, cette liste peut être différente de celle de quelqu’un d’autre, et en fin de compte, c’est votre liberté de décider où se situent les personnages.

