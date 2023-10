MIUI 15, attendu, prendra en charge un taux de rafraîchissement élevé pour toutes les applications

Xiaomi développe secrètement MIUI 15, comme nous l’avons confirmé dans nos précédents articles. Et maintenant, une autre fonctionnalité de MIUI 15 a fait surface. La nouvelle interface MIUI permettra à toutes les applications de prendre en charge des taux de rafraîchissement élevés. Certaines applications intégrées à MIUI ne prenaient même pas en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. MIUI 15 s’apprête à ravir de nombreux utilisateurs avec cette nouvelle fonctionnalité. MIUI 15 est actuellement testé en interne et des préparatifs sont en cours pour offrir la meilleure expérience utilisateur. L’introduction de MIUI 15 n’est plus qu’à environ 3 semaines.

Prise en charge des taux de rafraîchissement élevés de MIUI 15

MIUI est connu pour être l’une des meilleures interfaces utilisateur grâce à ses fonctionnalités utiles. Xiaomi met tout en œuvre pour faire de MIUI 15 la meilleure interface utilisateur au monde. Près de 3 semaines avant l’introduction de MIUI 15, certains détails émergent. L’un d’entre eux est que MIUI 15 prendra en charge des taux de rafraîchissement élevés dans toutes les applications.

Cette avancée a déjà ravi de nombreux utilisateurs, car il était frustrant que certaines applications intégrées à MIUI ne prennent pas en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Xiaomi semble avoir tenu compte des commentaires des utilisateurs. MIUI 15 permettra à toutes les applications de prendre en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’introduction de cette fonctionnalité dans MIUI 15 a été accueillie avec appréciation. De nombreuses applications prendront en charge des taux de rafraîchissement élevés, offrant une expérience MIUI plus fluide. Il a déjà été confirmé que Xiaomi a testé officiellement MIUI 15. Des mises à jour stables de MIUI 15 ont commencé à être testées sur les smartphones Xiaomi 13, MIX FOLD 3 et certains autres modèles. Les utilisateurs attendent avec impatience l’introduction de MIUI 15. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres fonctionnalités attendues de MIUI 15, n’oubliez pas de cliquer ici.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :