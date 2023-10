Obtenez plus pour moins avec le OnePlus Pad Go

Après des semaines d’anticipation, le OnePlus Pad Go est enfin devenu officiel en Inde aujourd’hui. Au fond, c’est une version simplifiée de la première tablette que OnePlus a sortie en avril de cette année. Les caractéristiques réduites ont maintenu le prix bas, ce qui fait de la nouvelle tablette un choix intéressant si vous recherchez une tablette abordable.

Affichage et design du OnePlus Pad Go

Le tout nouveau OnePlus Pad Go présente un design très similaire au OnePlus Pad. Il a une bordure plate et une découpe de caméra unique de style Oreo à l’arrière. Cependant, contrairement au OnePlus Pad, la nouvelle tablette présente un design ton sur ton. Et la seule option de couleur disponible est Mint Green.

Néanmoins, à l’avant, le OnePlus Pad Go présente un écran LCD IPS de 11,35 pouces. Cet écran offre une résolution de 2,4K et a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il dispose également de la certification TÜV Rheinland pour la lumière bleue et prend en charge le réglage DC. Ces deux fonctionnalités rendent l’écran de la tablette plus confortable pour les yeux.

À ce sujet, OnePlus a intégré un mode Nuit dédié dans le Pad Go. Ce mode peut réduire la lumière stimulant le cerveau provenant de l’appareil, ce qui facilite le travail et le jeu sur la tablette avant le coucher.

En dehors de cela, le OnePlus Pad Go présente un rapport d’aspect de 7:5, le même rapport d’aspect que le OnePlus Pad. Ce rapport d’aspect permet à la tablette d’offrir plus d’espace d’écran, ce qui vous permet de bénéficier d’une meilleure expérience de visualisation lorsque vous naviguez sur le Web, jouez à des jeux et lisez des livres.

De plus, l’écran du Pad Go présente des bordures de 7,5 mm, ce qui est assez faible pour une tablette de ce niveau de prix. Et grâce aux bordures fines, la tablette peut offrir un rapport écran-corps de 86,4 %.

Caractéristiques de base

Malgré son prix abordable, le Pad Go est plus que capable de répondre à vos besoins quotidiens. Sous le capot, la tablette est équipée du chipset MediaTek Heli G99 avec jusqu’à 8 Go de RAM.

Pour le stockage, vous pouvez obtenir une tablette avec jusqu’à 256 Go de stockage interne. Et si vous avez besoin de plus d’espace, vous pouvez utiliser la carte microSD dédiée pour étendre encore davantage le stockage.

À part cela, le OnePlus Pad Go est équipé d’un capteur de 8 MP à l’arrière et à l’avant. Ces deux caméras de 8 MP peuvent enregistrer en 1080p à 30 images par seconde. Cependant, seule la caméra arrière prend en charge la stabilisation EIS.

De plus, le Pad Go prend en charge Bluetooth 5.2 et WiFi 5. Grâce à ces deux fonctions, vous êtes pratiquement assuré d’obtenir des connexions sans fil stables et fiables. OnePlus propose également une déclinaison LTE, qui vous permettra de rester connecté lorsque vous êtes en déplacement.

En ce qui concerne la batterie, le Pad Go est équipé d’une grande batterie de 8000 mAh avec prise en charge de la charge rapide SuperVOOC 33W. Cependant, il n’y a pas de prise en charge de la charge sans fil.

Logiciel et informations sur les prix du OnePlus Pad Go

Le OnePlus Pad Go est fourni avec OxygenOS 13.2, qui est installé sur Android 13. OnePlus a intégré quelques fonctionnalités logicielles intéressantes dans la tablette. Par exemple, si vous avez un téléphone OnePlus, vous pouvez connecter les deux appareils sans fil lorsqu’ils sont rapprochés.

Et tout comme le OnePlus Pad, le Pad Go dispose d’une fonctionnalité de mise en miroir de l’écran, vous permettant d’effectuer des actions sur grand écran de la tablette.

En ce qui concerne les informations sur les prix, le OnePlus Pad Go commence à INR 19.999. Cela équivaut à environ 240 $. Mais si vous optez pour le modèle LTE, cela vous coûtera INR 23.99, soit environ 288 $. Pour ceux qui se posent la question, le modèle de base dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, tandis que la déclinaison LTE haut de gamme dispose de 256 Go de stockage et de 8 Go de RAM.

