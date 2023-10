7 Raisons Convaincantes Pour Lesquelles Google Pixel 8 Pro Surpasse l’iPhone 15 Pro Max

Le Google Pixel 8 Pro a été officiellement lancé et il apporte de nombreuses améliorations, notamment en termes de fonctionnalités alimentées par l’IA, en particulier dans le domaine de la caméra. Le Pixel 7 Pro de l’année dernière s’est démarqué comme le smartphone le plus intelligent du marché. Le Pixel 8 Pro repose sur son prédécesseur en poussant les choses au niveau supérieur.

Maintenant, la question est de savoir comment la dernière offre de Google, le Pixel 8 Pro, se compare à l’iPhone 15 Pro Max d’Apple, qui a été surnommé « la mise à niveau ultime » dans de nombreuses tests en raison de sa longue liste d’améliorations et de fonctionnalités supplémentaires.

Alors que Google peut avoir du mal à détrôner Apple en tant que premier téléphone de la liste des meilleurs téléphones, il existe plusieurs domaines où le Google Pixel 8 Pro surclasse l’iPhone 15 Pro Max. Voici sept façons dont le Pixel 8 Pro se distingue de l’iPhone 15 Pro Max.

Caméra alimentée par l’IA

En ce qui concerne les fonctionnalités de photographie alimentées par l’IA, le Google Pixel 8 Pro semble avoir un avantage sur l’iPhone 15 Pro Max. Google est en première ligne de la photographie améliorée par l’IA et avec le Pixel 8 Pro, ils vont encore plus loin, en offrant aux utilisateurs plus de contrôle et des fonctionnalités innovantes comme Magic Eraser.

Le Pixel 8 Pro propose plusieurs fonctionnalités innovantes alimentées par l’IA, telles que Magic Editor, Best Take et Zoom & Enhance, qui améliorent toutes l’expérience de la photographie en permettant aux utilisateurs d’ajuster et d’améliorer leurs photos de différentes manières. Ces fonctionnalités offrent un plus grand contrôle créatif sur vos photos, vous assurant d’obtenir les meilleurs résultats, même dans des situations difficiles.

La fonctionnalité Video Boost à venir sur le Pixel 8 Pro, qui sera lancée plus tard cette année, permettra aux utilisateurs d’améliorer la qualité de leurs vidéos. Cela inclut une version spécifique aux vidéos de Night Sight pour de meilleures performances en basse lumière. Bien que ces améliorations soient traitées dans le cloud, elles garantissent que vos vidéos bénéficient des mêmes améliorations alimentées par l’IA que vos photos.

Outil Audio Magic Eraser

Le Pixel 8 Pro introduit Audio Magic Eraser, une fonctionnalité qui peut supprimer les bruits de fond indésirables de vos vidéos. Que ce soit les bruits de la circulation, le vent, les bruits de construction, les aboiements de chiens ou tout autre son distractif, cette fonctionnalité peut les éliminer efficacement de vos vidéos, améliorant ainsi leur qualité audio globale.

Tandis que les propriétaires de l’iPhone 15 Pro Max doivent faire face aux bruits de fond indésirables lors de l’enregistrement de vidéos, les utilisateurs du Pixel 8 Pro peuvent compter sur Audio Magic Eraser alimenté par l’IA pour éliminer de telles distractions, garantissant que leurs vidéos bénéficient d’un son clair et de haute qualité sans les tracas d’éviter manuellement les environnements bruyants.

Outils de caméra professionnelle

Le Pixel 8 Pro offre des paramètres de caméra étendus et un contrôle créatif, similaire au Samsung Galaxy S23 Ultra, dépassant potentiellement la fonctionnalité ProRAW d’Apple en termes de flexibilité et de personnalisation pour les photographes. Ce niveau de contrôle permet aux utilisateurs d’affiner les paramètres de leur appareil photo pour atteindre les résultats photographiques souhaités.

Le Pixel 8 Pro permet aux utilisateurs d’ajuster divers paramètres de l’appareil photo tels que la vitesse d’obturation, la balance des blancs, les ombres, l’ISO et la mise au point, offrant un niveau de contrôle étendu similaire à celui que l’on trouve en photographie professionnelle. De plus, il prend en charge la prise de vue au format RAW à la résolution totale de 50MP, répondant aux préférences des photographes sérieux qui valorisent les options de réglage précis et de personnalisation. Ces fonctionnalités avancées distinguent le Pixel 8 Pro et s’adressent aux utilisateurs qui recherchent un plus grand contrôle sur leur photographie.

Avec toutes ces fonctionnalités en place, il est indéniable que le Google Pixel 8 Pro a une longueur d’avance lorsqu’on compare son appareil photo à celui de l’iPhone 15 Pro Max.

Google Pixel 8 Pro a un écran plus lumineux que l’iPhone 15 Pro Max

Le Pixel 8 Pro dispose d’un écran Super Actua qui offre des niveaux de luminosité exceptionnels. Il surpasse potentiellement l’iPhone 15 Pro Max en termes de luminosité de l’écran. Il est important de noter que les deux smartphones offrent une luminosité de 1600 nits. Cependant, il n’y a pas d’égalité lorsque vous prenez les deux téléphones à la lumière du jour. Sous une lumière du jour normale, le Google Pixel 8 Pro est capable de produire une luminosité maximale de 2400 nits. D’autre part, l’iPhone 15 Pro Max est limité à 2000 nits.

La vérité est qu’un écran d’une luminosité maximale de 2000 nits est suffisamment lumineux pour être utilisé en plein soleil. Néanmoins, le Pixel 8 Pro offrira une meilleure visibilité de l’écran en plein soleil par rapport à l’iPhone 15 Pro Max.

Google Pixel 8 Pro bénéficie de 7 ans de mises à jour système

Google s’est engagé à fournir un support logiciel à long terme pour le Pixel 8 Pro. La société promet une période de mises à jour de sept ans. Cela inclut également les nouvelles versions d’Android, les mises à jour des fonctionnalités de Pixel et les mises à jour de sécurité. Cette garantie s’étend jusqu’en 2030, assurant aux utilisateurs une assistance continue.

En revanche, le support logiciel d’Apple pour l’iPhone 15 Pro Max est quelque peu incertain. Apple iOS 16 et iOS 17 excluent déjà les iPhones sortis il y a plus de cinq ans. Apple pourrait potentiellement étendre le support pour l’iPhone 15 Pro Max. Cependant, l’absence d’une date d’expiration claire sur l’accès aux mises à jour complètes d’iOS donne au Pixel 8 Pro un avantage en termes de support logiciel à long terme.

Capteur de température pour le Pixel 8 Pro

Le capteur de température des objets du Pixel 8 Pro, bien qu’initialement considéré comme une nouveauté, pourrait avoir une offre pratique. En attendant l’approbation de la FDA pour une utilisation humaine, il a des applications potentielles. Cela inclut la mesure de la température du lait pour bébés ou l’évaluation de la chaleur du trottoir avant de promener un chien. Bien qu’il aurait pu être plus immédiatement utile pendant la pandémie de COVID-19, l’utilité du capteur reste intrigante. Son utilité pourrait également devenir plus évidente avec des tests et des développements supplémentaires.

Le capteur de température des objets du Pixel 8 Pro offre de nombreuses applications possibles. Mesurer la température du lait pour bébé pour s’assurer qu’elle est parfaite. Il aidera également à évaluer la chaleur du trottoir avant de promener votre chien. Ce sont là quelques exemples pratiques du capteur de température. La polyvalence du capteur offre de nombreuses possibilités. Cependant, sa précision et sa fiabilité devront faire l’objet de tests approfondis pour comprendre pleinement ses capacités et ses limites.

Google Pixel 8 Pro est moins cher que l’iPhone 15 Pro Max

Le prix joue un rôle crucial dans le choix d’un appareil Google Pixel, et cela reste vrai pour le Pixel 8 Pro. À partir de 999 $, il offre une option plus abordable par rapport à l’iPhone 15 Pro Max, qui commence à 1199 $. Bien que le Pixel 8 Pro coûte 100 $ de plus que son prédécesseur, il est important de noter qu’il commence à 128 Go de stockage, tandis que l’iPhone commence à 256 Go. Néanmoins, le prix de départ inférieur fait du Pixel 8 Pro un choix attrayant pour de nombreux consommateurs.

En effet, le Google Pixel 8 Pro maintient son avantage en termes d’abordabilité. Non seulement le modèle de base est proposé à un prix de départ inférieur, mais le coût de la mise à niveau vers des niveaux de stockage supérieurs est également plus raisonnable, avec une augmentation de seulement 60 $ par niveau. En revanche, la stratégie de tarification d’Apple pour l’iPhone 15 Pro Max inclut une augmentation plus importante de 200 $ pour chaque niveau de stockage supplémentaire. Tant que Google continue avec cette approche de tarification, elle devrait rester un argument de vente attrayant pour la gamme Pixel.

Notre avis

Notre avis, le Google Pixel 8 Pro introduit plusieurs améliorations de l’appareil photo alimentées par l’IA, offrant aux utilisateurs plus de contrôle et de possibilités créatives en photographie. Avec des fonctionnalités comme Magic Editor, Best Take et Zoom & Enhance, il vise à offrir une expérience de photographie supérieure. L’ajout d’Audio Magic Eraser améliore également l’enregistrement vidéo en éliminant les bruits de fond indésirables. De plus, les paramètres de caméra avancés et les options de personnalisation du Pixel 8 Pro s’adressent aux amateurs de photographie.

Il dispose également d’un écran plus lumineux que l’iPhone 15 Pro Max. Cela le rend plus adapté à une utilisation en extérieur par temps ensoleillé. La promesse de sept ans de mises à jour système distingue le Pixel 8 Pro, garantissant un support logiciel à long terme jusqu’en 2030. Le capteur de température des objets, bien qu’en attente d’approbation de la FDA pour une utilisation humaine, présente des applications intrigantes.

Enfin, le Pixel 8 Pro maintient son avantage en termes d’abordabilité. Il offre une option plus abordable par rapport à l’iPhone 15 Pro Max. Dans l’ensemble, bien que les deux téléphones aient leurs points forts, le Pixel 8 Pro excelle dans différents domaines. Cela en réalité un choix convaincant pour les utilisateurs à la recherche de capacités avancées de l’appareil photo, d’un support logiciel à long terme et d’un bon rapport qualité-prix.

Actualité mobile et vidéo du moment