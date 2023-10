Xiaomi lancera-t-il MiOS ? Non, continuons avec MIUI 15. Voici à quoi nous devons nous attendre et les fausses nouvelles.

Récemment, il y a eu des affirmations selon lesquelles Xiaomi passerait de MIUI à un système d’exploitation appelé MiOS. Ces affirmations sont entièrement infondées et fausses. Xiaomi teste actuellement la mise à jour MIUI 15, qui sera officiellement lancée avec la série Xiaomi 14. Quant à la possibilité d’un système d’exploitation appelé MiOS à l’avenir, nous n’avons malheureusement pas cette information.

Si un tel changement devait avoir lieu, il se produirait uniquement en Chine. MiOS ne serait pas disponible au niveau mondial. MiOS pourrait éventuellement être déployé pour les utilisateurs en Chine en tant que système d’exploitation basé sur Android à l’avenir, mais cela reste une possibilité. Pour le moment, Xiaomi se concentre sur l’optimisation de MIUI 15.

Rumeurs selon lesquelles Xiaomi passerait à MiOS

Digital Chat Station a déclaré que MIUI 14 serait la dernière version officielle de MIUI. Suite à cette annonce, il y a eu des affirmations concernant l’avenir de MiOS. Nous tenons à préciser que toutes ces affirmations sont inexactes. Xiaomi est actuellement en train de tester officiellement la mise à jour MIUI 15. MIUI 15 est en cours de développement en interne pour de nombreux smartphones Xiaomi. Nous avons déjà partagé des informations sur MIUI 15 avec nos abonnés. Maintenant, si vous le souhaitez, nous pouvons à nouveau vérifier les versions stables de MIUI 15 !

Voici les dernières versions internes de MIUI 15. Ces informations ont été obtenues à partir du serveur officiel de Xiaomi et sont donc fiables. MIUI 15 est actuellement en phase de test pour des millions de smartphones Xiaomi tels que le Xiaomi 13, Xiaomi 13 Ultra, Redmi K60 Pro, MIX FOLD 3, et plus encore. Toutes les affirmations concernant l’avenir de MiOS sont fausses. On ne sait pas si Xiaomi passera à un système d’exploitation appelé MiOS à l’avenir. MIUI 15 sera lancé à la fin octobre. Jusqu’à ce jour, nous vous tiendrons informé de tous les détails.

