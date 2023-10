Honor Magic Vs2 sera plus mince et plus léger que Magic V2

Avec le lancement de l’Honor Magic V2, Honor s’est fait un nom sur le marché des smartphones pliables. Non seulement le V2 est doté d’un design léger, mais il présente également un corps ultra-fin. Ces deux facteurs ont permis au téléphone pliable de se démarquer de la concurrence. Eh bien, avec l’Honor Magic Vs2, la marque chinoise se prépare à aller encore plus loin.

Honor vient de confirmer que le Magic Vs2 sera encore plus fin et plus léger que le Magic V2. Et la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas besoin d’attendre longtemps pour voir l’appareil dans toute sa splendeur. Le smartphone pliable sortira le 12 octobre, c’est-à-dire dans 3 jours.

À quoi s’attendre de l’Honor Magic Vs2

L’Honor Magic Vs2 sera une mise à jour légère par rapport au prédécesseur, le Magic Vs. Un récent benchmark sur Geekbench a révélé que l’appareil sera équipé d’un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, qui est un processeur phare de dernière génération. La benchmark inclut également des informations sur la RAM, qui est de 16 Go.

À l’arrière, le Magic Vs2 sera équipé d’un appareil photo principal de 50 MP, mais les détails des deux autres caméras n’ont pas encore été confirmés. Cependant, il est important de souligner que le Magic Vs était doté d’un capteur ultra-grand-angle de 50 MP et d’un objectif téléobjectif de 8 MP. Mais il est confirmé que l’arrière comportera trois caméras, comme vous pouvez le voir sur l’affiche officielle ci-dessous.

Néanmoins, comme mentionné précédemment, le principal argument de vente de l’Honor Magic Vs2 est son corps plus fin et plus léger. Le prédécesseur avait un profil de 6,1 mm à l’état déplié, ce qui en faisait le smartphone pliable le plus fin de l’époque. Et si vous vous demandez, le Magic V2 a un profil de 4,7 mm à l’état déplié. Il serait donc intéressant de voir à quel point le téléphone est réellement « plus fin et plus léger ».

