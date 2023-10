Besoin d’une caméra de surveillance ? C’est maintenant ! Grosses réduction sur ces modèles pour les Primes Days

Les Prime Day Amazon sont là, et la marque EZVIZ propose d’énormes réductions sur une sélection de ses produits de surveillance. Que vous recherchiez une caméra intérieure, extérieure, ou même un visiophone connecté, EZVIZ a un produit utile et intéressant pour répondre à vos besoins de sécurité à domicile. Découvrons les offres les plus excitantes disponibles pour une durée limitée jusqu’au 11 octobre 2023. Ne manquez pas ces opportunités de faire des économies tout en renforçant votre sécurité !

Les caméras de surveillance en forte promotion actuellement

EZVIZ CP1 4MP Caméra Surveillance WiFi Intérieure

La caméra de surveillance WiFi intérieure EZVIZ CP1 offre une résolution 2K+ et une couverture visuelle à 360 degrés, permettant une surveillance complète de votre maison. Son mode veille garantit la protection de votre vie privée, et son audio bidirectionnel et la technologie de compression vidéo H.265 améliorent la qualité et l’efficacité de la vidéo. De plus, la détection de mouvement et le suivi intelligent assurent une sécurité maximale, avec la possibilité de stocker les enregistrements localement ou de souscrire à un stockage en ligne sécurisé. Avec la compatibilité Alexa, cette caméra offre une expérience de surveillance encore plus pratique.

EZVIZ C6N Caméra Surveillance WiFi Intérieure 1080p

La caméra de surveillance WiFi intérieure EZVIZ C6N offre une couverture visuelle à 360 degrés et une résolution Full HD 1080p pour des images claires de jour comme de nuit. La vision nocturne intelligente garantit des vidéos détaillées, tandis que l’audio bidirectionnel permet des communications fluides. La détection de mouvement et le suivi intelligent améliorent la sécurité, et vous pouvez choisir de stocker vos enregistrements localement ou dans le cloud. De plus, cette caméra est compatible avec Alexa pour une utilisation mains libres.

EZVIZ C8C Lite Camera Surveillance WiFi Extérieure 1080P

La caméra de surveillance WiFi extérieure EZVIZ C8C Lite offre une rotation panoramique de 360 degrés, une résolution Full HD 1080p et une détection intelligente des formes humaines en temps réel pour éviter les fausses alertes. Elle offre une vision nocturne jusqu’à 30 mètres pour une surveillance 24/7, tout en utilisant la technologie de compression vidéo H.265 pour une qualité optimale. Cette caméra résistante aux intempéries est idéale pour surveiller l’extérieur de votre maison, avec la possibilité de stocker vos vidéos localement ou dans le cloud.

EZVIZ BC1C Caméra Surveillance WiFi Extérieure sans Fil 1080P

La caméra de surveillance extérieure sans fil EZVIZ BC1C offre une autonomie de 210 jours grâce à sa batterie rechargeable de 7800 mAh. Elle garantit une vision nocturne en couleur, une détection de forme humaine intelligente, et une alarme avec sirène et flash pour dissuader les intrus. De plus, l’audio bidirectionnel et la technologie de compression vidéo H.265 améliorent l’expérience de surveillance. Cette caméra résistante aux intempéries est compatible avec Alexa pour une utilisation pratique.

EZVIZ Outpro 2K Caméra Surveillance WiFi Extérieure

La caméra de surveillance WiFi extérieure EZVIZ Outpro offre une vision nocturne en couleur, une résolution 2K, et une détection de forme humaine grâce à l’intelligence artificielle intégrée. Elle est certifiée IP67 pour résister aux conditions extérieures difficiles. L’audio bidirectionnel permet une communication efficace, tandis que la technologie de compression vidéo H.265 améliore la qualité de la vidéo. Avec la compatibilité Alexa, cette caméra offre une surveillance extérieure avancée.

EZVIZ C8W 4MP Camera Surveillance WiFi Extérieure

La caméra de surveillance WiFi extérieure EZVIZ C8W offre une résolution 2K+ et une rotation panoramique pour une surveillance complète. Elle intègre la détection intelligente de forme humaine pour éviter les fausses alertes, et offre trois modes de vision nocturne. L’audio bidirectionnel améliore la communication, et la technologie de compression vidéo H.265 garantit des vidéos de qualité. Cette caméra résistante aux intempéries est idéale pour une surveillance extérieure complète.

EZVIZ CB8 2K Camera Surveillance WiFi Extérieure sans Fil sur Batterie

La caméra de surveillance extérieure sans fil EZVIZ CB8 offre une grande capacité de batterie pour une utilisation prolongée. Elle intègre une détection de forme humaine, une alarme avec sirène et flash, et un audio bidirectionnel pour une sécurité accrue. Avec trois modes de vision nocturne, cette caméra assure une surveillance 24/7. Elle est résistante aux intempéries et compatible avec Alexa pour une utilisation facile.

EZVIZ CB2 1080P Camera de Surveillance sans Fil Intérieure sur Batterie

La caméra de surveillance sans fil intérieure EZVIZ CB2 offre une installation facile et une alimentation par batterie de 2000mAh pour une utilisation prolongée. Elle offre une vision nocturne claire, une détection de personne, et un audio bidirectionnel. La personnalisation des alertes et la compatibilité avec Alexa améliorent la sécurité. Avec une capacité de stockage flexible, cette caméra offre une surveillance intérieure pratique.

EZVIZ CP4 1080P Visiophone Numérique, Visiophone Connecté Interphone Vidéo

Le visiophone numérique de porte EZVIZ CP4 offre une résolution Full HD 1080p et une large couverture visuelle pour une sécurité optimale. Il intègre la détection de mouvement PIR, un appel vidéo bidirectionnel, et la possibilité de changer de voix pour protéger votre vie privée. Avec une batterie rechargeable de 4600mAh et un stockage flexible, ce visiophone connecté offre une tranquillité d’esprit.

EZVIZ CB3 Caméra Surveillance WiFi Extérieure sans Fil 1080P

La caméra de surveillance extérieure sans fil EZVIZ CB3 offre une autonomie exceptionnelle grâce à sa batterie rechargeable de 5200mAh. Elle intègre la détection de forme humaine, une vision nocturne en couleur, et un audio bidirectionnel. L’alarme avec sirène et flash et la personnalisation des alertes renforcent la sécurité. Avec une résistance aux intempéries et un stockage flexible, cette caméra est idéale pour surveiller l’extérieur de votre maison.

